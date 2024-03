Όσκαρ 2024: Και η Αντζελίνα Τζολί στο κόκκινο χαλί αλλά ως... σχεδιάστρια

Η Αντζελίνα Τζολί μπορεί να μην βρέθηκε η ίδια στην 96η απονομή των Όσκαρ, ωστόσο έδωσε το παρών με άλλο τρόπο στη λαμπερή βραδιά.

Συγκεκριμένα «εμφανίστηκε» στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ όχι η ίδια αλλά μία δημιουργία της, ένα φόρεμα από τη νέα σειρά ρούχων της. Υπενθυμίζεται, πως η διάσημη ηθοποιός πέρυσι εγκαινίασε την δική της σειρά ρούχων. Με αφορμή τη βραδιά των Όσκαρ, η Αντζελίνα Τζολί σχεδίασε ένα μεταξωτό φόρεμα σε γραμμή Α για τη Σουλέικα Ζαουάντ, η οποία εμφανίζεται στο ντοκιμαντέρ «American Symphony» μαζί με τον σύζυγό της, βραβευμένο με Grammy τραγουδιστή Τζον Μπατίστ.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που δημιουργία από τη συλλογή της φοριέται στο κόκκινο χαλί. Το φόρεμα είναι σχεδιασμένο από 100% βιώσιμο και vintage μετάξι και στο πίσω μέρος αποτυπώνεται ένα σκίτσο σχεδιασμένο στο χέρι. Δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον Αμερικανό καλλιτέχνη Τσαζ Γκεστ και αποτυπώνει τον Μπατίστ να διευθύνει μια ορχήστρα.



Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως το «American Symphony» επικεντρώνεται στη σχέση του ζευγαριού ενώ περιηγείται στη διάγνωση λευχαιμίας της Σουλέικα. «Με τον Τσαζ γνωριζόμαστε χρόνια και ήξερα ότι θα το προσεγγίσει με την αφοσίωση και την προσοχή που χρειαζόταν για να νιώσει όμορφα», ανέφερε η διάσημη ηθοποιός στην Vogue.

Συγκεκριμένα η Αντζελίνα Τζολί «ήθελε μια εμφάνιση εμπνευσμένη από τη δημιουργικότητα και την αγάπη της Σουλέικα». «Είναι ζωγράφος και έτσι ένιωσα σωστό να χρησιμοποιήσω το φόρεμά της ως καμβά», κατέληξε.

Angelina Jolie designed an Oscar dress for Suleika Jaouad.



