Ο Sir Alan Bowness, o Βρετανός ιστορικός τέχνης, κριτικός τέχνης και διευθυντής μουσείων που διετέλεσε διευθυντής της Tate Gallery μεταξύ του 1980 και του 1988, πέθανε σε ηλικία 93 ετών. Ο Bowness γεννήθηκε το 1928 στο Finchley και σπούδασε στο University College School στο Hampstead.

Από το 1950 έως το 1953, σπούδασε σύγχρονες γλώσσες στο Downing College του Cambridge. Από το 1953 έως το 1955, ήταν μεταπτυχιακός φοιτητής στο Courtauld Institute of Art, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, που ειδικεύεται στη γαλλική τέχνη του 19ου αιώνα.

Ο Bowness ήταν ενεργός ως κριτικός τέχνης στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και στις αρχές της δεκαετίας του 1960, γράφοντας για τους The Observer, Arts (Νέα Υόρκη), Art News and Review, The Times Literary Supplement και The Burlington Magazine. Δούλεψε για το Συμβούλιο των τεχνών και το 1956 επισκέφθηκε το St. Ives της Κορνουάλης, όπου γνώρισε καλλιτέχνες που είχαν εγκατασταθεί εκεί, όπως: Barbara Hepworth, Ben Nicholson, Peter Lanyon και Patrick Heron.

Το 1957 ο Bowness παντρεύτηκε τη Sarah Hepworth-Nicholson, κόρη της Barbara Hepworth και τον Ben Nicholson. Το 1957 ο Bowness άρχισε να διδάσκει στο Courtauld Institute of Art και έγραψε το δημοφιλές βιβλίο Modern European Art (1972) που έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες.

Οργανωτής και επιμελητής μεγάλων εκθέσεων στην Tate Gallery υπήρξε διευθυντής της από το 1980-1988. Δημιούργησε την πτέρυγα Clore Wing για να εκθέσει το έργο του J.M.W. Turner, ενώνοντας τη συλλογή που είχε χωριστεί μεταξύ του Βρετανικού Μουσείου και της Tate και πρωτοστάτησε στη δημιουργία της Tate Liverpool, που άνοιξε τον Μάιο του 1988. Ο Bowness ξεκίνησε επίσης τις προετοιμασίες για το Tate St. Ives (άνοιξε το 1993).

Με πρωτοβουλία του ιδρύθηκε το 1984 για την ενίσχυση του ενδιαφέροντος για τη σύγχρονη βρετανική τέχνη, το βραβείο Turner, το πιο περίβλεπτο βραβείο σύγχρονης τέχνης στη Βρετανία.

Μετά την αποχώρησή του από την Tate, η Bowness έγινε διευθυντής του Ιδρύματος Henry Moore, ιδρύοντας το Ινστιτούτο Henry Moore στο Leeds του Γιορκσάιρ. Χρίστηκε ιππότης το 1988 και ήταν επίσης επίτιμος συνεργάτης του Royal College of Art, του Courtauld Institute of Art και του Downing College, Cambridge.

Η συλλογή ζωγραφικής του από Βρετανούς καλλιτέχνες, 1950-70 (Scott, Lanyon, Heron, Hilton και άλλοι), κληροδοτείται στο Μουσείο Fitzwilliam, Cambridge, και στη βιβλιοθήκη ιστορίας τέχνης του στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Cambridge.

Ο Bowness πέθανε στο σπίτι του στο Λονδίνο την 1η Μαρτίου 2021.