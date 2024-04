Τalking Heads, Μπέκετ και η επιστροφή της «Προφητείας» από αύριο στις αίθουσες

Όπως θα λέγαμε στην παλιά δημοσιογραφική αργό, «το αφεντικό τρελάθηκε». Όχι μία, ούτε δύο, αλλά δώδεκα νέες ταινίες κυκλοφορούν στις αίθουσες από αύριο.

Aν έπρεπε να ξεκινήσουμε από κάποια, αυτή θα ήταν το Stop Making Sense του Τζόναθαν Ντέμι, ένα από τα θρυλικότερα concert movies όλων των εποχών, που επιστρέφει σε αποκατεστημένες κόπιες με αφορμή την επέτειο 40 ετών από την κυκλοφορία του και στόχο να κοινωνήσει τη μουσική των Talking Heads σε ένα πιστό (σινεφίλ) κοινό.

Το Origin της Άβα ντι Βερνέ είναι ένα πολύ ιδιαίτερο φιλμ σύμφωνα με την κριτική, που προκύπτει διχασμένη, καθώς η ταινία συχνά παραπέμπει περισσότερο σε διάλεξη.

Το First Omen επιχειρεί να αναβιώσει το franchise της Προφητείας, με ένα prequel που αφορά, κατά τα φαινόμενα, τη γέννηση του μικρού Ντέμιαν.

Το Echo της Τατιάνα Ουέζο είναι ένα υβριδικό ντοκιμαντέρ, τοποθετημένο σε έναν απομονωμένο αγροτικού οικισμό του Βόρειου Μεξικού. Όσοι ενθουσιαστήκατε με το Prayers for the Stolen της ίδιας δημιουργού, σπεύσατε.

Μένοντας στο είδος του ντοκιμαντέρ, μια άλλου τύπου κοινότητα αποτελεί το αντικείμενο της Λεσβίας, ενός δροσιστικού ύμνου στην Ερεσό, τον αγαπημένο ελληνικό προορισμό λεσβιών τουριστριών από όλο τον πλανήτη εδώ και δεκαετίες.

Το In our Day του Χονγκ Σανγκ-Σου κινείται στο γνώριμο μήκος κύματος του Κορεάτη δημιουργού, αναγορεύοντας σε μείζον το «μικρό» και καθημερινό και προσφέροντας με συνέπεια την arthouse εκδοχή του αβαρούς θεάματος, ενώ το Καμπια Νύμφη Πεταλούδα του Κύρου Παπαβασιλείου έχει στον πυρήνα του μια ενδιαφέρουσα κεντρική ιδέα, παρουσιάζοντας ένα σύμπαν όπου ο χρόνος αλλάζει αυθαίρετα, με τους ήρωες να μη γνωρίζουν ούτε τι μέρα, ούτε τι χρονιά τους ξημερώνει.

Στο Dance First ο Γκάμπριελ Μπερν υποδύεται τον Σάμιουελ Μπέκετ, σε μια ταινία που εστιάζει κυρίως στις σχέσεις του. Σκηνοθετεί ο Τζέιμς Μαρς του Theory of Everything και του Last King of Scotland.

Στο Arthur the King πρωταγωνιστεί ο Μαρκ Γουόλμπεργκ, αλλά πραγματικός σταρ είναι ο τετράποδος συμπρωταγωνιστής του.

Προβάλλεται επίσης η Connan σε μεταμεσονύκτια προβολή στο Άστη, μια εναλλακτική προσέγγιση της μυθολογίας του Κόναν με την υπογραφή του Μπερτράν Μαντικό (After Blue), το animation Noah’s Ark για τους μικρούς μας φίλους, καθώς και το θρίλερ Something in the Water, για το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε δημοσιογραφική προβολή – αυτό ερμηνεύστε το όπως θέλετε.

Kαλές προβολές.