Οι Anohni & The Johnsons έρχονται στο Ηρώδειο

Για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία, οι Anohni & The Johnsons ετοιμάζονται να ανέβουν ξανά μαζί στη σκηνή, στο πλαίσιο του νέου ευρωπαϊκού, καλοκαιρινού τους tour.

Η περιοδεία θα ξεκινήσει από την Αθήνα την Πέμπτη 13 Ιουνίου, όταν η Anohni και οι Johnsons θα βρεθούν στο Ηρώδειο για ένα live με υλικό από το νέο άλμπουμ της Anohni, My Back Was A Bridge For You To Cross, καθώς και με τραγούδια απ' όλη την πορεία τους.

Την Anohni θα συνοδεύσουν εννέα μουσικοί, μεταξύ των οποίων οι Julia Kent (τσέλο), Maxim Moston (βιολί), Doug Wieselman (πολυοργανίστας), Leo Abrahams (κιθαρίστας) και Jimmy Hogarth (κιθαρίστας/παραγωγός).

Η προπώληση ξεκινάει την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου στις 11:00 π.μ.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2024 στο Ηρώδειο την Πέμπτη 13 Ιουνίου.