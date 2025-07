Το Fantastic Four: First Steps «σαρώνει» από την πρώτη ημέρα στο box office με 57 εκατ. δολάρια

Η νέα ταινία της Marvel, «The Fantastic Four: First Steps», ξεκίνησε πολύ δυναμικά στο box office, συγκεντρώνοντας περίπου 57 εκατομμύρια δολάρια την Παρασκευή.

Σύμφωνα με καταγραφές της Disney, αυτή είναι η δεύτερη πιο επιτυχημένη πρεμιέρα της χρονιάς, μετά το «A Minecraft Movie».

Η ταινία κατάφερε επίσης να ξεπεράσει ελαφρώς το πρόσφατο ντεμπούτο του ανταγωνιστή της, της DC, με το «Superman», που συγκέντρωσε 56,1 εκατομμύρια δολάρια στην πρώτη του μέρα, μόλις δύο εβδομάδες πριν. Το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται στο αν το «Fantastic Four» θα μπορέσει να ξεπεράσει τα 125 εκατομμύρια δολάρια που σημείωσε το «Superman» το πρώτο τριήμερο.

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για το καλύτερο ξεκίνημα ταινίας που έχει δει το Marvel Cinematic Universe από την τεράστια επιτυχία που έκανε πέρυσι το «Deadpool & Wolverine», το οποίο κατέκτησε το box office. Όπως και εκείνη η παραγωγή, έτσι και το «Fantastic Four» βασίζεται σε χαρακτήρες της Marvel που πέρασαν στην Disney με την εξαγορά της 20th Century Fox το 2019, επιβεβαιώνοντας την αξία εκείνης της συμφωνίας ύψους 71 δισ. δολαρίων. Αυτής της ταινίας προηγήθηκαν τρία άλλα «Fantastic Four» φιλμ, που είχαν γυριστεί από τη Fox (2005-2015.

Το καστ, με τους Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn και Ebon Moss‑Bachrach, αποτελείται από νέους για το MCU ηθοποιούς, ενώ η ταινία συνοδεύεται από θετικές κριτικές και εξαιρετική ανταπόκριση του κοινού, καθώς η CinemaScore της έδωσε βαθμολογία A-.

Στη νέα ταινία οι Fantastic Four, αναγκασμένοι να ισορροπήσουν ανάμεσα στους ρόλους τους ως ήρωες και στη δύναμη του οικογενειακού τους δεσμού, πρέπει να υπερασπιστούν τη Γη από έναν αχόρταγο διαστημικό θεό που ονομάζεται Γκαλάκτους και τον αινιγματικό του αγγελιοφόρο, Σίλβερ Σέρφερ.

Με πληροφορίες από Variety