Όσκαρ 2025: Ο Κόναν Ο' Μπράιεν θα είναι φέτος ο παρουσιαστής

Ο Κόναν Ο' Μπράιεν θα είναι ο οικοδεσπότης και κεντρικός παρουσιαστής των Όσκαρ 2025, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών.

«Η Αμερική το απαίτησε και τώρα συμβαίνει: το νέο Cheesy Chalupa Supreme του Taco Bell. Σε άλλες ειδήσεις, παρουσιάζω τα Όσκαρ», δήλωσε ο βραβευμένος με Emmy τηλεοπτικός παρουσιαστής, συγγραφέας, παραγωγός και κωμικός σε δελτίο τύπου για την πρώτη του φορά ως κεντρικός παρουσιαστής στα Όσκαρ.

Conan O’Brien is officially your 97th Oscars host!



Tune into the biggest night in Hollywood on Sunday, March 2nd at 7e/4p, LIVE on @ABCNetwork! #Oscars @TeamCoco @ConanOBrien pic.twitter.com/ZpsGM9LEIq