Oscars 2022: Στο CODA το φετινό Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας - Δείτε όλα τα βραβεία

Σε μια τελετή που ήταν σίγουρα πιο ενδιαφέρουσα σε σχέση με το περσινό φιάσκο σε σκηνοθεσία Στίβεν Σόντερμπεργκ, η ταινία της Apple TV+ έκανε την (όχι και τόσο) μεγάλη έκπληξη, παίρνοντας τα Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, Διασκευασμένου Σεναρίου και Β’ Ανδρικού Ρόλου, πετυχαίνοντας το 3 στα 3.

Παρουσιάστριες της φετινής τελετής ήταν η Έιμι Σούμερ, Γουάντα Σάικς και Ρετζίνα Χολ. Όπως δήλωσε η Σούμερ στον κωμικό εναρκτήριο λόγο τους, η Ακαδημία προσέλαβε τρεις γυναίκες γιατί ήταν φτηνότερο από το να προσλάβουν έναν άνδρα.

Το στιγμιότυπο που θα συζητηθεί περισσότερο από την τελετή είναι μια πρωτοφανής διένεξη ανάμεσα στον Γουίλ Σμιθ και τον παρουσιαστή Κρις Ροκ. Ο Γουίλ Σμιθ δεν γέλασε καθόλου με ένα αστείο του Κρις Ροκ για το ξυρισμένο κεφάλι της συζύγου του, Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ, η οποία πάσχει από αλωπεκία, ανέβηκε έξαλλος πάνω στη σκηνή, γρονθοκόπησε τον Ροκ και του φώναξε να μην ξαναπιάσει το όνομα της γυναίκας του στο γ******ο στόμα του.

Ο Σμιθ στη συνέχεια κέρδισε το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου και προσπάθησε να διασκεδάσει τις αντιδράσεις που θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες, δηλώνοντας με δάκρυα στα μάτια ότι η αγάπη σε οδηγεί σε τρελές πράξεις. Το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου πήγε στην Τζέσικα Τσαστέιν για την ταινία The Eyes of Tammy Faye.

Η Τζέιν Κάμπιον κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσιας για την «Εξουσία του Σκύλου». Γίνεται έτσι η τρίτη γυναίκα που κερδίζει βραβείο σε αυτή την κατηγορία

Η Αριάνα Ντε Μπόουζ παίρνοντας το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου ευχαρίστησε, μεταξύ άλλων, τη Ρίτα Μορένο που είχε υποδυθεί τον ρόλο της Ανίτα στο πρωτότυπο West Side Story. O Tρόι Κάτσουρ έγινε ο πρώτος κωφός άνδρας ηθοποιός που κέρδισε ερμηνευτικό βραβείο. Στον ευχαριστήριο λόγο του για το Οσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου επισήμανε ότι ήθελε να μάθει βρισιές στη νοηματική στο επιτελείο του Λευκού Οίκου σε μια πρόσφατη επίσκεψη του καστ εκεί και αφιέρωσε το Όσκαρ στον πατέρα του και στην κοινότητα κωφών, συγκινώντας.

Το Dune, όπως αναμενόταν, κυριάρχησε στα τεχνικά βραβεία, κερδίζοντας μεταξύ άλλων τα Όσκαρ Καλύτερου Φωτογραφίας, Μοντάζ, Καλύτερου Ήχου και Σκηνογραφίας. Το κοντέρ για την ταινία του Βιλνέβ σταμάτησε να γράφει στα έξι βραβεία.

Το Drive my Car του Ριουσούκε Χαμαγκούτσι, μία από τις καλύτερες ταινίες που έχουμε δει εδώ και καιρό, πήρε το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας, το Summer of Soul πήρε το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ, και το Εncanto βραβείο καλύτερου animation.

Τέλος, οι φαν του Ζακ Σνάιντερ πέτυχαν μεγαλύτερη συσπείρωση και έτσι το «Army of the Dead» ψηφίστηκε δημοφιλέστερη ταινίας της χρονιάς από τα social media. Πρόκειται για μια κατηγορία που έβαλε η Ακαδημία σε μια προσπάθεια να προσελκύσει νεότερο κοινό.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ

CODA

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

Τζέιν Κάμπιον, Η Εξουσία του Σκύλου

Α' ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

Γουίλ Σμιθ, King Richard

Α' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ

Τζέσικα Τσαστέιν, Eyes of Tammy Faye

Β' ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

Τρόι Κάτσουρ, CODA

Β' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ

Αριάνα ΝτεΜπόουζ, West Side Story

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Belfast

ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

CODA

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑ

Drive My Car

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Dune

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΟΝΤΑΖ

Dune

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ

Dune

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ

Κρουέλα

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ / ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ

The Eyes of Tammy Faye

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Dune

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

No Time To Die από την ταινία «No Time to Die»

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΧΟΣ

Dune

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΠΤΙΚΑ ΕΦΕ

Dune

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Ενκάντο, Ένας Κόσμος Μαγικός

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Summer of Soul

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

The Queen of Basketball

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

The Windshield Wiper

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

The Long Goodbye