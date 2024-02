Πέθανε ο κωμικός RIchard Lewis

Πέθανε σε ηλικία 76 χρονών ο γνωστός Αμερικανός κωμικός, Richard Lewis.

Ο θρύλος της σειράς «Curb Your Enthusiasm» που πέθανε το βράδυ της Τρίτης, την προηγούμενη χρονιά είχε αποκαλύψει πως διαγνώσθηκε με Πάρκινσον και για αυτό θα αποχωρούσε από τη σκηνή του standup. Ωστόσο ο Richard Lewis συμμετείχε στην τρέχουσα 12η σεζόν της σειράς «Curb Your Enthusiasm» στο HBO. Την είδηση του θανάτου του, έκανε γνωστή ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του, Τζεφ Άμπραχαμ.

Ο Richard Lewis ήταν γνωστός με το παρατσούκλι «ο πρίγκιπας του πόνου». Πέθανε χθες στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, μετά από καρδιακή προσβολή, σύμφωνα τις πληροφορίες. Ήταν γνωστός για τον αυτοσαρκασμό του και υποδυόταν μια ημιφανταστική εκδοχή του εαυτού του σε όλη τη διάρκεια των 24 ετών του «Curb Your Enthusiasm».

Το Comedy Central μάλιστα τον ονόμασε έναν από τους 50 καλύτερους stand-up κωμικούς όλων των εποχών και κέρδισε μια θέση στη λίστα του περιοδικού GQ με τους «πιο επιδραστικούς χιουμορίστες του 20ου αιώνα».

Richard Lewis, the stand-up comedian who also starred alongside Larry David in “Curb Your Enthusiasm,” has died. He was 76.



Lewis announced last April he had been diagnosed with Parkinson's disease and was retiring from stand-up comedy.