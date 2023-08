Περού: Ασύλητο τάφο 3.000 ετών ανακάλυψαν αρχαιολόγοι

Ένας ασύλητος τάφος 3.000 ετών αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια ανασκαφών στο βόρειο Περού, και σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, ανήκει σε έναν ιερέα της αρχαίας Pacopampa.

Οι ερευνητές έσκαψαν μέσα από έξι στρώματα στάχτης αναμεμειγμένα με μαύρο χώμα για να φτάσουν στον σκελετό του, ο οποίος συνοδευόταν από δύο σφραγίδες και άλλες ιερές προσφορές. Οι σφραγίδες είχαν πάνω τους αρχαίο τελετουργικό χρώμα που χρησιμοποιούνταν για άτομα της ελίτ, ανέφερε το υπουργείο Πολιτισμού του Περού.

Facebook Twitter Φωτ.: YouTube

Ο επικεφαλής της ανασκαφής Γιούτζι Σέκι δήλωσε ότι το μεγάλο μέγεθος του τάφου, με διάμετρο σχεδόν 2 μέτρα και βάθος 1 μέτρο, ήταν «πολύ περίεργο», όπως και η θέση του σώματος που βρισκόταν μπρούμυτα με τα πόδια σταυρωμένα.

«Νομίζω ότι επρόκειτο για έναν ηγέτη της εποχής του. Το εύρημα είναι εξαιρετικά σημαντικό επειδή είναι ένας από τους πρώτους ιερείς που άρχισαν να διαθέτουν ναούς στις βόρειες Άνδεις», πρόσθεσε ο Σέκι.

Archaeologists in northern Peru have unearthed a 3,000-year-old tomb that may have honoured an elite religious leader in the Andean country. The Pacopampa Archaeological Project has been working in the area since 2005, Peru's Culture Ministry said#peru #excavation #archaeology pic.twitter.com/FzYNld65Q5