Ρόμπι Γουίλιαμς: «Ράγισε η καρδιά μου» - Όσα είπε για τον θάνατο γυναίκας σε συναυλία του

Σε μία ιδιαίτερα συγκινητική κίνηση, προχώρησε ο Ρόμπι Γουίλιαμς, κατά τη διάρκεια εμφάνισής του, στο AAMI Park της Μελβούρνης.

Συγκεκριμένα, ο Ρόμπι Γουίλιαμς απέτισε φόρο τιμής στη Ρόμπιν Χολ, τη γυναίκα που έχασε την ζωή της έπειτα από σοβαρό τραυματισμό της στο κεφάλι, μετά το τέλος της συναυλίας του στο «Allianz Stadium» του Σίδνεϊ, στις 16 Νοεμβρίου.

Η 70χρονη που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι μετά από πτώση, κατέληξε 4 ημέρες μετά, στο νοσοκομείο St Vincent's.

«Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, ραγίζει η καρδιά μου» είπε ο διάσημος τραγουδιστής και συνέχισε.

«Το σκέφτομαι συνέχεια και το σκεφτόμουν καθ' όλη τη διάρκεια της αποψινής συναυλίας. Θέλω να στείλω ένα μεγάλο χειροκρότημα και πολλή αγάπη από εμένα και το συγκρότημά μου, στη Ρόμπιν και την οικογένειά της.

»Ας τραγουδήσουμε όλοι μαζί, ήταν κάποια σαν κι εσάς, που ήρθε στη συναυλία όπως και εσείς απόψε», πρόσθεσε και συνέχισε τραγουδώντας το «Angels» στην μνήμη της.

Robbie Williams has paid tribute to the grandmother who fell at his Sydney show and died. https://t.co/TWh1KQh9q4 #7NEWS pic.twitter.com/Owd5SRrAIJ