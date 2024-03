Τσανς Περντόμο: Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο 27χρονος ηθοποιός του Gen V

Νεκρός σε τροχαίο δυστύχημα κατέληξε ο 27χρονος ηθοποιός Τσανς Πέρντομο.

Όπως αναφέρει η Daily Star, ο νεαρός ηθοποιός είχε τροχαίο δυστύχημα με την μηχανή του, με αποτέλεσμα να χάσει ακαριαία τη ζωή του.

«Με βαριά καρδιά μοιραζόμαστε την είδηση του πρόωρου θανάτου του Τσανς Πέρντομο ως αποτέλεσμα ενός δυστυχήματος με μοτοσικλέτα. Οι αρχές έχουν ενημερώσει ότι δεν εμπλέκονται άλλα άτομα στο μοιραίο τροχαίο. Το πάθος του για τις τέχνες και η ακόρεστη όρεξη για ζωή έγιναν αισθητά από όλους όσοι τον γνώριζαν και η ζεστασιά του θα συνεχιστεί σε όσους αγαπούσε περισσότερο. Ζητάμε να σεβαστείτε την επιθυμία της οικογένειας για ιδιωτικότητα καθώς θρηνούν την απώλεια του αγαπημένου τους γιου και αδερφού», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπός του.

Ο ηθοποιός εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη μικρού μήκους ταινία «Longfield Drive» ως «Rodell» το 2016 και συνέχισε να πρωταγωνιστεί σε τηλεοπτικές εκπομπές όπως τα «Midsomer Murders» και «Chilling Adventures of Sabrina».

This was such an unjust end to a career that was just beginning. Rip #ChancePerdomo, you gave us such memorable characters in such a short while. Thank you. ❤️😢 pic.twitter.com/AFHFR88AM4