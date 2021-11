Ένα ροκ μιούζικαλ με ταριχευμένα ζώα στον ρόλο των ερμηνευτών, το "The Sea between My Soul" (Η θάλασσα ανάμεσα στην ψυχή μου) του Ράεντ Γιασίν υπόσχεται να υπερβεί τα όρια μεταξύ εγκατάστασης και θεάτρου, μουσικής και φωτός, ζωής και θανάτου.

Το έργο αποτελεί έναν στοχασμό πάνω στην πολυετή ιστορία θανάτων στη Μεσόγειο Θάλασσα. H νευρική φωνή του Alan Bishop (από την μπάντα των Sun City Girls) προσθέτει μια άλλη διάσταση στο εσχατολογικό σενάριο για τον σημερινό κόσμο.

«Στη σύγχρονη κουλτούρα, τα ζώα χρησιμοποιούνται ως ανθρωπομορφικές εκδηλώσεις ανθρώπινου χαρακτήρα και συναισθημάτων, ενώ συχνά τους αποδίδονται ονόματα και προσωπικότητες. Αυτή η τάση εξανθρωπισμού έχει υποστεί μετάσταση, μέσω της λαϊκής φαντασίας, στα κινούμενα σχέδια, τη ζωολογία, τα παιδικά παραμύθια και το Ίντερνετ. Η χρήση των ζώων ως αγωγών ανθρώπινης σοφίας και αφήγησης είναι μια παράδοση τόσο παλιά όσο και ο ίδιος ο χρόνος, αλλά σε καμία άλλη περίοδο αυτή η μυθολογία δεν άγγιξε τέτοια δυσθεώρητα ύψη, καθώς σήμερα πιστεύουμε στ’ αλήθεια ότι τα ζώα αισθάνονται και λειτουργούν περίπου όπως εμείς. Τα ζώα είναι τα εικονικά μας άβαταρ, καθρεφτίζοντας πλήρως την ψυχολογική αντίληψή μας για τον κόσμο, όπως εμείς τον γνωρίζουμε.

Σε αυτό το πολυαισθητηριακό έργο, αυτό το επιτελεστικό καθρέφτισμα επιτείνεται μέσα από την ανάμειξη μαύρου χιούμορ και παραλογισμού, προκειμένου να στοχαστούμε πάνω στο σύγχρονο «εδώ και τώρα»: πάνω στη σκηνή, ταριχευμένα ζώα, που πλέον δεν είναι ζωντανά, αφηγούνται την ιστορία τους από την αρχή έως το τέλος, μέσα από το μεταφορικό σχήμα των λυρικών φολκ τραγουδιών και ενός κακόφωνου ροκ μιούζικαλ.

Περίπου όπως και με τα αντίστοιχα εκθέματα στις βιτρίνες των μουσείων φυσικής ιστορίας, έτσι κι εδώ ξετυλίγεται μια δραματική αφήγηση μέσω των άψυχων σωμάτων τους, που απλώς υπαινίσσονται ότι μια φωνή ή μια δράση εκπορεύεται από μέσα τους. Μέσα από συγκεκριμένες πόζες, φωτισμούς, ήχους και χάρη στη δύναμη της υποβολής, η ανθρώπινη φύση μάς υπαγορεύει να δούμε ζωή σε αυτά τα πλάσματα. Δεν είναι πλέον άψυχα δέρματα, καθώς τραγουδούν, παίζουν και, στιγμιαία, ζουν. Ο δίχως αντάλλαγμα θάνατός τους «προς έκθεση» διαγράφεται μέσα από την εικονογράφηση της ζωής, λέει ο Raed Yassin.

Συντελεστές

Σύλληψη & Σκηνοθεσία: Raed Yassin

Μουσική & Στίχοι: Alan Bishop

Σκηνικά: Hussein Baydoun

Σχεδιασμός Φωτισμών: Charlie Astrom

Μετάφραση στίχων: Λένια Ζαφειροπούλου

Τεχνική Επίβλεψη: Βασίλης Σάλτας

Σχεδιασμός Παραγωγής: Κωνσταντίνος Σακκάς

Βοηθός Σκηνοθέτη: Raisa Hagiu

Βοηθός Εκτέλεσης Παραγωγής: Αγγέλικα Σταυροπούλου

Τρισδιάστατα Μοντέλα & Κατασκευή Κτιρίων: Γιώργος Λουκρέζης

Κατασκευή & Εγκατάσταση Σκηνικών: Παναγιώτης Λαζαρίδης

Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός & Εγκατάσταση Φωτιστικών: Νίκος Παπαθανάσης

Διεύθυνση Παραγωγής: Delta Pi

Παραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Μουσική / Συντελεστές

Adham Zidan: πιάνο, όργανο, τσέμπαλο, κλαβινέτο, φωνητικά

Alan Bishop: φωνή, ακουστική κιθάρα, ηλεκτρικό μπάσο, άλτο σαξόφωνο

Amelie Legrand: τσέλο

Aya Hemeda: φωνή, κρουστά

Cherif El Masri: ηλεκτρική κιθάρα, φωνητικά

Eyvind Kang: βιόλα

Jessika Kenney: φωνή

Morgan Mikkelsen: ντραμς

Nadah El Shazley: φωνή

Mark Gergis: mastering

Παραγωγή: Alan Bishop & Adham Zidan

Όλη η μουσική, οι στίχοι και τα κείμενα των αφηγήσεων είναι του Alan Bishop (2019).



Οι ηχογραφήσεις και η ηχοληψία έγιναν από τον Adham Zidan στο Κάιρο, τον Δεκέμβριο του 2019 και τον Ιανουάριο του 2020.



Τα ζώα της παράστασης ταριχεύθηκαν μετά τον φυσικό θάνατό τους.

Παρασκευή 19 - Κυριακή 21 Νοεμβρίου 20:00 & 22:00

Κεντρική Σκηνή