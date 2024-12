Τέχνη και διασκέδαση για τις γιορτές

Σινεμά

Babygirl

CEO μέσης ηλικίας, σεξουαλικά απογοητευμένη από τον άντρα της και με ανεκπλήρωτες φαντασιώσεις, συνάπτει ερωτικό δεσμό με τον κατά πολύ νεότερο, αυταρχικό ασκούμενό της και η κατάσταση σύντομα ξεφεύγει(;) από τον έλεγχό της. Η Νικόλ Κίντμαν προσθέτει ακόμα μία ατρόμητη ερμηνεία στο βιογραφικό της και η Χαλίνα Ρέιν επιτηρεί μια πιο προσβάσιμη, πιο «αμερικάνικη» και κατ’ επέκταση πιο επιφανειακή εκδοχή του αιχμηρού Instinct (2019) της. Κατά διαστήματα απολαυστικό πάντως – κάπως έτσι θα έπρεπε να είναι το κινηματογραφικό 50 Shades of Grey, αντί για το εκτεταμένο διαφημιστικό αρώματος που λάβαμε.

Από 26/12

Νosferatu

H Lily Rose Depp πρωταγωνιστεί στο Nosferatu.

Ο Ρόμπερτ Έγκερς κατορθώνει ένα όνειρο ζωής, να γυρίσει το δικό του ριμέικ στο θρυλικό Nosferatu. Θα περίμενες να έχει και μια δική του προσωπική κατάθεση στον μύθο του Μπραμ Στόκερ, μα η ταινία του αποτελεί απλώς μια σύνθεση μεταφορών που προηγήθηκαν. Από την άλλη, χαίρεσαι να βλέπεις την ταινία ενός δημιουργού που αφήνει την εντύπωση ότι πρόσεξε ακόμα και το χώμα στα νύχια του κόμη Όρλοκ να προέρχεται από την Τρανσυλβανία. Αξίζει να το δείτε στη μεγάλη οθόνη και προσπαθήστε να μη διαβάσετε τίποτα για την εμφάνιση του Μπιλ Σκάρσγκαρντ πριν από την προβολή.

Από 2/1

Βetter Man

Στο Better Man o Ρόμπι Γουίλιαμς αφηγείται την ιστορία του ως… μαϊμού.

Φαντάζει πολύ μακρινός εκείνος ο καιρός σήμερα, αλλά κάποτε ο Ρόμπι Γουίλιαμς υπήρξε σταρ γιγατόνων, γέμιζε στάδια και προκαλούσε σε κάποιους ενθουσιασμό και σε άλλους θυμηδία με την ανορθόδοξη συμπεριφορά του εντός και εκτός σκηνής. Στο Better Man αφηγείται την ιστορία του ως… μαϊμού, σε ένα εύρημα που προσεγγίζει μεν το gimmick, αλλά καταφέρνει να λειτουργήσει ως μαγνήτης προς διαμαρτυρόμενους για «ακόμα μία μουσική βιογραφία». Σκηνοθετεί ο Μάικλ Γκρέισι του Greatest Showman και το αποτέλεσμα είναι αρκετά διασκεδαστικό, παρά τη σχετικά μεγάλη του διάρκεια.

Από 2/1

Εκθέσεις στα μεγάλα μουσεία

Τέχνη σε χρυσό - Το κόσμημα στους ελληνιστικούς χρόνους

Χρυσό κόσμημα κόμμωσης, το κεντρικό μετάλλιο του οποίου κοσμείται με την προτομή της θεάς Αθηνάς. Από τον θησαυρό Θεσσαλίας/Καρπενησίου. Τέλη 3ου-αρχές 2ου αι. π.Χ. Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη. Φωτ.: Μουσείο Μπενάκη

Εξαιρετικά δείγματα της αρχαίας χρυσοχοϊκής τέχνης που κοσμούσαν τα μέλη της αριστοκρατίας, τις νύφες αλλά και τους νεκρούς παρουσιάζονται σε μια έκθεση με κοσμήματα της εποχής των ελληνιστικών χρόνων που μαρτυρούν όχι μόνο τον πλούτο αλλά και την τέχνη και την ιστορία μιας ολόκληρης εποχής. Το κοινό έχει την ευκαιρία να δει μοναδικά σύνολα χρυσών κοσμημάτων, περισσότερα από 400 αντικείμενα σε δώδεκα ενότητες στις οποίες το κόσμημα προσεγγίζεται καλλιτεχνικά, τεχνολογικά αλλά και ως ένα αντικείμενο που μπορεί να αφηγηθεί ιστορίες για τους κατόχους τους. Τα κοσμήματα της έκθεσης συνοδεύονται από αγγεία και ειδώλια που λειτουργούν ως αντικείμενα αναφοράς στις ερμηνείες που δίνονται για τη χρήση ή τον χαρακτήρα τους.

Έως 25/4 (εκτός 25, 26/12 & 1, 6/1), Δευτ., Τετ., Παρ., Σάβ. 10:00-18:00, Πέμ. 10:00-00:00, Κυρ. 10:00-16:00, Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού

Κυκλαδίτισσες

Μαρμάρινο άγαλμα κολοσσικής Κόρης από τη Θήρα, 600-575 π.Χ. (;) Φωτ.: Πάρις Ταβιτιάν/ Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Η έκθεση «Κυκλαδίτισσες: Άγνωστες ιστορίες γυναικών των Κυκλάδων» ανακαλεί άγνωστες αφηγήσεις από τις Κυκλάδες που αναδεικνύουν την ιστορική διάσταση στη συγκρότηση της γυναικείας ταυτότητας από την προϊστορία μέχρι και τη μεταβυζαντινή περίοδο. Περιλαμβάνονται περίπου 150 έργα, όλα δημιουργίες της τέχνης των Κυκλάδων που χρονολογούνται από την πρώιμη προϊστορία μέχρι τον 17ο αι. και αφηγούνται την ιστορία του αρχιπελάγους μέσα από τη ματιά της νησιώτισσας, τη μετάβαση των γυναικών από τον ρόλο της θεότητας σε εκείνον της μητέρας και αντίστροφα, τη συμμετοχή της στα θρησκευτικά δρώμενα και τη δράση της στο δημόσιο βίο και στην ιδιωτική σφαίρα.

Έως 4/5 (εκτός 25, 26/12 & 1/1), Δευτ., Τρ., Τετ., Σάβ. 10:00-17:00, Πέμ., Παρ. 10:00-20:00, Κυρ. 11:00-17:00, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Θησαυροί της Basilicata

Χάλκινο κάλυμμα κεφαλής σε σχήμα κράνους 8ος αι. π.Χ. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Σιρίτιδας

Η έκθεση «Οι αρχαίοι πολιτισμοί της Basilicata - Θησαυροί που έρχονται στο φως» στο Μουσείο Ακρόπολης είναι καρπός συνεργασίας πολλών επιστημόνων που εδώ και χρόνια προσπαθούν να αναδείξουν τον πολιτισμό μιας περιοχής στη νότια άκρη της Ιταλίας, στο κέντρο του κόλπου του Τάραντα, της οινωτρίας γης, της σημερινής Basilicata. Μέσα από αυτή την έκθεση ο επισκέπτης θα γνωρίσει τον πολιτισμό που συνάντησαν οι Έλληνες από την Πελοπόννησο και τη νησιωτική αρχαία Ελλάδα στα μεγάλα ταξίδια τους για εγκατάσταση στη γη της Ιταλίας και της Σικελίας, κυρίως στο μέρος αυτό που ονομάστηκε αργότερα Μεγάλη Ελλάδα. Η έκθεση έχει ως στόχο να φωτίσει μια περιοχή στο νοτιότερο άκρο της Ιταλίας, τη σημερινή Basilicata, αναδεικνύοντας τον πολιτισμό της περιοχής αυτής από το τέλος της Εποχής του Χαλκού (11ος αι. π.Χ.) έως και τον 6ο αι. π.Χ. με περισσότερα από 300 αντικείμενα.

Έως 26/1 (εκτός 25, 26/12 & 1/1), Δευτ.-Κυρ. 09:00-17:00, 24, 31/1 09:00-15:00, Μουσείο Ακρόπολης

Δημοκρατία

Εξώφυλλο ημερολογίου έτους 1968. (Estampa Popular de Valencia) © Museo National Centro de Arte Reina Sofia

Η έκθεση «Δημοκρατία» στην Εθνική Πινακοθήκη επιχειρεί να ανιχνεύσει τη σχέση της τέχνης με την πολιτική ιστορία στη νότια Ευρώπη κατά τη διάρκεια μίας από τις πιο καθοριστικές περιόδους για την ιστορία της. Με άξονα την τέχνη της αντίστασης και της διαμαρτυρίας στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία, η έκθεση, μέσα από 55 καλλιτέχνες και ομάδες καλλιτεχνών και 140 εικαστικά έργα, αντιμετώπισε για πρώτη φορά συγκριτικά, σε διεθνές επίπεδο, την πολιτική λειτουργία της τέχνης στα δικτατορικά καθεστώτα, διερευνώντας την ποικιλομορφία των καλλιτεχνικών αναζητήσεων, τις συγκλίσεις και τις αποκλίσεις, τις καλλιτεχνικές πρακτικές που γεννήθηκαν μέσα από τον αγώνα για ελευθερία, καθώς και την ενεργή κληρονομιά τους.

Έως 2/2 (εκτός 25, 26/12 & 1, 6/1), Δευτ., Πέμ.-Κυρ. 10:00-18:00, Τετ. 12:00-20:00, Εθνική Πινακοθήκη

Penny Siopis. For dear life

Penny Siopis, Charmed Lives, 1998–99. Εγκατάσταση από ευρεθέντα αντικείμενα σε 3 τμήματα. Ευγενική παραχώρηση της καλλιτέχνιδας. Φωτ.: Πάρις Ταβιτιάν

Το ΕΜΣΤ, στον κύκλο εκθέσεων που είναι αποκλειστικά αφιερωμένες στο καλλιτεχνικό έργο γυναικών ή καλλιτεχνών που αυτοπροσδιορίζονται ως θηλυκότητες και έχει τον τίτλο «Κι αν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο;», παρουσιάζει την πρώτη μεγάλη αναδρομική έκθεση στην Ευρώπη της σημαντικής Νοτιοαφρικανής καλλιτέχνιδας Penny Siopis. Είναι γνωστή ήδη από τις δεκαετίες του ’80 και του ’90 χάρη στην ιστορικά και πολιτισμικά φορτισμένη ζωγραφική της που ασκούσε κριτική στην αποικιοκρατία, στο απαρτχάιντ, στον ρατσισμό και στον σεξισμό. Στην καλλιτεχνική της πορεία πειραματίστηκε με πληθώρα μέσων, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο έργο που την έχει καταστήσει μία από τις πλέον σημαντικές καλλιτεχνικές φωνές της γενιάς της, σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη αντιαποικιακή και φεμινιστική τέχνη.

Έως 12/1 (εκτός 25, 26/12 & 1, 6/1), Τρ., Τετ., Παρ., Σάβ., Κυρ. 11:00-19:00, Πέμ. 11:00-22:00, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Ευρωπαίων η Πόλις

Χρυσό στεφάνι με φύλλα και άνθη ελιάς. Δ' τέταρτο 4ου π.Χ. Έκθεμα του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης.

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς, στο πλαίσιο της δράσης «Συναντήσεις Μουσείων στο Εθνικό», παρουσιάζουν την Ευρωπό, την Ευρωπαίων πόλιν, ένα σημαντικό αστικό κέντρο της περιοχής της αρχαίας Βοττιαίας, 18 χιλιόμετρα από την Πέλλα. Μέσα από τις ενότητες και τα ευρήματα της έκθεσης, τα οποία φυλάσσονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κιλκίς, ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει ελληνιστικούς τάφους των αριστοκρατών γαιοκτημόνων της περιοχής εκατέρωθεν της οδικής αρτηρίας που συνέδεε την Ευρωπό με την Πέλλα, μνημειακούς καμαροσκεπείς τάφους αλλά και απλούστερους, των υστερορωμαϊκών και παλαιοχριστιανικών χρόνων, καθώς και οικιστικά και εργαστηριακά σύνολα που φωτίζουν πολλές από τις άγνωστες πτυχές της αρχαίας πόλης.

Έως 16/3 (εκτός 25, 26/12 & 1/1), Τετ.-Δευτ. 08:30-15:30, Τρ. 13:00-20:00, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Πάρτι & Live

Dimensions | Camelphat - Innellea – Whomadewho

Οι Δανοί Whomadewho.

Το σπουδαίο βρετανικό ντουέτο των Dave Whelan and Mike di Scala γνωρίστηκαν στο Λίβερπουλ το 2006 και από τότε η ζωή τους και δεν ήταν ποτέ η ίδια. Με μεγάλες επιτυχίες στα βρετανικά τσαρτ την προηγούμενη δεκαετία, θεωρούνται ένα από τα πιο hot ονόματα της βρετανικής tech house σκηνής. Μαζί τους ο ανερχόμενος Innellea με το ιδιοσυγκρασιακό και αφηρημένο στυλ του αλλά και οι Δανοί Whomadewho, ένα γκρουπ που αποτελείται από τους Τomas Høffding, Tomas Barfod και Jeppe Kjellberg. Και οι τρεις έχουν μακρά πορεία στον χώρο, με επτά επίσημα ηλεκτρονικά άλμπουμ και ένα παρελθόν στο ροκ και στην τζαζ. Όλοι μαζί θα εμφανιστούν στο μεγαλύτερο event των φετινών γιορτών που οργανώνει η ομάδα Dimensions.

20/12, 22:00, Γήπεδο Tae Kwon Do

Cecilya and the Candy Kings

Η Cecilya και η παρέα της στην πρώτη τους εμφάνιση στην Αθήνα.

Ένα επταήμερο χριστουγεννιάτικο πάρτι όπου το rhythm’n’ blues και το boogie-woogie θα συναντούν τα rockin blues και το swing με τρόπο εξαιρετικό μάς υπόσχεται η Cecilya και η παρέα της στην πρώτη τους εμφάνιση στην Αθήνα. Η Cecilya Mestres γεννήθηκε στη Βαρκελώνη και έκανε σπουδές μουσικού θεάτρου και φωνητικής πλάι σε σπουδαίους δασκάλους στη Βαρκελώνη και στο Λονδίνο. Αφού έγινε μουσικός του δρόμου στη Μαγιόρκα, δημιούργησε δύο διαφορετικά συγκροτήματα: στο ένα έκανε R&B και στο δεύτερο country blues. Το Παρίσι την κέρδισε, αφού αποφάσισε ότι αυτό ήταν το μέρος όπου ήθελε να ζήσει, να δουλέψει και να φορμάρει τη rockin’ blues μπάντα της.

20-26/12, 21:30, Half Note Jazz Club

BEYONDOOM - Yasiin Bey performs MF DOOM

Ο Yasiin Bey (aka Mos Def), θα ερμηνεύσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη μουσική του αείμνηστου μασκοφόρου Βρετανο-αμερικανού θρύλου.

Τεράστια προσωπικότητα της χιπ-χοπ σκηνής, ο MF DOOM έφυγε από τη ζωή το 2020 σε ηλικία 49 ετών. Αινιγματικός και απρόσιτος, έκρυβε το πρόσωπό του πίσω από μια μάσκα του κακού υπερήρωα της Marvel. Στην Ελλάδα είχαμε την τύχη να τον δούμε το 2012 στο Bios σε μία από τις σπάνιες εμφανίσεις του – συνήθως έβαζε άλλους να παίζουν στη θέση του. Στην πιο μεγάλη συναυλία της σεζόν, ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς ράπερ, ο Yasiin Bey (aka Mos Def), θα ερμηνεύσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη μουσική του αείμνηστου μασκοφόρου Βρετανο-αμερικανού θρύλου. O Bey πάντα θαύμαζε τις ρίμες του Viktor Vaughan, γνωστού και ως Madvillain, King Gheedorah ή απλώς DOOM, και με αυτόν τον τρόπο αποτίει φόρο τιμής στο έργο του.

21/12, 21:00, Universe Athens

Blend x SEDS w/ Space 92 (Extended Set)

O Mathieu Mourareau από τη μεσαιωνική πόλη Καρκασόν της Γαλλίας έγινε σούπερ σταρ εν μια νυκτί.

Δυναμικά kicks, υπνωτικές acid πινελιές και sci-fi ’80s vibes από έναν κορυφαίο σύγχρονο εκπρόσωπο της techno. O Mathieu Mourareau από τη μεσαιωνική πόλη Καρκασόν της Γαλλίας έγινε σούπερ σταρ εν μια νυκτί και η φήμη του εκτοξεύτηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Το 2020 ήταν ο πιο εμπορικός παραγωγός της διεθνούς πλατφόρμας, κυριαρχώντας στα τσαρτ με τη σοφιστικέ techno του. Ξεκίνησε την καριέρα του με το ψευδώνυμο Matt Minimal και ήταν ήδη γνωστός στους χορευτικούς κύκλους από την ηλικία των 18 ετών, οπότε άρχισε να κλείνει gigs στο εξωτερικό. Δυστυχώς, ήταν κάτι που δεν είχε διάρκεια, με αποτέλεσμα ο Mourareau να επαναπροσδιορίσει την καριέρα του αλλά και τον ήχο του – έτσι γεννήθηκε το πρότζεκτ του Space 92.

21/12, 23:00, Oddity Club

VLCT Warehouse w/ Alignment x Nico Moreno x ØTTA

Η Πορτογαλέζα Øtta έχει ξεχωρίσει για τον ξεσηκωτικό και παραμορφωμένο ήχο της.

Οι Blend, SEDS και VLCT ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα δυνατό techno event με διεθνείς καλεσμένους από διάφορα μέρη της Ευρώπης. Η raw ενέργεια του Nico Moreno συναντά τις σκοτεινές μελωδίες του Alignment, ενώ η Øtta μας ετοιμάζει το εντυπωσιακό ντεμπούτο της στην Αθήνα. Ο Nico Moreno, ο μουσικός παραγωγός από την Καν της Γαλλίας, είναι γνωστός για το fast techno στυλ του και τρακ όπως το «Purple Widow» και το «Insolent Rave». Από την άλλη, ο Alignment θεωρείται ανερχόμενο αστέρι της hard techno. Το πραγματικό του όνομα είναι Francesco Pierfelici και είναι αυτοδίδακτος με καταγωγή από την Μπολόνια της Ιταλίας. Τέλος, η Πορτογαλέζα Øtta, κατά κόσμον Carlota Correia Neves, έχει ξεχωρίσει για τον ξεσηκωτικό και παραμορφωμένο ήχο της.

28/12, 23:00, Universe Athens

Tropical Warehouse Project Pt. II

Από το 2018, η ομάδα του Tropical Warehouse Project μετατρέπει μοναδικούς χώρους σε αξέχαστες εμπειρίες, από εκπληκτικές ταράτσες μέχρι μαγευτικά νεοκλασικά κτίρια στην καρδιά της Αθήνας. Κάθε εκδήλωση είναι ένα ταξίδι, μια ιστορία που διηγούνται μέσα από τη μουσική, την ενέργεια και τη σύνδεση. Αυτήν τη φορά ανεβαίνουν ένα ακόμη επίπεδο και δημιουργούν ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία τους, μεγαλύτερο, καλύτερο και πιο τολμηρό από ποτέ. Σε συνεργασία με το Sensory Production θα δημιουργήσει ένα μοναδικό περιβάλλον για το κοινό σε μυστική τοποθεσία που θα αποκαλυφθεί 24 ώρες πριν από την εκδήλωση στους κάτοχους εισιτηρίων. Τη μουσική επιμελούνται οι Deerislnd, Raise, Seemo και Tropical.

28/12, 22:00, Secret Location

Downlip Festival

Η Afrodyssey Orchestra είναι ένα οργανικό σύνολο με έξι καταξιωμένους μουσικούς από την Αθήνα.

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Δεκεμβρίου το Piraeus Club Academy μετατρέπεται στο απόλυτο μουσικό hub που θα φιλοξενήσει ήχους αφροαμερικανικής μουσικής και μουσικής από την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, με μεγάλες δόσεις αυτοσχεδιασμού. Στις 28/12 θα εμφανιστούν οι Afrodyssey Orchestra και ο MC Yinka. Η Afrodyssey Orchestra είναι ένα οργανικό σύνολο με έξι καταξιωμένους μουσικούς από την Αθήνα και από τον Φεβρουάριο του 2013 μέχρι σήμερα η συνθετική τους φιλοσοφία έχει ενσωματώσει ρυθμούς της Δυτικής Αφρικής με μουσικά ιδιώματα απ’ όλο τον κόσμο. Μια μέρα μετά, στις 29/12, σειρά θα πάρουν οι εκρηκτικοί Los Tre και οι θρυλικοί Mode Plagal σε ένα ζεστό μεγαλο event πριν αλλάξει ο χρόνος.

28-29/12, 20:00, Piraeus Club Academy

EDEN presents Hector Oaks

Ο Hector Oaks έχει κατορθώσει σε μικρό χρονικό διάστημα να είναι ο πιο περιζήτητος techno καλλιτέχνης της Ευρώπης.

Με μια μοναδική ικανότητα και ένα θαυματουργό ένστικτο που συνδυάζει τη σύγχρονη και κλασική techno με παλιά ξεχασμένα διαμάντια βινυλίου από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, ο Hector Oaks έχει κατορθώσει σε μικρό χρονικό διάστημα να είναι ο πιο περιζήτητος techno καλλιτέχνης της Ευρώπης. Έχοντας εκπαιδευτεί από μικρή ηλικία στα underground κλαμπ της Μαδρίτης, μετατοπίστηκε στο Βερολίνο για να κατακτήσει και εκεί την ανεξάρτητη σκηνή. Η καριέρα του απογειώθηκε και πλέον έχει αφήσει το δικό του στίγμα με την ενέργεια και τις χορευτικές του επιλογές που ξεσηκώνουν τους πάντες. Το set του στην Αθήνα θα ανοίξει η δική μας Odile Nyx.

29/12, 16:30, Ωδείο Αθηνών

Blend NYE 2025 with Len Faki (Εxtended Set)

Η Blend διοργανώνει ένα μεγάλο πάρτι με special guest τον Γερμανο-τούρκο σταρ των βερολινέζικων Berghain και Tresor, που έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς.

Για την Πρωτοχρονιά, η Blend διοργανώνει ένα μεγάλο πάρτι με special guest τον Γερμανο-τούρκο σταρ των βερολινέζικων Berghain και Tresor, που έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς. Η μοναδική μείξη old-school και πιο μοντέρνων techno επιρροών, η αφοσίωσή του στη μουσική παραγωγή αλλά και η αστείρευτη ενέργειά του όταν παίζει είναι μερικά από τα στοιχεία που τον έχουν καθιερώσει ως έναν από τους πιο σημαντικούς DJs της Γερμανίας αλλά και του κόσμου. Μαζί του οι residents του Blend, Mikee και Manolaco.

31/12, 23:00, Oddity Club

Lord of the Rings in Concert

Με 80 μουσικούς και συνεργάτες, η συναυλία της ορχήστρας Lords of the Sound επιστρέφει στην Αθήνα και παρουσιάζει τη νέα μουσική παράσταση «Lord of the Rings in Concert»! Μέσω των τραγουδιών των ξωτικών, από τις χαρούμενες μελωδίες των Hobbit μέχρι τους μυστηριώδεις ήχους του Mordor, η επηρεασμένη από τον ρομαντισμό και την αβανγκάρντ μουσική του Χάουαρντ Σορ –βραβευμένη με τρία Όσκαρ, τρεις Χρυσές σφαίρες και τέσσερα Grammy– για την πιο γνωστή τριλογία, το The Lord of the Rings, θα δημιουργήσει μια νέα δυναμική ατμόσφαιρα που θα μας ταξιδέψει στη Μέση Γη.

5/1, 20:00, Christmas Theatre

Οξυγόνο

Ήρωες του έργου είναι δύο πρόσωπα με το ίδιο όνομα, η Σάσα και ο Σάσα, αλλά αυτό είναι μόνο η αφορμή για ένα ευρύτερο σύμπαν που απλώνεται και σχολιάζει εύστοχα τους προβληματισμούς του παρόντος. Φωτ.: Πάνος Κέφαλος

Ένα rave party, ένας ασταμάτητος βακχικός ρυθμός, πλάσματα που δονούνται στη μουσική των DJs, αναζητώντας μια χαμένη θρησκευτικότητα μέσα από έναν ξέφρενο χορό που όταν σταματήσει ίσως σημάνει τον αφανισμό τους. Είκοσι πέντε άτομα πάνω στη σκηνή, δύο DJs στα decks, έντεκα ηθοποιοί και δώδεκα χορευτές, όλοι τους μέλη της Generation Z, χορεύουν ασταμάτητα, μεθάνε, ερωτεύονται και κάποιοι αρπάζουν τα μικρόφωνα και μιλάνε σε αυτό το έργο-μανιφέστο των ’00s του Ιβάν Βιριπάγιεφ που αναπνέει μέχρι σήμερα. Ήρωες του έργου είναι δύο πρόσωπα με το ίδιο όνομα, η Σάσα και ο Σάσα, αλλά αυτό είναι μόνο η αφορμή για ένα ευρύτερο σύμπαν που απλώνεται και σχολιάζει εύστοχα τους προβληματισμούς του παρόντος.

Έως 12/1, Πέμ.-Σάβ. 20:30, Κυρ. 14:00, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Κεντρική Σκηνή

Κλασική μουσική, όπερα, μπαλέτο

Η νυχτερίδα

Το Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» αποτολμά μια ανατρεπτική παράσταση με την υπογραφή του Γιάννη Σκουρλέτη.

Σαμπάνιες, έρωτες, μεταμφιέσεις, παρεξηγήσεις, βαλς, υπέροχες μελωδίες, μια πανδαισία μουσικής και αστικής ανεμελιάς διέπει την κλασική οπερέτα του Γιόχαν Στράους, Νυχτερίδα. Ωστόσο το Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» αποτολμά μια ανατρεπτική παράσταση με την υπογραφή του Γιάννη Σκουρλέτη, ο οποίος επιφυλάσσει ένα λιγότερο λαμπερό φινάλε. Όπως εξηγεί ο ίδιος: «Επηρεασμένη από τη γαλλική σχολή, η Νυχτερίδα καυτηριάζει την υποκρισία της αστικής τάξης. Αυτό μου δίνει το έναυσμα να μιλήσω για κάτι που με ενδιαφέρει πολύ, την Ευρώπη του σήμερα, γι’ αυτό το πολύ απειλητικό που γεννιέται· γιατί μπορεί ως βιεννέζικη οπερέτα να έχει μια φωτεινή πλευρά αλλά έχει και μια πολύ σκοτεινή σχετικά με το αύριο που μας ξημερώνει. Το ψεύδος της πλοκής με βοηθάει. Βλέπουμε αρχικά τη διασκέδαση και τη χαρά, αλλά στο βάθος κρύβεται μια σκοτεινή περιοχή όπου αναδύεται η σκιά της νυχτερίδας πάνω από την Ευρώπη. Πίσω από τη γιορτινή ατμόσφαιρα και τις κωμικές καταστάσεις αποκαλύπτεται ένα σύμπαν εύθραυστο, τρυφερό και βαθιά συγκινητικό». Με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων υπό τη διεύθυνση του Μίλτου Λογιάδη.

19, 20, 21, 23, 25, 26, 27/12, 3, 4/1, 20:00 & 22/12, 18:30, Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας»

Δον Κιχώτης

Ο Δον Κιχώτης είναι ένα από τα σημαντικότερα και πιο δημοφιλή έργα του κλασικού ρεπερτορίου του μπαλέτου. Φωτ.: Βαλέρια Ισάεβα

Το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής παρουσιάζει την αναβίωση του κλασικού Δον Κιχώτη του Λούντβιχ Μίνκους σε μια μεγαλειώδη παραγωγή και χορογραφία Τιάγκο Μπορντίν, βασισμένη στην αρχική εκδοχή του Μαριούς Πετιπά. Τα σκηνικά είναι του Γιώργου Σουγλίδη και τα κοστούμια της Μαίρης Κατράντζου. Ο Δον Κιχώτης, ένα από τα σημαντικότερα και πιο δημοφιλή έργα του κλασικού ρεπερτορίου του μπαλέτου, βασίζεται σε επεισόδια από το διάσημο μυθιστόρημα του Μιγκέλ ντε Θερβάντες. Πρόκειται για ένα από τα πιο απαιτητικά μπαλέτα του ρεπερτορίου και θεωρείται ότι αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τους χορευτές του κλασικού χορού, λόγω του υψηλού βαθμού τεχνικής δυσκολίας, καθώς ο τρόπος με τον οποίο αποδίδεται κρίνει την ποιότητα του συνόλου ενός μπαλέτου. Στην παραγωγή που θα δούμε στη Λυρική τους κεντρικούς ρόλους κρατούν διεθνείς σταρ.

20, 26, 28/12, 19:30 & 22, 24/12, 4/1, 18:30, Εθνική Λυρική Σκηνή, Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος

Μποέμ

Ο Γκρέιαμ Βικ μεταφέρει τη δράση της θρυλικής όπερας του Τζάκομο Πουτσίνι από το Παρίσι του 19ου αιώνα στην Αθήνα του 21ου. Φωτ.: Βαλέρια Ισάεβα

Αναβίωση της ιδιαίτερα πετυχημένης παράστασης της Μποέμ σε σκηνοθεσία του Γκρέιαμ Βικ, ο οποίος μεταφέρει τη δράση της θρυλικής όπερας του Τζάκομο Πουτσίνι από το Παρίσι του 19ου αιώνα στην Αθήνα του 21ου. Βασισμένη στη νουβέλα Σκηνές απ’ την μποέμικη ζωή του Ανρί Μιρζέ, χάρη στη συγκλονιστική μουσική του σημαντικότερου εκπροσώπου του ιταλικού βερισμού, περιγράφει όλα τα συναισθήματα της τραγικής ιστορίας δυο ερωτευμένων νέων, του ποιητή Ροδόλφο και της ράφτρας Μιμής, από τη στιγμή που συναντιούνται μέχρι τον θάνατο της τελευταίας από φυματίωση – από την ανεμελιά και τη χαρά του έρωτα στην απόγνωση του θανάτου. Στην πρώτη διανομή τον ρόλο του Ροδόλφο ερμηνεύει ο καταξιωμένος τενόρος Ίβαν Μαγκρί, γνωστός στο κοινό της ΕΛΣ από τον Φάουστ του 2022, ενώ τον ρόλο της Μιμής η Νοτιοκορεάτισσα υψίφωνος Άνα Σον, η οποία κέρδισε τις εντυπώσεις στην παραγωγή Μαντάμα Μπατερφλάι στο Ηρώδειο το καλοκαίρι του 2023. Στη δεύτερη διανομή τους ρόλους αναλαμβάνουν οι Γιάννης Χριστόπουλος και Βασιλική Καραγιάννη αντίστοιχα. Την ορχήστρα διευθύνει ο Ζακ Λακόμπ.

21, 27/12, 2/1, 19:30 & 29, 31/12, 5/1, 18:30, Εθνική Λυρική Σκηνή, Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος

Ρεσιτάλ εκκλησιαστικού οργάνου

Προπαραμονή Χριστουγέννων θα δοθεί το καθιερωμένο εορταστικό ρεσιτάλ της Ουρανίας Γκάσιου, άξιας ερμηνεύτριας του μεγαλύτερου εκκλησιαστικού οργάνου της χώρας, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το πρώτο μέρος είναι αφιερωμένο σε μουσικά κομψοτεχνήματα του ιταλικού και γερμανικού μπαρόκ, με αποσπάσματα από τη σουίτα Ουρανία του Γιόχαν Κάσπαρ Φίσερ, το ορατόριο Μεσσίας του Γκέοργκ Φρίντριχ Χέντελ σε μεταγραφή του Ρόμπερτ Γκάουερ, το Κοντσέρτο των Χριστουγέννων του Αρκάντζελο Κορέλι. Περιλαμβάνονται, επίσης, αριστοτεχνικές συνθέσεις για εκκλησιαστικό όργανο του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, όπως το Χορικό πρελούδιο «Στολίσου, ω αγαπημένη ψυχή», και το «Πασακάλια και φούγκα σε ντο ελάσσονα». Στο δεύτερο μέρος θα ακούσουμε επιλογές από κινηματογραφική μουσική, δημοφιλή τάνγκο, ρομαντικές και κλασικές δημιουργίες του 19ου αιώνα αλλά και μελωδίες του 20ού, εμπνευσμένες από χριστουγεννιάτικες ιστορίες. Ανάμεσά τους αποσπάσματα της μουσικής του Χανς Τσίμερ για την ταινία Interstellar, το εμβληματικό κομμάτι «Oblivion» του Άστορ Πιατσόλα, η «Φαντασία των Χριστουγέννων» του Μάρτιν Μπέικερ κ.ά.

23/12, 20:30, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης

Gala Όπερας

Με ένα επετειακό γκαλά αφιερωμένο στον Τζάκομο Πουτσίνι (1858-1924) γιορτάζει η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών την έλευση του 2025 στο Μέγαρο. Πρόκειται για μια συνεργασία με το περίφημο Φεστιβάλ Πουτσίνι της Τόρε ντελ Λάγκο, της πόλη όπου έζησε ο σπουδαίος συνθέτης για περισσότερα από τριάντα χρόνια και δημιούργησε τα αριστουργήματά του. Τρεις εξαιρετικοί ερμηνευτές, η Βαλέρια Σέπε, ιδανική Μπατερφλάι στην εορταστική σεζόν του Φεστιβάλ Πουτσίνι 2024, ο Άντζελο Βίλαρι, τενόρος γεννημένος για τους μεγάλους ρόλους του συνθέτη, και ο σημαντικός μαέστρος της νεότερης γενιάς και κάτοχος του περιώνυμου Βραβείου Puccini, Βαλέριο Γκάλι, θα παρουσιάσουν τρεις μεγάλες ερωτικές σκηνές για σοπράνο και τενόρο, τα ντουέτα της Μιμής και του Ροδόλφου, της Τόσκα και του Καβαραντόσι και του Πίνκερτον με την Τσο-Τσο-Σαν από την «άτυπη τριλογία» Μποέμ, Τόσκα και Μαντάμα Μπατερφλάι. Θα ακουστούν επίσης ορχηστρικά αποσπάσματα από τις δύο πρώτες και μάλλον άγνωστες όπερες Λε Βίλι και Έντγκαρ, αλλά και νεανικά έργα για ορχήστρα, όπως το Συμφωνικό πρελούδιο ή το Συμφωνικό καπρίτσιο.

29 & 30/12, 20:30, Μέγαρο Μουσικής, Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης

Πρωτοχρονιά με άρωμα Βιέννης με την Καμεράτα

Ανήμερα την Πρωτοχρονιά κάθε χρόνο η Βιέννη προσελκύει τα βλέμματα εκατομμύρια τηλεθεατών και ακροατών με την καθιερωμένη πλέον συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας, η οποία ερμηνεύει, μεταξύ άλλων, υπέροχα έργα των μελών της μουσικής οικογένειας Στράους, σαγηνευτικά βαλς και εύθυμες πόλκες που έχουν ταυτιστεί στο μυαλό όλων με την ελπίδα και το χαμόγελο που φέρνει η έλευση του νέου χρόνου. Φέτος, η Καμεράτα - Ορχήστρα Φίλων της Μουσικής θα δώσει στο αθηναϊκό κοινό την ευκαιρία να απολαύσει την εορταστική μουσική ατμόσφαιρα της αυστριακής πρωτεύουσας στην καρδιά της Αθήνας, στο Μέγαρο. Υπό την μπαγκέτα του διευθυντή της και μαέστρου διεθνούς φήμης Γιώργου Πέτρου υποδέχεται το 2025 με νότες χαράς και αισιοδοξίας, με τους ανάλαφρους και ξεσηκωτικούς ήχους της μουσικής του Γιόχαν Στράους υιού, του πιο εμπνευσμένου εκπροσώπου των Στράους.

4/1, 20:30, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης

Στολισμένα spots στην πόλη

The Ellinikon North Pole Express

Ένας ολόκληρος γιορτινός μικρόκοσμος με άρωμα Βόρειου Πόλου, περιμένει μικρούς και μεγάλους.

Στο Ellinikon Experience Park, ένας ολόκληρος γιορτινός μικρόκοσμος με άρωμα Βόρειου Πόλου, περιμένει μικρούς και μεγάλους. Θα ξεκινήσετε το ταξίδι σας με κατεύθυνση την καρδιά του πάρκου μέσα από τα Snow Gardens και τις πολικές αρκούδες, τους πιγκουίνους και τους ταράνδους που λάμπουν μέσα στη νύχτα. Σε άλλα σημεία του Experience Park τεράστιες εντυπωσιακές χιονονιφάδες προσφέρουν το ιδανικό φόντο για αναμνηστικές φωτογραφίες, ενώ καντίνες σερβίρουν χειμωνιάτικες λιχουδιές. Στην Πλατεία Α βρίσκεται το χριστουγεννιάτικο δέντρο με τα αμέτρητα φωτάκια και το τρένο του The Ellinikon North Pole Express, ενώ το ταξίδι ολοκληρώνεται στο Polar Village, όπου τα παιδιά μπορούν να δημιουργήσουν χριστουγεννιάτικες κάρτες και κατασκευές, μαζί με τον Άγιο Βασίλη.

Ένα Μαγικό Μονοπάτι Νερού στο Πεδίον του Άρεως

Το Μαγικό Μονοπάτι Νερού συνδυάζει την εορταστική ατμόσφαιρα με το ισχυρό μήνυμα της προστασίας του περιβάλλοντος.

Το μεγαλύτερο δημόσιο άλσος της Αθήνας, το Πεδίον του Άρεως, φιλοξενεί τις φετινές γιορτές ένα Μαγικό Μονοπάτι Νερού που συνδυάζει την εορταστική ατμόσφαιρα με το ισχυρό μήνυμα της προστασίας του περιβάλλοντος. Η ΕΥΔΑΠ έχει δημιουργήσει στο σημείο του Ροδώνα ένα φωτισμένο μονοπάτι νερού, το οποίο οδηγεί τους επισκέπτες στον «Καταρράκτη Χορευτή», έναν εντυπωσιακό τεχνητό καταρράκτη που προσφέρει παραμυθένιο light show κάθε δεκαπέντε λεπτά. Κατά μήκος της διαδρομής, οι επισκέπτες βρίσκουν χρήσιμες συμβουλές για να αποφύγουν τη σπατάλη νερού, ενώ το νερό του καταρράκτη ανακυκλώνεται συνεχώς, αποδεικνύοντας στην πράξη τη σημασία της βιωσιμότητας και της οικολογικής συνείδησης. Μια πραγματικά ξεχωριστή γιορτινή εγκατάσταση που δεν μοιάζει με τις άλλες και κλείνει τους επισκέπτες σε ένα μαγικό σύμπαν με οικολογικό μήνυμα.

Christmas Factory στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηνών

Μια ολόκληρη χριστουγεννιάτικη πόλη μέσα στην πόλη περιμένει τους επισκέπτες της Τεχνόπολης.

Μια ολόκληρη χριστουγεννιάτικη πόλη μέσα στην πόλη περιμένει τους επισκέπτες της Τεχνόπολης για να τους μετατρέψει σε «ξωτικοπολίτες» ώστε να ζήσουν τη μαγεία των Χριστουγέννων όπως δεν την έχουν ξαναζήσει. Στο Christmas Factory by ΔΕΗ τα παιδιά μπορούν να ακούσουν διαδραστικά παραμύθια από την «παραμυθοθήκη» του Αϊ-Βασίλη, να παρακολουθήσουν τη θεατρική παράσταση Χριστουγεννιάτικη Ιστορία, βασισμένη στο έργο του Ντίκενς, και να συμμετέχουν σε εργαστήρια και παιχνίδια. Η μικρή πόλη διαθέτει επίσης το δικό της Fun Park με χιονοτσουλήθρα, τραμπολίνο, συγκρουόμενα και καρουζέλ αλλά και 25 καντίνες με χριστουγεννιάτικες (και όχι μόνο) λιχουδιές για να κάνετε μια στάση από τα παιχνίδια. Παράλληλα, μπορείτε να αγοράσετε και δώρα στους αγαπημένους σας από το χριστουγεννιάτικο εμπορικό κέντρο του Christmas Factory, που περιλαμβάνει 50 διαφορετικά καταστήματα.

Ένα παγοδρόμιο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Στο παγοδρόμιο του ΚΠΙΣΝ μπορείτε να κάνετε πατινάζ μπροστά σε ένα μοναδικό σκηνικό.

Είτε το δοκιμάζετε για πρώτη φορά είτε είστε δεινοί πατινέρ, στο παγοδρόμιο του ΚΠΙΣΝ μπορείτε να κάνετε πατινάζ μπροστά σε ένα μοναδικό σκηνικό, τα φωτισμένα πλατάνια κατά μήκος του καναλιού. Ο γιορτινός στολισμός του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος περιλαμβάνει επίσης τα πανύψηλα έλατα της Αγοράς που έχουν περισσότερες από 1.000 μπάλες, τον χορό των σιντριβανιών, που τώρα γίνεται με χριστουγεννιάτικες μελωδίες, και το Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων στην περιοχή του Πάρκου, έξι φωτιστικές εγκαταστάσεις κορυφαίων ξένων και Ελλήνων καλλιτεχνών που δημιουργούν μια ιδιαίτερη εμπειρία φωτός και ήχου και μπορείτε να επισκεφθείτε με ελεύθερη είσοδο, αφού βγάλετε τα παγοπέδιλά σας.

Το Χωριό των Ξωτικών στον Πειραιά

Στο Χωριό των Ξωτικών παρουσιάζονται μουσικές παραστάσεις και άλλα γιορτινά δρώμενα.

Οι κάτοικοι του Πειραιά έχουν τον δικό τους χριστουγεννιάτικο μικρόκοσμο όπου μπορούν να ζήσουν από πρώτο χέρι τη μαγεία των γιορτών. Εκτός από το εντυπωσιακά στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου, η πλατεία Κοραή φιλοξενεί και φέτος το Χωριό των Ξωτικών με παιχνίδια και θεματικές δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Εκεί μπορείτε να ανεβείτε στο καρουζέλ και στο χριστουγεννιάτικο τρενάκι και να περιηγηθείτε στα φωτισμένα ξύλινα σπίτια, όπου κατοικούν ο Αϊ-Βασίλης και τα ξωτικά του, ετοιμάζοντας εκπλήξεις για τους επισκέπτες. Στο Χωριό των Ξωτικών παρουσιάζονται επίσης σε όλη τη διάρκεια των γιορτών μουσικές παραστάσεις και άλλα γιορτινά δρώμενα.