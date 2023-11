Ο Μπάρι Μάνιλοου εξηγεί γιατί έκρυβε για δεκαετίες ότι είναι γκέι

Ο Μπάρι Μάνιλοου αποκάλυψε ότι δεν συζητούσε για τη σεξουαλικότητά του για χρόνια επειδή αυτό θα μπορούσε να είχε τελειώσει την καριέρα του.

Ο Μπάρι Μάνιλοου έκανε coming out το 2017, και όπως είπε στο CNN «το κοινό δεν ήταν έτοιμο για να κάνεναν να κάνει coming out τη δεκαετία του 1970. Τώρα το να είσαι ομοφυλόφιλος δεν είναι κάτι σπουδαίο. Αλλά στη δεκαετία του '70 μπορούσε να "σκοτώσει" μια καριέρα».

Ο Μπάρι Μάνιλοου έχει σχέση με τον μάνατζέρ του Γκάρυ Κιφ εδώ και 39 χρόνια. Παντρεύτηκαν το 2014.

Ερωτηθείς αν αισθανόταν πίεση που έκρυβε ποιος πραγματικά ήταν, ο Μάνιλοου απάντησε ότι δεν το σκέφτηκε ποτέ αυτό.

«Νομίζω ότι όλοι γνώριζαν ότι ο Γκάρι και εγώ ήμασταν ζευγάρι όλα αυτά τα χρόνια», είπε. «Δεν ήξερα τι θα συνέβαινε, αλλά θα έπρεπε γιατί οι θαυμαστές μου, και ειλικρινά το κοινό, νοιάζονται για την ευτυχία μου και αυτό το γνώριζα πάντα».

Ο Μπάρι Μάνιλοου, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Barry Pincus, είναι ένας από τους μουσικούς με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών, χάρη στις επιτυχίες του όπως οι Mandy, Looks Like We Made It και Copacabana.

Γεννημένος σόουμαν, εξακολουθεί να εργάζεται σκληρά για 8η δεκαετία, ανοίγοντας ένα νέο μιούζικαλ στο Μπρόντγουεϊ και όχι μόνο.

Αυτή τη στιγμή διανύει το 14ο έτος στο Λας Βέγκας όπου και θα κάνει εμφανίσεις μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024.

«Συνάντησα τον Γκάρι ακριβώς όταν η καριέρα μου εκτοξευόταν". Και δεν χρειάστηκε να επιστρέψω ξανά σε αυτά τα άδεια δωμάτια του ξενοδοχείου. Είχα κάποιον να κλάψω ή να γιορτάσω μαζί του. Ήταν αρκετά μοναχικά μέχρι που γνώρισα τον Γκάρι. Και μετά ήταν διασκεδαστικά» είπε.

Πριν από τη σχέση του με τον Γκάρι Κιφ, ο Μπάρι Μάνιλοου είχε παντρευτεί την αγαπημένη του από το σχολείο, Susan Deixler, το 1964.Το ζευγάρι έμεινε μαζί για ένα χρόνο και ο γάμος ακυρώθηκε το 1966.

Αναλογιζόμενος τη σχέση αυτή, είπε ότι «αγαπούσε πραγματικά» τη γυναίκα του, αλλά παραδέχτηκε ότι «το γκέι στοιχείο ήταν όμορφο, πολύ δυνατό (μέσα του)».

Ωστόσο, είπε ότι ο γάμος έληξε λόγω έλλειψης δέσμευσης και όχι λόγω της σεξουαλικότητας του.

«Είχαμε έναν πολύ ωραίο γάμο, ήταν υπέροχο, αλλά έλειπα κάθε βράδυ για τη μουσική, και δεν ήταν καλό για μένα και δεν ήταν καλό για εκείνη. Δεν θα μπορούσα να είμαι σωστός σύζυγος. Ετοίμαζα μουσική με ένα συγκρότημα. Έγραφα ένα μιούζικαλ εκτός Μπρόντγουεϊ με το όνομα The Drunkard. Απλώς δεν μπορούσα να γίνω σύζυγος» παραδέχθηκε.

Με πληροφορίες του CNN./BBC