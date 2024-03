Οσκαρ 2024: Οι αντιπολεμικές καρφίτσες και το μήνυμα για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Με καρφίτσες σε κόκκινο χρώμα, αρκετοί σταρ του Χόλιγουντ θέλησαν να απευθύνουν κάλεσμα, από την 96η τελετή των βραβείων Όσκαρ, για κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο που γίνεται στη Γάζα.

Οι καρφίτσες των αστέρων των Όσκαρ, στο πλαίσιο της καμπάνιας που ονομάζεται «Artists4Ceasefire», παραπέμπουν από μακριά στο Remeberance Poppy, την τεχνητή παπαρούνα που είχαν όλοι οι Βρετανοί καρφωμένη στο πέτο τους πριν από μερικά χρόνια, για να τιμήσουν τους νεκρούς στρατιώτες στα πεδία μαχών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου

Κόσμησαν τα σακάκια των Μαρκ Ράφαλο και Μπίλι Άιλις, μεταξύ άλλων αστέρων. Το Artists4Ceasefire είναι μια ομάδα ηθοποιών, μουσικών και κινηματογραφιστών που συνασπίστηκαν ενάντια στην ανθρωπιστική κρίση που εκτυλίσσεται στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Η ομάδα υποστηρίζει μια άμεση και μόνιμη κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση όλων των ομήρων και την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στους αμάχους στη Γάζα.

Ο Ραμί Γιούσεφ, ο οποίος φόρεσε την καρφίτσα, σχολίασε σε παρευρισκόμενους δημοσιογράφους: «Αυτό είναι για την καμπάνια Καλλιτέχνες υπέρ της κατάπαυσης πυρός» και προσέθεσε: «Έχουμε μια αυξανόμενη λίστα με τόσους πολλούς καλλιτέχνες που θέλουν μια μόνιμη άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα».

«Για να το διευρύνουμε κι άλλο, αφορά το να σταματήσουν να σκοτώνονται παιδιά», συμπλήρωσε ο γεννημένος στο Μπρούκλιν, αιγυπτιακής καταγωγής ηθοποιός. «Χρησιμοποιούμε τις φωνές μας για να μιλήσουμε στις καρδιές των ανθρώπων», πρόσθεσε, «θέλουμε οι άνθρωποι να έχουν ασφάλεια και δικαιοσύνη».

«Είναι προφανές κάτι για το οποίο πολλοί άνθρωποι έχουν πολλές απόψεις και νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει ο κατάλληλος τόπος και χρόνος για την επεξεργασία των συναισθημάτων», είπε ο Γιούσεφ, μιλώντας για τη διχασμένη πολιτική κατάσταση στο Ισραήλ και τη Γάζα. «Η καλύτερη στιγμή για να επεξεργαστείτε τα συναισθήματα είναι όταν δεν υπάρχει εν εξελίξει βία. Πρέπει λοιπόν να σταματήσουμε τη βία. Πρέπει να σταματήσουμε τους βομβαρδισμούς».

