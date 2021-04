Το Welcome 2 America, ένας ακυκλοφόρητος δίσκος του Prince, αναμένεται να βγει στις προθήκες των δισκοπωλείων στις 30 Ιουλίου από την Legacy.

Ο δίσκος είχε ηχογραφηθεί το 2010 και περιέχει δώδεκα κομμάτια. Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις στις συνθέσεις αποτυπώνονται «οι ανησυχίες, οι ελπίδες και οι προσδοκίες του Prince για μία μεταβαλλόμενη κοινωνία, προβλέποντας με ακρίβεια μία εποχή πολιτικού διχασμού, παραπληροφόρησης και μιας ανανεωμένης μάχης για φυλετική δικαιοσύνη».

Το Welcome 2 America είχε ηχογραφηθεί την άνοιξη του 2010 και στη συνέχεια μπήκε μυστηριωδώς στο αρχείο από τον ίδιο τον καλλιτέχνη. Στην deluxe έκδοση του album θα συμπεριλαμβάνεται και σε Blu-ray μία συναυλία του Prince στην Καλιφόρνια το 2011. Ούτε η συναυλία έχει κυκλοφορήσει στο παρελθόν. Όπως σημειώνει το Pitchfork πρόκειται για τον πρώτο δίσκο του Prince που κυκλοφορεί από το αρχείο του.

«Ο κόσμος είναι γεμάτος παραπληροφόρηση. Το όραμα του Τζορτζ Όργουελ για το μέλλον είναι εδώ. Πρέπει να παραμείνουμε σταθερά πιστοί για τις δύσκολες εποχές που έρχονται», είχε δηλώσει ο ίδιος ο καλλιτέχνης για τον δίσκο.





Τα κομμάτια: 01] Welcome 2 America, 02] Running Game (Son of a Slave Master), 03] Born 2 Die, 04] 1000 Light Years From Here, 05] Hot Summer 06] Stand Up and B Strong [Soul Asylum cover], 07] Check The Record 08] Same Page, Different Book, 09] When She Comes, 10] 1010 (Rin Tin Tin) 11] Yes, 12] One Day We Will All B Free

Με πληροφορίες από Pitchfork