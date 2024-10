Πρεμιέρα για το Rust με τον Άλεκ Μπάλντουιν τρία χρόνια μετά τον θάνατο της Χαλίνα Χάτσινς

Τρία χρόνια μετά τον τραγικό θάνατο της κινηματογραφίστριας Χαλίνα Χάτσινς, το γουέστερν «Rust» με τον Άλεκ Μπάλντουιν θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Camerimage, που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Τορούν της Πολωνίας από τις 16 έως τις 23 Νοεμβρίου.

Η ταινία τράβηξε την παγκόσμια προσοχή το 2021, όταν η Χάτσινς σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στο Νέο Μεξικό από εκπυρσοκρότηση του όπλου που κρατούσε ο Άλεκ Μπάλντουιν. Ο Μπάλντουιν, παρότι πρωταγωνιστής και παραγωγός, δεν θα παραστεί στην πρεμιέρα, ενώ δεν έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία των άλλων ηθοποιών, όπως οι Τράβις Φίμελ, Φράνσις Φίσερ, Τζος Χόπκινς και Πάτρικ Σκοτ ΜακΝτέρμοτ.

Μετά την προβολή, θα ακολουθήσει συζήτηση με τον σκηνοθέτη Τζόελ Σόουζα, ο οποίος τραυματίστηκε στο ίδιο περιστατικό, καθώς και τη Μπιάνκα Κλάιν, διευθύντρια φωτογραφίας που ανέλαβε μετά την τραγωδία. Η συζήτηση θα εστιάσει στην ολοκλήρωση της ταινίας, την ασφάλεια στα γυρίσματα και τον ρόλο των γυναικών στο σινεμά.

Almost three years after the tragic death of Halyna Hutchins, cinematographer who was part of the festival family, Camerimage is set to honour her memory.

During this year’s EnergaCAMERIMAGE, a World Premiere screening of the film Rust will take place, followed by a unique panel. pic.twitter.com/jLMs8GyP2m