O «Θρόνος του Ξέρξη» με τον Γιώργο Μαζωνάκη στην Εβδομάδα Κριτικής του Φεστιβάλ Καννών

Μετά το πρόγραμμα του επίσημου διαγωνιστικού τμήματος και του «Ένα Κάποιο Βλέμμα», ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα των βασικών παράλληλων τμημάτων του φετινού Φεστιβάλ Καννών, δηλαδή εκείνων του Δεκαπενθήμερου Σκηνοθετών και της Εβδομάδας Κριτικής.

Στην Εβδομάδα Κριτικής συναντούμε στην κατηγορία των ταινιών μικρού μήκους και μια ελληνική συμμετοχή, τον «Θρόνο του Ξέρξη» της Εύης Καλογηροπούλου, σε ανάθεση του Onassis Culture, η οποία είχε βρεθεί ξανά στο πρόγραμμα του φεστιβάλ το 2020 με το «Motorway 65».

Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος θυμίζουμε ότι έχει στο βιογραφικό του και μια ταινία με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, το «Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου». Η δράση της ταινίας εκτυλίσσεται σε ένα δυστοπικό σύμπαν, όπου απαγορεύεται το άγγιγμα.

Η επίσημη περιγραφή αναφέρει τα εξής:

Στην εργασιακή δυστοπία των ναυπηγείων του Περάματος, η χρόνια απαγόρευση της σωματικής επαφής έχει μετατρέψει τις ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις σε απόκοσμες προσομοιώσεις ενός καταπνιγμένου αισθησιασμού που υπερβαίνει τα ετεροκανονικά στερεότυπα της επιθυμίας. Με την υπόνοια ύπαρξης ενός πανταχού παρόντος, αλλά αόρατου ελεγκτικού μηχανισμού, ακολουθείται η αφήγηση του Γιώργου, του παλαιότερου εργάτη και υπεύθυνου στο ναυπηγείο, μέσα από την οποία σκιαγραφούνται οι ανθρώπινες σχέσεις, όπως αυτές διαμορφώνονται σε μια οργουελιανή καθημερινότητα όπου το οπτικό υποτάσσει το συγκινησιακό. Ο Γιώργος, μία φορά τον μήνα, κάνει τη διαδρομή από το Πέραμα στη Σαλαμίνα απέναντι. Τόσο ο ίδιος όσο και οι νέοι εργάτες κοιτάζουν μία το βουνό του Περάματος και μία απέναντι, χωρίς να ξέρουν τι να περιμένουν ή τι θα πρέπει να κάνουν.

Η πρώτη εκδοχή της ταινίας της Καλογηροπούλου είχε τον τίτλο «Ανήκω σε μένα», ένα έργο σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Αφροδίτης Παναγιωτάκου, Διευθύντριας Πολιτισμού του Ιδρύματος Ωνάση, και σε ανάθεση του φεστιβάλ «You and AI: Through the Algorithmic Lens» που οργάνωσε η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση στο Πεδίον του Άρεως (24.06-25.07.21), με μια θεματική που εστίαζε στον αλγόριθμο και στην τεχνητή νοημοσύνη, στη δημιουργικότητα και στην ηθική. Τα γυρίσματα της ταινίας πραγματοποιήθηκαν στα Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ στο Πέραμα, τον Ιούνιο

του 2021.

Από το πρόγραμμα του Δεκαπενθήμερου Σκηνοθετών ξεχωρίζει σίγουρα η πρεμιέρα του θρίλερ «Men» του Άλεξ Γκάρλαντ, το οποίο έχει ένα ανατριχιαστικό τρέιλερ και πρωταγωνίστρια την Τζέσι Μπάκλεϊ, πρόσφατα υποψήφια για Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «The Lost Daughter» της Μάγκι Τζίλενχαλ, που γυρίστηκε στις Σπέτσες και θα δούμε το καλοκαίρι στις αίθουσες. Στο ίδιο τμήμα θα προβληθούν και οι νέες ταινίες της Μία Χάνσεν-Λοβ αλλά και του Πιέτρο Μαρτσέλο, το «Martin Eden» του οποίου μας είχε αρέσει πολύ.

Στο μεταξύ κυκλοφόρησε και η αφίσα του φεστιβάλ που αξιοποιεί ένα καρέ από το υπέροχο «Truman Show» του Πίτερ Γουίαρ, σε μια απόπειρα να σηματοδοτηθεί η έξοδος από μια ιδιαίτερα μαύρη περίοδο για το φεστιβάλ, για το σινεμά αλλά και για την ανθρωπότητα γενικότερα.

Δεκαπενθήμερο Σκηνοθετών:

Scarlet by Pietro Marcello – Opening Film

1976 by Manuela Martelli

The Water by Elena López Riera

The Dam by Ali Cherri

The Super 8 Years by Annie Ernaux & David Ernaux-Briot

Ashkal by Youssef Chebbi

The Five Devils by Léa Mysius

De Humani Corporis Fabrica by Véréna Paravel & Lucien Castaing-Taylor

Continental Drift (South) by Lionel Baier

Enys Men by Mark Jenkin

Falcon Lake by Charlotte Le Bon

Will-o’-the-Wisp by João Pedro Rodrigues

Funny Pages by Owen Kline

God’s Creatures by Anna Rose Holmer & Saela Davis

Harkis by Philippe Faucon

Men by Alex Garland

The Mountain by Thomas Salvador

Pamfir by Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk

The Green Perfume by Nicolas Pariser – Closing Film

Paris Memories by Alice Winocour

Under the Fig Trees by Erige Sehiri

One Fine Morning by Mia Hansen-Løve

A Male by Fabian Hernández



Εβδομάδα Κριτικής:

Competition:

Aftersun

Dir. Charlotte Wells

Alma Viva (Portugal / France)

Dir. Cristèle Alves Meira

Dalva (Love according to Dalva) (Belgium / France)

Dir. Emmanuelle Nicot

La Jauría (Colombia / France)

Dir. Andrés Ramírez Pulido

Metsurin tarina (The Woodcutter Story) (Finland)

Dir. Mikko Myllylahti

Nos Cérémonies (Summer Scars) (France)

Dir. Simon Rieth

Tasavor (Imagine) (Iran)

Dir. Ali Behrad

Short Films:

Canker (China)

Dir. Lin Tu

Cuerdas (Chords) (Spain)

Dir. Estibaliz Urresola Solaguren

Dang Wo Wang Xiang Ni De Shi Hou (Will You Look At Me) (China)

Dir. Shuli Huang

Ice Merchants (Portugal / UK / France)

Dir. João Gonzalez

It’s Nice in Here (Netherlands)

Dir. Robert-Jonathan Koeyers

Las criaturas que se derriten bajo el sol (Chile / France)

Dir. Diego Céspedes

Nisam je stigao voljeti (I didn’t make it to love her) (Bosnia / Spain / UK)

Dir. Anna Fernandez De Paco

Στον Θρόνο Του Ξέρξη (On Xerxes’ Throne) (Greece)

Dir. Evi Kalogiropoulou

Raie Manta (Manta Ray) (France)

Dir. Anton Bialas

Swan dans le centre (Swan in the center) (France)

Dir. Iris Chassaigne

Special screenings

Features

When You Finish Saving The World (U.S.) – Opening Film

Dir. Jesse Eisenberg

Goutte d’Or (Sons Of Ramses) (France)

Dir. Clément Cogitore

Tout le monde aime Jeanne (Everybody loves Jeanne) (France / Portugal)

Dir. Céline Devaux

Da-eum-so-hee (Next Sohee) (South Korea) – Closing Film

Dir. Jung July

Short films

Amo (France)

Dir. Emmanuel Gras

Hideous (UK)

Dir. Yann Gonzalez

Scale (France / UK / Czech Republic / Belgium)

Dir. Joseph Pierce

Στον Θρόνο Του Ξέρξη

Με τους: Γιώργο Μαζωνάκη, Άντζελα Μπρούσκου, Μυρτώ Κοντονή, Ξένια Ντάνια, Λορένζο Σαρζάν, Kevin Zans Ansong, Jordan Genidogan, Βασίλη Κουτσογιάννη

Σκηνοθεσία: Εύη Καλογηροπούλου

Σενάριο: Γιώργος Τελτζίδης

Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Αφροδίτη Παναγιωτάκου

Παραγωγός: Αμάντα Λιβανού

Διευθυντής Φωτογραφίας: Έβαν Μαραγκουδάκης

Μοντάζ: Γιώργος Ζαφείρης

Μουσική: Kid Moxie

Ήχος: Δημήτρης Δεμοιράκος, Λέανδρος Ντούνης

Σκηνικά: Εβελίνα Δαρζέντα, Άννα Ζώτου

Κοστούμια: Γεωργία Μπούρα

Εκτέλεση Παραγωγής: Neda Film

Μια παραγωγή του Onassis Culture