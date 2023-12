Πέθανε ο θρυλικός φωτογράφος Elliott Erwitt

Ο διάσημος φωτογράφος Elliott Erwitt πέθανε σε ηλικία 95 ετών.

Γνωστός για τις αυθόρμητες και συχνά αστείες ασπρόμαυρες εικόνες του, αλλά και για τις φωτογραφίες του με σκύλους, ο Elliott Erwitt αποτέλεσε εμβληματική φιγούρα του πρακτορείου Magnum Photos. Πέθανε την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου «ήσυχα στο σπίτι του, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Magnum, η κολεκτίβα φωτογράφων στην οποία συμμετείχε από το 1953.

Όπως αναφέρει η Le Monde του άρεσε να παρουσιάζει εικόνες σκύλων, συχνά αστείες, καθώς θεωρούσε τα σκυλιά «ανθρώπους με περισσότερα μαλλιά».

Γεννημένος στο Παρίσι από Ρώσους γονείς, ο Elliott Erwitt μετακόμισε στις ΗΠΑ όταν ήταν παιδί. Παντρεύτηκε και χώρισε τέσσερις φορές, ενώ είχε έξι παιδιά, 10 εγγόνια και τρία δισέγγονα.

It is with great sadness that we announce the passing of beloved Magnum photographer Elliott Erwitt.

⁠

He died peacefully at home surrounded by family. ⁠

⁠

PHOTO: New York, USA. 1999.⁠

⁠

© Elliott Erwitt / Magnum Photos pic.twitter.com/Kz83cHSZce