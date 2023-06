Pre-pride 2023: 11 εκδηλώσεις για αυτό το τριήμερο (2-4/6)

Η Αθήνα καλωσορίζει το Athens Pride 2023 με συζητήσεις, προβολές, εκθέσεις και πάρτι, μια εβδομάδα πριν από τη μεγάλη παρέλαση υπερηφάνειας. Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/06

Inter-visibility braille

Ο εικαστικός Δημήτρης Καπετάνος κωδικοποιεί σε σύστημα braille, μια συνέντευξη που έλαβε από άτομο με οπτική βλάβη, το οποίο είναι μέλος και της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Η συνέντευξη, κωδικοποιήθηκε στο σύστημα, ώστε να γίνεται αντιληπτή από άτομα που γνωρίζουν τη γραφή και όχι από τους βλέποντες, προκαλώντας τους αμηχανία την ώρα της θέασης, κάτι που νιώθουν συνήθως τα τυφλά άτομα όταν βρίσκονται σε χώρους με ζωγραφικά έργα (εκθεσιακούς ή μουσείου). Έτσι, δίνεται η δυνατότητα, στα άτομα που γνωρίζουν τον κώδικα, να γίνουν για πρώτη φορά οι ξεναγοί μας, και οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι να τα ακούσουν, για να καταλάβουν το περιεχόμενο και τις απαντήσεις της συνέντευξης.

(2-7/6), Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Αποθήκη, στο ωράριο λειτουργίας της Τεχνόπολης. Σε περίπτωση συναυλιών η έκθεση θα είναι ανοιχτή ως τις 16:00 χωρίς εισιτήριο, ενώ η προσέλευση θα μπορεί να πραγματοποιηθεί και μετά τις 16:00, για τα άτομα που έχουν εξασφαλίσει το εισιτήριο της συναυλίας.

Out and About

Η Πρεσβεία του Βασιλείου της Ολλανδίας στην Ελλάδα, η Πρεσβεία της Αυστραλίας στην Ελλάδα και το Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή φιλοξενούν την προβολή της ταινίας μικρού μήκους Out and About. Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί την καθημερινή ζωή τριών οικογενειών από την Κένυα, την Ινδονησία και τη Ρωσία και καταγράφει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ γονέων και παιδιών από την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα. Οι γονείς βρίσκονται σε ένα σταυροδρόμι καθώς θέλουν το παιδί τους να μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον όπου αισθάνεται προστατευμένο και αγαπημένο ανεξάρτητα από τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα ή την έκφραση φύλου.

Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση για οικογένειες ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιών. Η ταινία έχει υπότιτλους στα ελληνικά και αγγλικά.Το πάνελ συζήτησης θα διερμηνευτεί στα ελληνικά και στη νοηματική γλώσσα.

Ορισμένες σκηνές μπορεί να είναι ενοχλητικές για άτομα που είχαν δύσκολες ή επώδυνες εμπειρίες come out η αποδοχής του εαυτού τους σε σχέση με την οικογένειά τους ή/και τη θρησκεία. Η τοποθεσία είναι πλήρως προσβάσιμη.

02/06, Μουσείο Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, Ερατοσθένους 13, Παγκράτι, 18:00 - 20:00, ελεύθερη είσοδος. Κλείστε θέση εδώ.

Το Under/pants είναι μια παράσταση θεάτρου ντοκουμέντο, για τον γυναικείο αυνανισμό. Μία γυναίκα σε μία συνάντηση Α.Α. (Aνώνυμων Αυνανιστών Και Αυνανιστριών) ομολογεί: «Είναι ανακουφιστικό να ξέρω πως δεν είμαι μόνη» ομολογεί και ξεκινάει να αφηγείται. Και μέσα από την ιστορία της ξεδιπλώνονται με χιούμορ αναμνήσεις, φοβίες, τραύματα, απορίες, παραδοχές. Πόσο εύκολα αγγίζουμε το σώμα μας; Πόσο εύκολα επηρεαζόμαστε; Τι κουβαλάμε ως σώματα; Ποιες προκαταλήψεις ξεπηδάνε; Πώς οι επιρροές μας επηρεάζουν την καθημερινότητά μας, τον ερωτισμό, τον σεβασμό και την αυτοδιάθεση των σωμάτων μας;

02/06, HGW std., Μαυρομιχάλη 138, 20:30 - 21:15

Shamone Pre-Athens Pride Party

Το Shamone Club, επανέρχεται για ακόμη μια χρονιά με το καθιερωμένο Athens Pre-Pride Party.

02/06, Shamone, Κωνσταντινουπόλεως 46, Γκάζι, 23:00

ΣΑΒΒΑΤΟ 03/06

Queer Food Identities

«Πες μου τι τρως και θα σου πω τι είσαι», έγραψε ο Brillat-Savarin τον 18ο αιώνα. Είμαστε αυτό που τρώμε, και είμαστε αυτό που δεν τρώμε. Αλλά τρώμε τόσα διαφορετικά φαγητά! Έχουν κάποια σημασία? Τα φαγητά που επιλέγουμε, μαγειρεύουμε και τρώμε αντιπροσωπεύουν το τι είμαστε. Εκφράζουμε τον εαυτό μας και την ταυτότητά μας μέσω των επιλογών που κάνουμε. Το φαγητό μπορεί να είναι «καλό» και «κακό», «αηδιαστικό» και «απολαυστικό», «απλό» και «αξιοσημείωτο», και όλα αυτά μας βοηθούν να ανακαλύψουμε κομμάτια του εαυτού μας και της θέσης μας στον κόσμο.Υπάρχουν τόσα πολλά στερεότυπα γύρω από το queer φαγητό –και την queer ταυτότητα. Τα rainbow cupcakes είναι διασκεδαστικά, αλλά δεν είναι μόνο αυτό.

Στο βιωματικό αυτό workshop οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν με απλά παιχνίδια, δραστηριότητες και συζητήσεις να μοιραστούν εμπειρίες και ιστορίες γύρω από τα δικά τους φαγητά, αναλογιζόμενοι τη σημασία τους για την ταυτότητά τους.

03/06, HGW std., Μαυρομιχάλη 138, 16:00 - 17:00

Εμπειριες ατόμων που εργαζονται στο σεξ σε υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα

Σε αυτό το πάνελ θα προβληθεί ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους σχετικά με την πρόσβαση ατόμων που εργάζονται στο σεξ σε υπηρεσίες ψυχικής και σωματικής υγείας στην Ελλάδα. Θα ακολουθήσει συζήτηση αναφορικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα σεξεργαζόμενα άτομα όταν αλληλεπιδρούν με ειδικούς ψυχικής και σωματικής υγείας, καθώς επίσης και για τις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν σε υγειονομικούς χώρους.

03/06, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 17:00 - 18:30

Η Ίντερσεξ Ιστορία Μου - Έκθεση

Η έκθεση «Η Ίντερσεξ Ιστορία Μου - Προσωπικές ιστορίες ίντερσεξ ατόμων που ζουν στην Ευρώπη» αποτελείται από δεκαπέντε μαρτυρίες ίντερσεξ ατόμων και των οικογενειών τους και απεικονίζονται με ισάριθμες πολύχρωμες εικονογραφήσεις από το ίντερσεξ καλλιτέχνη και μέλος της OII Europe Ins A Kromminga. Το Ins δηλώνει για την έκθεση πως: «Το να λέμε τις ιστορίες μας είναι μια συναισθηματική προσπάθεια, μπορεί να είναι μια πρόκληση και σίγουρα είναι ένα τεράστιο βήμα έξω από την αορατότητα. Η απόφαση για το τι και πόσα θέλουμε να μοιραστούμε με τον κόσμο είναι μέρος της διεκδίκησης της αξιοπρέπειας, της ακεραιότητας, της αυτονομίας στη ζωή μας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μας, και έχει επίσης να κάνει με την αναγνώριση της ομορφιάς στη ζωή μας».

03-04,05-09/6 , HGW std., Μαυρομιχάλη 138, 17:00 - 21:00

Ήσαν και οι δύο ανώμαλοι

Το ντοκιμαντέρ του Κώστα Πάρη «Ήσαν και οι δύο ανώμαλοι» (78’ διάρκεια), αφορά την υπόθεση δολοφονίας του Ανέστη Παπαδόπουλου από τον σύντροφό του Χρήστο Ρούσσο, που συντάραξε την ελληνική κοινωνία στα τέλη της δεκαετίας του ’70. Στις 7 Απριλίου του 1976, ο 19χρονος ναύτης Χρήστος Ρούσσος σκοτώνει τον 22χρονο εραστή του, Ανέστη Παπαδόπουλο. Η πράξη του χαρακτηρίζεται «έγκλημα πάθους» και σοκάρει την κοινωνία, η οποία έρχεται για πρώτη φορά αντιμέτωπη με την ομοφυλοφιλία και τα μυστικά αυτής της πλευράς στη λεωφόρο Συγγρού. Η ιστορία τους παίρνει τεράστιες διαστάσεις και η δίκη του Ρούσου συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ο Παπαδόπουλος, με τον οποίο διατηρούσε ερωτικό δεσμό, προσπάθησε με πιεστικό τρόπο να τον στρέψει στον πληρωμένο έρωτα, εκδοχή που η οικογένεια του θύματος αμφισβήτησε έντονα.

03/06, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 19:00 - 21:00, Διοργάνωση: Rainbow Seniors, Διάρκεια: 78'

ΚΥΡΙΑΚΗ 04/06

Fight Back Club - Αυτοάμυνα κατά της έμφυλης βίας

Η έμφυλη βία είναι ένα από τα πιο ένοχα μυστικά στην καρδιά της ελληνικής κοινωνίας και συμβαίνει τόσο πίσω από κλειστές πόρτες, όσο και εντελώς απροκάλυπτα σε τηλεοπτικά πάνελ.Κάθε τρεις και λίγο φτάνει στα αυτιά μας άλλο ένα φρικτό έγκλημα σε βάρος γυναικών και ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, που αποτελεί την κορυφή μόνο ενός παγόβουνου έμφυλης βίας που ξεκινά στις "απλές" παρενοχλήσεις στο δρόμο και φτάνει μέχρι τη δολοφονία. Οι επίσημοι θεσμοί στην Ελλάδα, ξανά και ξανά αποδεικνύουν την ανικανότητα (και την απροθυμία) τους να στηρίξουν ουσιαστικά τα θύματα της έμφυλης βίας.Το κυρίαρχο αφήγημα στην ελληνική κοινωνία παραμένει πατριαρχικό, βαθιά ριζωμένο στην κουλτούρα του βιασμού και στην ιδιοκτησιακή αντίληψη επί των θηλυκοτήτων, καθώς και στην τοξική, κακοποιητική επιτέλεση της αντρικής ταυτότητας.

Το εργαστήριο θα εξετάσει βιωματικά τους τρεις (3) πυλώνες της αποτελεσματικής αυτοάμυνας: Αυτοπροστασία - Δεξιότητες που θα επιτρέψουν να προστατεύσω την εαυτή μου, χωρίς τη χρήση βίας. Οριοθέτηση - οι δεξιότητες που θα χρειαστώ για να αναγνωρίσω και να επικοινωνήσω το όριό μου. Θα εργαστούμε πάνω στα διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας ορίων (φωνή, στάση, απόσταση, βλεμματική επαφή). Αυτοάμυνα - οι δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να απαντήσω με αποτελεσματική αντι-βία σε σεξιστικές επιθέσεις. Θα αγγίξουμε επιγραμματικά τις βασικές αρχές χρήσης βίας σε πλαίσιο αυτοάμυνας, ανάλογα με την απόσταση και το στάδιο κλιμάκωσης (χτυπήματα, αρπαγές, σύγκρουση με περιορισμένη κίνηση, σύγκρουση στο έδαφος και ανάκτηση όρθιας θέσης). Τέλος, θα εξετάσουμε τακτικές αυτοπροστασίας σε περιπτώσεις μη-βίαιων παραβιάσεων ορίων (πχ. μη-συναινετικά αγγίγματα, παραβίαση προσωπικού χώρου, λεκτική υποτίμηση, gaslighting), καθώς επίσης και το νομικό πλαίσιο που καλύπτει την νόμιμη αυτοάμυνα.

Φορείς υλοποίησης: Fight Back Club, Άρης Πήτας, Ζωή Καφαντόγια. Το εργαστήριο είναι ανοιχτό για όλες τις θηλυκότητες, ΛΟΑΤΚΙ+ και non-binary άτομα 15 ετών και άνω.

04/06, AKBAN Ninjutsu Itten Dojo, 12:00 - 15:00.

Chemsex: το φαινόμενο, οι προκλήσεις και η κοινότητα

Η Θετική Φωνή προσκαλεί το κοινό, σε μια σπάνια συζήτηση για ένα φαινόμενο που παίρνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις και μας αφορά όλες, όλους, όλα.Το chemsex αφορά σε ένα φαινόμενο το οποίο γνωρίζουμε πια ότι εντοπίζεται κατά κανόνα μεταξύ ορισμένων gay, bi, άλλων ανδρών που κάνουν σεξ με άνδρες, trans και non-binary ατόμων. Παρά του ότι αποτελεί μια πραγματικότητα, οι ανοιχτές συζητήσεις σε σχέση με αυτό εντός της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας παραμένουν μάλλον περιορισμένες. Η εκδήλωση αυτή είναι μια πρωτοβουλία ώστε να λάβει χώρα μια τέτοια συζήτηση.Ερωτήματα που θα συζητηθούν συμπεριλαμβάνουν το τι είναι το chemsex, πώς συνδέεται με τη μη-ετεροκανονική σεξουαλικότητα, τι κίνδυνοι υπάρχουν και πώς μπορούμε να μειώσουμε τη βλάβη από την εμπλοκή σε αυτό, πότε η εμπλοκή γίνεται προβληματική και, εν τέλει, πώς τα μέλη της κοινότητας θα προσέχουν το ένα το άλλο.

Διοργάνωση: Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος - Θετική Φωνή

04/06, Τεχνόπολη Δήμου ΑθηναίωνΙΟΥΝ, 18:00 - 21:00

Miss Hellas Drag Pageant 2023

Τα Miss Hellas Drag Pageant είναι τα καλλιστεία για Drag Queens και σκοπό έχουν να αναδείξουν την τέχνη του Drag και των καλλιτεχνών της. Σε αυτή την εκδήλωση νέες Drag Queens απ' όλη την Ελλάδα θα διαγωνιστούν για τον τίτλο της Miss Hellas Drag 2023. Οι δυο κατηγορίες που θα κρίνουν την νικήτρια είναι Pageant Queen in an evening gown και το Talent Show. Την νικήτρια θα ορίσει η κριτική επιτροπή στο τέλος του διαγωνισμού και έπειτα θα ακολουθήσει πάρτι στο οποίο ο κόσμος θα μπορέσει να φωτογραφηθεί με τις Drag Queens, να πιεί και να χορέψει. Ο τίτλος της Miss Hellas Drag και της Runner Up φέρουν χρηματικό έπαθλο, δωροεπιταγές και άλλα πλούσια δώρα. Φυσικά δώρα θα λάβουν και οι υπόλοιπες διαγωνιζόμενες.

04/06, ΠΛΥΦΑ, 19:00 - 22:00, είσοδος 15 ευρώ

Social Ballroom: Disco

Την Κυριακή 04/06 στην Αγορά του ΚΠΙΣΝ η θερμοκρασία ανεβαίνει σε μια disco fever χορευτική βραδιά που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Athens Pride. H disco εμφανίστηκε στα μέσα της δεκαετίας του ‘70 και δεν έφυγε ποτέ από το χορευτικό προσκήνιο. Μεταλλάχθηκε, γέννησε τη σύγχρονη dance μουσική ως απόγονος της soul και προπομπός του house, έζησε σε ιστορικά κλαμπ όπως το Studio 54, επηρέασε τα υπόλοιπα μουσικά είδη, αλλά και το ντύσιμο εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλον τον κόσμο. Και αν ξεκίνησε ως χορός ατομικός, στη συνέχεια έφερε τα σώματα κοντά, όπως θα εξηγήσει στο μάθημά του ο Δημήτρης Κράνιας της ομάδας The Dance Club.

19.30-21.00 Μάθημα χορού

21.00-23.00 Χορευτικό πάρτι

Τη μουσική επιλέγει ο DJ Κωνσταντίνος Γκίνιος

Σχεδιασμός - Υλοποίηση: The Dance Club

04/06, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 19:30 - 23:00