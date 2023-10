Ρωμαίοι και Μάγια ανακάτευαν μπίρα και ούρα για να αντέχουν τα κτίρια

Μπορεί στην Ελλάδα να ασχολούμαστε με την στατικότητα των στεγάστρων Καλατράβα, εντούτοις στο εξωτερικό επιστήμονες αναζητούν απαντήσεις σχετικά με την εντυπωσιακή αντοχή κτιρίων και υποδομών της εποχής των Ρωμαίων και των Μάγια.

Στην προσπάθειά τους να χτίσουν καλύτερα κτίρια για το μέλλον, κάποιοι αναζητούν απαντήσεις στο παρελθόν για τη στατικότητα. Το σκυρόδεμα με το οποίο έχουν δομηθεί τα κτίσματα σε μεγάλο μέρος του σύγχρονου κόσμου έχει διάρκεια ζωής περίπου 50 έως 100 χρόνια.

Ένας αυξανόμενος αριθμός επιστημόνων μελετά υλικά από μακρινές εποχές -αποκόβοντας κομμάτια από κτίρια, μελετώντας ιστορικά κείμενα, αναμειγνύοντας μεθόδους- ελπίζοντας να ανακαλύψουν πώς άντεξαν για χιλιετίες τόσα πολλά αρχαία κτίσματα. Αυτή η αντίστροφη μηχανική έχει αναδείξει έναν εκπληκτικό κατάλογο συστατικών που αναμίχθηκαν σε παλιά κτίρια.

Υλικά όπως φλοιός δέντρων, ηφαιστειακή τέφρα, ρύζι, μπίρα, ακόμη και ούρα. Αυτές οι απροσδόκητες προσθήκες θα μπορούσαν να είναι το κλειδί για ορισμένες αρκετά εντυπωσιακές ιδιότητες, όπως η ικανότητα να γίνονται ισχυρότερα με την πάροδο του χρόνου και να «θεραπεύουν» τις ρωγμές όταν σχηματίζονται.

Η εύρεση τρόπου αντιγραφής αυτών των χαρακτηριστικών θα μπορούσε να έχει πραγματικές επιπτώσεις στο σήμερα. Ενώ το σύγχρονο σκυρόδεμά μας έχει τη δύναμη να συγκρατεί τεράστιους ουρανοξύστες και βαριές υποδομές, δεν μπορεί να ανταγωνιστεί την αντοχή αυτών των αρχαίων υλικών. Και με τις αυξανόμενες απειλές της κλιματικής αλλαγής, υπάρχει μια αυξανόμενη έκκληση να γίνουν οι κατασκευές πιο βιώσιμες.

Πρόσφατη έκθεση του ΟΗΕ εκτιμά ότι το δομημένο περιβάλλον ευθύνεται για περισσότερο από το ένα τρίτο των παγκόσμιων εκπομπών CO2 και μόνο η παραγωγή τσιμέντου αποτελεί περισσότερο από το 7% αυτών των εκπομπών. «Αν βελτιώσετε τις ιδιότητες του υλικού χρησιμοποιώντας παραδοσιακές συνταγές από τους Μάγια ή τους αρχαίους Κινέζους, μπορείτε να παράγετε υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις σύγχρονες κατασκευές με πολύ πιο βιώσιμο τρόπο», δήλωσε ο Κάρλος Ροντρίγκεζ-Ναβάρο, ερευνητής πολιτιστικής κληρονομιάς στο Πανεπιστήμιο της Γρανάδας στην Ισπανίας.

Πολλοί ερευνητές έχουν στραφεί στους Ρωμαίους για λειτουργική έμπνευση. Ξεκινώντας γύρω στο 200 π.Χ., οι αρχιτέκτονες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας έχτιζαν εντυπωσιακές κατασκευές από σκυρόδεμα κι αυτές έχουν αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου. Παραδείγματα υπάρχουν πολλά, από τον πανύψηλο θόλο του Πάνθεον μέχρι τα υδραγωγεία που μεταφέρουν νερό ακόμη και σήμερα.

Ακόμα και στα λιμάνια, όπου το θαλασσινό νερό βρέχει τις κατασκευές εδώ και αιώνες, θα βρείτε σκυρόδεμα «βασικά όπως ήταν όταν χυνόταν πριν από 2.000 χρόνια», δήλωσε ο Τζον Όλεσον, αρχαιολόγος στο Πανεπιστήμιο της Βικτώριας στον Καναδά. Το περισσότερο σύγχρονο σκυρόδεμα ξεκινά με τσιμέντο Πόρτλαντ, μια σκόνη που παρασκευάζεται με τη θέρμανση ασβεστόλιθου και πηλού σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και τη λείανσή τους. Αυτό το τσιμέντο αναμιγνύεται με νερό για να δημιουργηθεί μια χημικά αντιδραστική μάζα. Στη συνέχεια, προστίθενται ομάδες υλικών, όπως πέτρες και χαλίκια, και η τσιμεντόπαστα τα δένει σε μια μάζα σκυροδέματος.

Σύμφωνα με αναφορές αρχαίων αρχιτεκτόνων όπως ο Βιτρούβιος, η ρωμαϊκή διαδικασία ήταν παρόμοια. Οι αρχαίοι οικοδόμοι ανακάτευαν υλικά όπως ο καμένος ασβεστόλιθος και η ηφαιστειακή άμμος με νερό και χαλίκι, δημιουργώντας χημικές αντιδράσεις για να δέσουν τα πάντα μεταξύ τους.

Τώρα, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι βρήκαν τον βασικό λόγο για τον οποίο το ρωμαϊκό σκυρόδεμα κρατούσε τις κατασκευές για χιλιάδες χρόνια: Το αρχαίο υλικό έχει μια ασυνήθιστη δυνατότητα να αυτοεπιδιορθώνεται. Ο ακριβής τρόπος δεν είναι ακόμη ξεκάθαρος, αλλά οι επιστήμονες αρχίζουν να βρίσκουν ενδείξεις. Σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε νωρίτερα φέτος, ο Αντμίρ Μασίκ, πολιτικός μηχανικός και μηχανικός περιβάλλοντος στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης, υποστήριξε ότι αυτή η δύναμη προέρχεται από κομμάτια ασβέστη που είναι διάσπαρτα σε όλο το ρωμαϊκό υλικό αντί να αναμιγνύονται ομοιόμορφα. Οι ερευνητές πίστευαν ότι αυτά τα κομμάτια ήταν σημάδι ότι οι Ρωμαίοι δεν ανακάτευαν αρκετά καλά τα υλικά τους.

Αντ' αυτού, μετά την ανάλυση δειγμάτων σκυροδέματος από το Privernum - μια αρχαία πόλη έξω από τη Ρώμη - οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι τα κομμάτια θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν τις «αυτοθεραπευτικές» ικανότητες του υλικού.

archaeologymag: Analysis of concrete samples taken from an ancient city wall at the site of Privernum in central Italy has revealed that Roman builders used quicklime as a binding agent, which sealed cracks and reduced the time needed for the concrete to… pic.twitter.com/ptgkP7YaCA