Πολιτιστική εβδομάδα με Peggy Gou, Massive Attack, Duran Duran και πολύ σύγχρονο χορό

Θεόφιλος sold

Το έργο του Σαμσών Ρακά σε σκηνοθεσία Όλιας Λαζαρίδου ανεβαίνει για 12 μόνο παραστάσεις. Ερμηνεύουν δύο νέες ηθοποιοί, η Αιμιλιανή Σταυριανίδου και η Αριάδνη Κωσταντακοπούλου. Το έργο είναι εμπνευσμένο από τη ζωή του Θεόφιλου Χατζημιχαήλ, του αυτοδίδακτου ζωγράφου και αγιογράφου, που στη συνέχεια αναγνωρίστηκε ως πρωτοπόρος της λαϊκής τέχνης. H παράσταση, δανειζόμενη στοιχεία από το λαϊκό θέαμα και το τσίρκο, είναι προσιτή σε κοινό κάθε ηλικίας.

Έως 28/7, Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Θόλου 5 & Κλεψύδρας, Πλάκα, Παρ.-Κυρ. 21.00, είσοδος: 10-12 ευρώ

Strong Born

Φωτ.: Dajana Lothert

Το Strong Born της Kat Válastur λειτουργεί ως συνέχεια του προηγούμενου έργου της που συνομιλεί με τον μύθο της Ιφιγένειας εν Αυλίδι, τον οποίο προσεγγίζει από φεμινιστική σκοπιά. Εμπνέεται από τη σημασία του ονόματος της ευριπίδειας ηρωίδας («αυτή που γεννήθηκε ισχυρή»), από τα αναστενάρια, βορειοελλαδίτικο δρώμενο στη διάρκεια του οποίου οι συμμετέχοντες πατούν σε αναμμένα κάρβουνα, αλλά και από τον θυσιαστικό χορό που περιλαμβάνεται στην Ιεροτελεστία της άνοιξης του Βάσλαβ Νιζίνσκι.

13-14/7, 21:00, Πειραιώς 260, Ταύρος, είσοδος: 5-30 ευρώ

Parallax

Facebook Twitter Με αφετηρία μια ουγγρική οικογένεια το έργο Parallax θίγει τις διαφορετικές προσεγγίσεις του βιώματος της εβραϊκότητας από γενιά σε γενιά.

Έχοντας κερδίσει το φεστιβαλικό κοινό με την οξύτητα της ματιάς του σε σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα και με τις φαντασμαγορικές ηθογραφίες που στήνει επί σκηνής, ο παγκοσμίου φήμης Ούγγρος σκηνοθέτης Κόρνελ Μούντρουτσο επανέρχεται με την ομάδα του, τον ανεξάρτητο ουγγρικό θίασο Proton Theatre, και το έργο Parallax. Επώδυνο και εξαιρετικά επίκαιρο είναι και αυτή τη φορά το θέμα. Με αφετηρία μια ουγγρική οικογένεια θίγει τις διαφορετικές προσεγγίσεις του βιώματος της εβραϊκότητας από γενιά σε γενιά.

14-15/7, 21:00, Πειραιώς 260, Ταύρος, είσοδος: 5-20 ευρώ

ΧΟΡΟΣ

Telos

Φωτ.: Elias Joidos

Αντλώντας έμπνευση από την έννοια του «τέλους», καταξιωμένοι δημιουργοί του χορού ενώνουν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν ένα σόλο ο καθένας για την Ερμίρα Γκόρο. Η Ερμίρα Γκόρο είναι μέλος των DV8 Physical Theatre και υποψήφια για το βραβείο εξαιρετικής ερμηνεύτριας στα Βραβεία Χορού και Περφόρμανς της Νέας Υόρκης «Bessie».

11/7, 21:00, Πειραιώς 260, Ταύρος, είσοδος: 5-20 ευρώ

Beyond

O Γιάκουμπ Γιοζέφ Ορλίνσκι.

O Πολωνός κόντρα τενόρος Γιάκουμπ Γιοζέφ Ορλίνσκι έρχεται στο Ηρώδειο για να κατακτήσει το ελληνικό κοινό όχι μόνο με τη φωνή του αλλά και με την παρουσία του ως breakdancer. Μαζί με τους εξωστρεφείς και ακτιβιστές Il Pomo d’Oro, το σύνολο που ιδρύθηκε το 2012 από δεξιοτέχνες στον τομέα της ιστορικής μουσικής ερμηνείας μυεί μια νέα γενιά ακροατών στην παλιά μουσική.

16/7, 21:00, Ωδείο Ηρώδου Αττικού, Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Αθήνα, είσοδος: 5-70 ευρώ

ΜΠΑΛΕΤΟ

Κάρμεν

Μετά τις έξι sold-out παραστάσεις του Φεβρουαρίου το μπαλέτο Κάρμεν σε χορογραφία Γιόαν Ίνγκερ από το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής επιστρέφει για τρεις μοναδικές παραστάσεις σε μουσική διεύθυνση Κωνσταντίνου Τερζάκη και Έκτορα Ταρτανή. O διεθνώς αναγνωρισμένος χορογράφος Γιόαν Ίνγκερ υπογράφει μια νέα χορογραφία για την ηρωίδα του Μπιζέ, η οποία θεωρείται το σύμβολο του έρωτα και της ελευθερίας, θέτοντας ως προτεραιότητά του μια διαφορετική ανάγνωση της διάσημης ιστορίας.

11-14/7, 21:00, Κεντρική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής - Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος - ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, Καλλιθέα, είσοδος: 10-70 ευρώ

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

Duran Duran

Οι σπουδαίοι Βρετανοί έρχονται στην Αθήνα.

Το Release Athens 2024 υποδέχεται τους Duran Duran. Οι σπουδαίοι Βρετανοί έρχονται στην Αθήνα λίγο μετά την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ «Danse Macabre» για να παρουσιάσουν ένα μεγάλο show βασισμένο στον πρωτοποριακό ήχο και στο εξίσου πρωτοποριακό ύφος τους, έχοντας διευρύνει με συνέπεια τα όρια της μουσικής, της μόδας και της τέχνης καθ’ όλη τη διάρκεια της λαμπρής καριέρας τους.

18/7, 21:00, πλατεία Νερού, λεωφ. Ποσειδώνος 2616, Καλλιθέα, είσοδος: 75 ευρώ

Massive Attack

Φωτ.: Warren du Preez

To Release Athens 2024 υποδέχεται τους Massive Attack, μία από τις σπουδαιότερες μπάντες των τελευταίων δεκαετιών, που επιστρέφουν μετά από πολλά χρόνια στη χώρα μας, φέρνοντας το πιο εντυπωσιακό show τους μέχρι σήμερα. Μαζί τους οι Beak του Geoff Barrow των μοναδικών Portishead και το επιδραστικό, λονδρέζικο γκρουπ των Mount Kimbie.

17/7, 19:00, πλατεία Νερού, λεωφ. Ποσειδώνος 2616, Καλλιθέα, είσοδος: 65 ευρώ

Jacob Collier

Ο «πολύχρωμος Mozart της Gen Z».

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο Jacob Collier, από τους πιο ταλαντούχους καλλιτέχνες της νέας γενιάς του, που μετρά ήδη 6 βραβεία Grammy. Ο «πολύχρωμος Mozart της Gen Z», σύμφωνα με τους ΝΥΤ.

13/7, 21:00, θέατρο Λυκαβηττού, είσοδος: 30-60 ευρώ

The Smashing Pumpkins

Οι Smashing Pumpkins έρχονται στην Αθήνα.

Οι Smashing Pumpkins, η αδιαφιλονίκητα ηγετική μπάντα των ’90s, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους «The world is a vampire» έρχονται στην Αθήνα. Όταν οι Smashing Pumpkins ανακοίνωσαν το 1995 ένα διπλό άλμπουμ, όλοι, από τα μουσικά μέσα μέχρι την πανικόβλητη δισκογραφική εταιρεία τους, υπέθεσαν ότι θα ήταν εμπορική αυτοκτονία. Σχεδόν όλοι περίμεναν το χειρότερο, όμως έκαναν λάθος. Το «Mellon collie and the infinite sadness» που κυκλοφόρησε πριν από 28 χρόνια παραμένει μια κορυφαία στιγμή του συγκροτήματος αλλά και ο τελευταίος πραγματικά μεγάλος δίσκος της εποχής του εναλλακτικού ροκ. Τους ανοίγει ο Tom Morello.

16/7, 21:00, Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας, Εθνάρχου Μακαρίου 1, Νέο Φάληρο, είσοδος: από 40 ευρώ

ΠΑΡΤΙ

Peggy Gou and friends

H superstar DJ Peggy Gou στο μεγαλύτερο show που έχει κάνει ποτέ στην Ελλάδα.

To Ejekt Festival παρουσιάζει τη superstar DJ Peggy Gou στο μεγαλύτερο show που έχει κάνει ποτέ στην Ελλάδα. Μαζί με την Gou θα εμφανιστεί ένα line-up που έχει επιλέξει η ίδια. Τα πρώτα ονόματα που ανακοινώθηκαν είναι ο Ryan Elliott και ο Mogwaa. Ο Ryan Elliott είναι resident DJ στα περίφημα Berghain και Panorama bar από τα ’00s ως σήμερα και στα sets του κατορθώνει να κινείται αρμονικά μεταξύ της techno και της house. Ο Mogwaa είναι ένα από τα αστέρια της εξαιρετικά ανερχόμενης μουσικής σκηνής της Νότιας Κορέας.

12/7, 21:00, Ολυμπιακό Γήπεδο Φαλήρου, λεωφ. Ποσειδώνος 860, Καλλιθέα, είσοδος: 50-100 ευρώ

Bolivar 20 Years Anniversay w/ Dennis Ferrer & Kiko Navarro

Tο Bolivar Beach Club κλείνει δύο δεκαετίες ως κορυφαίος προορισμός για καλοκαιρινή διασκέδαση στην πόλη και το γιορτάζει. Αυτή την ιδιαίτερη νύχτα τα decks θα αναλάβουν οι ιδιαίτερα αγαπητοί καλλιτέχνες Dennis Ferrer και Kiko Navarro, φημισμένοι παγκοσμίως για τη μουσική και τις δυναμικές τους εμφανίσεις, καθώς και οι resident του Bolivar Steph Nick Papa & Rezo. Όλη η ομάδα του μοναδικού beach club υπόσχεται μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη ενθουσιασμό, χαρά, εκπλήξεις και μουσική στους house ρυθμούς των παγκοσμίου κλάσης καλλιτεχνών.

13/7, 21:00, Bolivar Beach Bar, λεωφ. Ποσειδώνος, Άλιμος, είσοδος: 13-30 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Before Sunrise

Έργο του Τάσου Δήμου.

Είκοσι οκτώ καλλιτέχνες φιλοτεχνούν έργα σχετικά με το μυστηριώδες Διάστημα λίγο πριν από το πρώτο φως του ήλιου καθώς τη στιγμή που αυτό ξεπροβάλλει, αλλά και σχετικά με ό,τι συμβαίνει στις σκέψεις εκείνες τις ώρες, στα όνειρα, στην πλάση και στην πολύπλοκη ανθρώπινη ψυχοσύνθεση. Πρόκειται για ένα λυτρωτικά παράξενο διάστημα καθώς το λυκαυγές συνδέεται με πληθώρα μηνυμάτων και εννοιών που αποκαλύπτονται και βιώνονται μέσα από το φαντασιακό και την πραγματικότητα.

Από 11/7, ArtZone42 Gallery, λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 42, Τρ., Πέμ.-Παρ. 15:00-21:00, Τετ., Σάβ. 11:00-15:00

Cultural Football Club

Το 2004 η Ελλάδα κέρδισε το Euro προς έκπληξη όλων και ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης. Είκοσι χρόνια μετά, τι κληρονομιά άφησε αυτή η απροσδόκητη επιτυχία στη χώρα; Μέσα από εκθέσεις και συζητήσεις, καλλιτέχνες και πρωταγωνιστές του ποδοσφαίρου επανεξετάζουν τη σχέση της ελληνικής κοινωνίας με το άθλημα.

13-14/7, 18:00, To basement, Λεωκορίου 10, Κεραμεικός

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

New Long Fest 2024

Συμπληρώνοντας δεκαοκτώ χρόνια παρουσίας στα πολιτιστικά δρώμενα, το New Long Fest επιστρέφει το καλοκαίρι του 2024 πιο ορμητικό από ποτέ. Το φεστιβάλ που υπήρξε ένας από τους πυλώνες της ελληνικής underground σκηνής και έδωσε από την πρώτη στιγμή χώρο σε πρωτοεμφανιζόμενα σχήματα και καλλιτέχνες της rock, metal, punk κουλτούρας μαζεύει για άλλη μια φορά τις ετερόκλητες φυλές των μουσικόφιλων. Φέτος, για πρώτη φορά με 2 stages και 22 μουσικά σχήματα για δύο ημέρες.

13-14/7, 18:00, Πολιτιστικό & Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης, είσοδος: 14-16 ευρώ