Ο Troy Kotsur του «CODA» έγραψε ιστορία με την νίκη του στα Όσκαρ: «Αυτή είναι η στιγμή μας»

Ο Troy Kotsur έγραψε ιστορία στην 94η τελετή απονομής των Όσκαρ, όπου κέρδισε το βραβείο Β' Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «CODA» και με την νίκη του έγινε ο πρώτος κωφός που τιμάται με Όσκαρ για την υποκριτική του.

Ο 53χρονος καλλιτέχνης είχε γράψει ξανά ιστορία όταν έγινε ο πρώτος κωφός που προτάθηκε για Όσκαρ ερμηνείας και ο δεύτερος κωφός ηθοποιός που προτάθηκε για Όσκαρ.

