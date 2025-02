Όλα τα αστέρια στη σκηνή για τα 50 χρόνια SNL: Τα σκετς, το σόου και οι πρώην

Ένα μοναδικό ταίριασμα δεκάδων αστέρων του Hollywood επί σκηνής του επετειακού σόου του Saturday Night Live παρακολούθησαν εκατομμύρια τηλεθεατές στις ΗΠΑ και όχι μόνο.

Μέριλ Στριπ, Έντι Μέρφι, Σαμπρίνα Κάρπεντερ, Πέδρο Πασκάλ, Στηβ Μάρτιν, Κιμ Καρντάσιαν, Μπλέικ Λάιβλι και δεκάδες άλλοι πρωταγωνιστές εμφανίστηκαν στο επετειακό σόου της ιστορικής εκπομπής της αμερικανικής τηλεόρασης, Saturday Night Live, που «έκλεισε» 50 χρόνια παρουσίας στους τηλεοπτικούς δέκτες.

Για πολλούς, η κορυφαία στιγμή της βραδιάς ήταν όταν Kate McKinnon, Meryl Streep, Pedro Pascal και Woody Harrelson επανέφεραν το δημοφιλές σκετς «Close Encounter», με τους τέσσερις ηθοποιούς να φαίνονται να προσπαθούν σκληρά να μην ξεσπάσουν σε γέλια, καθώς «ανακρίνονταν» από τους Aidy Bryant και Jon Hamm για την απαγωγή τους από εξωγήινους...

Η Miley Cyrus και η Brittany Howard ερμήνευσαν το "Nothing Compares 2 U", ένα τραγούδι με ιστορία στο "SNL" και όχι μόνο. Γραμμένο από το είδωλο της ποπ, Prince, έγινε βασικό στοιχείο για την αείμνηστη Ιρλανδή τραγουδίστρια Sinead O'Connor, που δεν εμφανίστηκε ποτέ ξανά στο σόου αφού είχε σκίσει μια φωτογραφία του Πάπα καθώς τραγουδούσε το "War" του Bob Marley στην διάρκεια της εκπομπής, το 1992. Η Cyrus μάλιστα, μίλησε για τη συνέντευξη της O'Connor στο Rolling Stone το 2013, όπου είχε πει ότι το βίντεο κλιπ για το "Wrecking Ball", είναι μια σύγχρονη εκδοχή του "Nothing Compares 2 U".

Κατά τη διάρκεια του σόου, Tina Fey και Amy Poehler ρώτησαν τον σύζυγο της Blake Lively, Ryan Reynolds «πώς τα πάει», με εκείνον να απαντά: «Καλά, γιατί, τι έχετε ακούσει;» απάντησε εκείνος με χιούμορ, αναφερόμενος φυσικά στη διαμάχη της συζύγου του με τον Justin Baldoni για «It Ends With Us».

«Ποιος είσαι; Ποια είναι η ηλικία σου και το όνομά σου;», ρώτησε η Emma Stone στη Molly Shannon, η οποία εμφανίστηκε στη σκηνή ως ο χαρακτήρας της Sally O'Malley. Οι δυο τους παρουσίασαν ένα βίντεο για τα 50 χρόνια κωμωδίας στο "SNL".

Ο Τομ Χανκς αντικατέστησε τον Έντι Μέρφι στο βάθρο του σκετς του Black Jeopardy ως Νταγκ, ένας διαγωνιζόμενος με κόκκινο καπέλο "Make America Great Again". Ο Κενάν Τόμσον έσφιξε το χέρι του Χανκς αμήχανα καθώς ο Χανκς πρότεινε να ονομαστεί η επόμενη παράσταση «Λευκός κίνδυνος». Ο Νταγκ του Χανκς είναι αγαπημένος των θαυμαστών μεταξύ των θεατών του "SNL". Ο Κενάν Τόμσον έπαιξε για άλλη μια φορά οικοδεσπότη του "Black Jeopardy", με τους Leslie Jones, Tracy Morgan και Eddie Murphy ως διαγωνιζόμενους - ενώ ο Μέρφι υποδύθηκε τον Μόργκαν.

Μεταξύ άλλων, Σαμπρίνα Κάρπεντερ και Πέδρο Πασκάλ τραγούδησαν μαζί, στο πλαίσιο της αναβίωσης του Domingo:

Μεταξύ άλλων, το κόκκινο χαλί της παρουσίασης φιλοξένησαν διάσημα πρώην και νυν ζευγάρια του Χόλιγουντ, καθώς η λαμπερή βραδιά για τα 50 χρόνια του SNL έφερε πολλούς διάσημους ξανά κοντά, αρκετοί από τους οποίους κάποτε είχαν περισσότερα κοινά από την αγάπη τους για την κωμωδία. Η Scarlett Johansson, ο Ryan Reynolds, η Kim Kardashian αλλά και ο Pete Davidson, ήταν κάποια από τα πρώην ζευγάρια που έδωσαν το «παρών» στην ειδική εκδήλωση, που σηματοδότησε το αποκορύφωμα μιας τριήμερης γιορτής προς τιμήν του SNL.

Scarlett Johansson and Colin Jost pose together on the carpet for the #SNL50 Anniversary Special pic.twitter.com/rBStNjeEFG