Στιγμιότυπα του Μακεδονικού Αγώνα στη δημοπρασία "Σπάνιων Βιβλίων, Χειρογράφων, Εγγράφων & Χαρακτικών"

Πολιτισμός / Οι ταινίες που θα δούμε στους κινηματογράφους από την Πέμπτη 15/2

Η μελαγχολική φαντασία του All of Us Strangers και η νέα ταινία του Ριουσούκε Χαμαγκούτσι (Drive my Car) ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ