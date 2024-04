Ολυμπιακοί αγώνες 2024: Μετά την αφή ξεκίνησε το ταξίδι της ολυμπιακής φλόγας από την Αρχαία Ολυμπία

Ξεκίνησε το ταξίδι της ολυμπιακής φλόγας από την Αρχαία Ολυμπία για το Παρίσι, όπου θα γίνουν οι 33οι Ολυμπιακοί Αγώνες 2024.

Η Τελετή με παρουσιαστή τον Νίκο Αλιάγα, εμπνευσμένη από την αρχαιότητα, πραγματοποιήθηκε, παρουσία της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, στην Αρχαία Ολυμπία, σύμφωνα με το παραδοσιακό τελετουργικό. Η τελετή Αφής έγινε φέτος ξανά με πλήθος κόσμου μετά από δύο διοργανώσεις τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021 και τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς του Πεκίνου το 2022, που έγιναν χωρίς την τελετουργία, εξαιτίας των περιορισμών που συνδέονται με την πανδημία της Covid-19.

Η ολυμπιακή φλόγα, λίγο μετά τις 12.15 μ.μ, δεν άναψε με τον παραδοσιακό τρόπο, από τις ακτίνες του ήλιου, αφού δεν το επέτρεψαν η συννεφιά, αλλά για το άναμμα της δάδας χρησιμοποιηθήκε η βοήθεια της εφεδρικής Φλόγας που κρατήθηκε στο τέλος της χθεσινής γενικής πρόβας. Όλα ξεκίνησαν από τον ναό της Ήρας στην Αρχαία Ολυμπία, 102 ημέρες πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, πριν από ένα μεγάλο ταξίδι που θα την οδηγήσει από την Ακρόπολη στο Παρίσι, περνώντας και από τη Γαλλική Πολυνησία.

🗣️ “Apollo, God of sun, and the idea of light, send your rays and light the sacred torch for the hospitable city of Paris. And you, Zeus, give peace to all peoples on earth and wreath the winners of the Sacred Race.”#Paris2024 | @Paris2024 pic.twitter.com/FHMEmJ134U