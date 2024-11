Πέθανε η Barbara Taylor Bradford, μία από τις πιο επιτυχημένες μυθιστοριογράφους της Βρετανίας

Η Barbara Taylor Bradford, η δημοφιλής συγγραφέας με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 91 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών. Όπως επιβεβαίωσε ο εκδοτικός της οίκος, η συγγραφέας έφυγε ειρηνικά στο σπίτι της την Κυριακή, περιτριγυρισμένη από αγαπημένα της πρόσωπα, μετά από σύντομη ασθένεια.

Γνωστή ως η «μεγάλη κυρία των best sellers», η Taylor Bradford δημοσίευσε το 40ό της μυθιστόρημα το 2023, το οποίο αποτελεί το τρίτο μέρος της βικτωριανής οικογενειακής σειράς House of Falconer. Τα βιβλία της, που κυκλοφόρησαν σε περισσότερες από 40 γλώσσες και σε 90 χώρες, αγαπήθηκαν από εκατομμύρια αναγνώστες.

Η εκδότριά της, Lynne Drew, από την HarperCollins, μίλησε για την τιμή και τη χαρά που είχε να συνεργαστεί με τη συγγραφέα για περισσότερα από 20 χρόνια. «Η Barbara ήταν πηγή έμπνευσης για εκατομμύρια αναγνώστες και αμέτρητους συγγραφείς. Ήταν εξαιρετικά περίεργη, με ενδιαφέρον για τους πάντες και απίστευτα αφοσιωμένη στη δουλειά της. Θα μας λείψει βαθιά».

