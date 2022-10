«Planet of the Apes»: Αποκαλύφθηκε ο τίτλος και το καστ της νέας ταινίας

Η 20th Century Studios αποκάλυψε τον τίτλο και το καστ της νέας ταινίας του Πλανήτη των Πιθήκων.

Το νέο Planet of the Apes, θα φέρει τον τίτλο «Kingdom of the Planet of the Apes» και αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2024.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Wes Ball ενώ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα είναι οι Owen Teague, Freya Allen και Peter Macon.

Η ιστορία ακολουθεί το κλείσιμο της τριλογίας του 2017, «War for the Planet of the Apes». Στην ταινία πρωταγωνιστούσε ο Andy Serkis ως Caesar, ο χιμπατζής που ηγήθηκε της επανάστασης των πιθήκων.

Τη νέα ταινία υπογράφουν σεναριακά οι Josh Friedman, Rick Jaffa, Amanda Silver και Patrick Aison.

Οι Joe Hartwick Jr. Jaffa, Silver και Jason Reed είναι παράγωγοί ενώ εκτελεστικοί παραγωγοί είναι οι Peter Chernin και Jenno Topping.

«Ο Πλανήτης των Πιθήκων είναι από τις πιο εμβληματικές ιστορίες επιστημονικής φαντασίας στον κινηματογράφο, καθώς και ένα ανεξίτηλο κομμάτι της κληρονομιάς του στούντιο μας», δήλωσε ο Steve Asbell, πρόεδρος της 20th Century Studios.

«Με το Kingdom of the Planet of the Apes έχουμε το προνόμιο να συνεχίσουμε την παράδοση της σειράς στον είδος αυτού του ευφάνταστου κινηματογράφου, που πυροδοτεί τη σκέψη και ανυπομονούμε να μοιραστούμε με το κοινό το 2024, το εξαιρετικό όραμα του Wes για αυτό το νέο κεφάλαιο».

Ο Πλανήτης τω Πιθήκων βασίζεται στη νουβέλα του 1963 του Pierre Boulle. Μεταφέρθηκε πρώτη φορά στην κινηματογραφική οθόνη το 1968 με τον Charlton Heston, στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ακολούθησαν τέσσερα σίκουελ και δύο τηλεοπτικές σειρές.

Το 2001 ο Tim Burton σκηνοθέτησε το reboot της σειράς και η Fox συνέχισε με το franchise το 2011 με την ταινία «Rise of the Planet of the Apes». Μέχρι σήμερα οι ταινίες έχουν αποφέρει κέρδη 1,7 δισ. δολάρια παγκοσμίως. Η παραγωγή της ταινίας θα ξεκινήσει τον επόμενο μήνα.

Με πληροφορίες του Hollywood Reporter