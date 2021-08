Ο καλός …οικογενειάρχης Αλ Καπόνε μέσα από οικογενειακά κειμήλια σε μια δημοπρασία που ...ανάβει φωτιές

Τα προσωπικά αντικείμενα του πιο διαβόητου γκάνγκστερ του 20ου αιώνα Αλ Καπόνε βγαίνουν σε δημοπρασία με την Τρίτη γενιά Καπόνε, να θέλει να δείξει την άλλη πλευρά της προσωπικότητάς του και να μας υπενθυμίσει ότι εκτός από εγκληματίας ήταν και …οικογενειάρχης.

Στα αντικείμενα, της δημοπρασίας, συνολικά 174, περιλαμβάνονται έπιπλα, ρολόγια, ένα καπάκι από χρυσό που χρησιμοποίησε ο Καπόνε για να αποθηκεύσει σπιρτόξυλα για τα πούρα του και ένα γράμμα που έγραψε στον Σόνι Κάπονε από τη φυλακή. Πωλούνται επίσης κομμάτια από τα κοσμήματα του Καπόνε, καρφίτσες γραβάτας και μια αλυσίδα που έχει τη λέξη "AL" τυπωμένη σε διαμάντια.

Πίσω από τη δημοπρασία «κρύβονται» οι εγγονές του που ελπίζουν ότι με αυτά τα αντικείμενα θα μπορέσουν να δείξουν ότι ο Καπόνε ήταν κάτι περισσότερο από ένα αδίστακτο αφεντικό της μαφίας, ήταν αρχηγός και της οικογένειάς του.

Ξεχωρίζει μια επιχρωματισμένη φωτογραφία με τον Καπόνε σε ηλικία 27 ετών με τον γιο του στο Hot Springs. Είναι μια από τις πολλές οικογενειακές φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει με την μητέρα του αλλά και με τον μοναχογιό του, σαν κλασικοί μετανάστες που φορούν τα καλά τους ρούχα σε μια χαλαρή πόζα.

Ωστόσο, όσο και αν υπάρχουν οικογενειακές φωτογραφίες, υπάρχουν αντικείμενα που δε μπορεί παρά να υπενθυμίζουν ότι ο Καπόνε μπορεί να ήταν ένας τρυφερός παππούς ήταν και ο άνθρωπος που βρέθηκε πίσω από μεγάλες σφαγές και δολοφονίες, αυτός ήταν που διέταξε τη Σφαγή του Αγίου Βαλεντίνου, κατά την οποία επτά άνδρες σκοτώθηκαν σε γκαράζ του Σικάγο από γκάνγκστερ που παρουσιάστηκαν ως αστυνομικοί. Ύστερα από αυτό το περιστατικό η αστυνομία άρχισε τις συστηματικές προσπάθειες για τη σύλληψη του. Τον Μάιο του 1929 συνελήφθη για παράνομη οπλοφορία, καταδικάστηκε σε διετή κάθειρξη αλλά αποφυλακίστηκε εννέα μήνες αργότερα λόγω καλής διαγωγής. Στο μεταξύ είχαν αρχίσει και οι διαδικασίες για την προσαγωγή του σε δίκη με αφορμή τη σφαγή του Αγίου Βαλεντίνου. Οι κατηγορίες όμως έπεσαν στο κενό και ο Καπόνε απλώς κλήθηκε να πληρώσει το ποσό των 5.000 δολαρίων για ασέβεια προς το δικαστήριο. Το 1930 ήταν ο νούμερο ένα πιο επικίνδυνος εγκληματίας της πόλης του Σικάγο.

Ένα πιστόλι Colt του 1911 από τη συλλογή του Καπόνε. Περιγράφεται ως το αγαπημένο του. Η αρχική τιμή του είναι στα ,000. Φωτο: Witherell's

Ο οίκος δημοπρασιών Witherell's Auction House, στον οποίο έχουν βγει τα αντικείμενα της συλλογής που ονομάζεται "A Century of Notoriety: The Estate of Al Capone", έχει βγάλει σε δημοπρασία και ένα πιστόλι Κολτ 45 του 1911, που περιγράφεται ως το αγαπημένο του Καπόνε και μάλλον αυτό θα είναι το πιο περιζήτητο αντικείμενο, αφού, ήδη, οι προσφορές πριν ακόμα ανοίξει η δημοπρασία στις 8 Οκτωβρίου, είναι ήδη εξαψήφιες, κάτι που δείχνει ότι ο πιο διάσημος γκάνγκστερ του 20ου αιώνα εξακολουθεί και γοητεύει το κοινό.

Όταν ο Αλ Καπόνε πέθανε, το 1947, εξαιτίας επιπλοκών από εγκεφαλικό επεισόδιο και πνευμονία τον Ιανουάριο του 1947 στη βίλα του στο Palm Island της Φλόριντα, σε ηλικία 48 ετών, είχε ένα μόνο κληρονόμο το γιό του Σόνι. Τα υπάρχοντά του παρέμειναν στην οικογένεια και τελικά πήγαν στις τέσσερις κόρες του. Μια από αυτές, η Νταϊάν Καπόνε, είπε ότι εκείνη και οι δύο επιζώσες αδελφές της, που ζουν στο Όμπερν και στην Καλιφόρνια, αποφάσισαν να πουλήσουν τα υπάρχοντά τους επειδή μεγάλωναν και επειδή φοβούνταν τι θα συμβεί στα αντικείμενα. Οι εγγονές Καπόνε φοβούνται ότι θα χαθούν εξαιτίας των πυρκαγιών που έχουν ξεσπάσει τα δύο τελευταία χρόνια στην Καλιφόρνια.

Η Νταϊάν Καπόνε, 77 ετών σήμερα, είπε ότι συνειδητοποίησε πως «υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα» μεταξύ της ιδιωτικής ζωής του παππού της και της δημόσιας ζωής του, η οποία έχει αναλυθεί σε εφημερίδες, ταινίες και βιβλία.

«Ξέρω ότι ήταν υπεύθυνος για πολλά άσχημα πράγματα, ή διέταξε τους ανθρώπους του να κάνουν κακά πράγματα» είπε. «Αλλά γνωρίζω επίσης το γεγονός ότι ο άντρας είχε πολυδιάστατα χαρακτηριστικά. Ήταν σε θέση να διαχωρίσει τη δημόσια ζωή του από τη ζωή που έκανε ως οικογενειάρχης».

Η Μέι και ο Αλ Καπόνε με τις εγγονές τους, από αριστερά, τη Νταϊάν, τη Ρόνι και τη Μπάρμπαρα το 1946. Ο Αλ Καπόνε πέθανε ένα μήνα μετά τη λήψη αυτής της φωτογραφίας. Φωτο: Witherell's

Η Καπόνε ήταν 3 ετών όταν πέθανε ο παππούς της, αλλά είπε ότι έχει καθαρές αναμνήσεις από εκείνον που της διάβαζε, την κρατούσε στην αγκαλιά του και την ξεναγούσε στους κήπους της βίλας, δείχνοντας λουλούδια και αγάλματα κρατώντας την από το χέρι, τονίζοντας ότι ήταν πολύ στοργικός.

Ο Καπόνε, γιος Ιταλών μεταναστών, μεγάλωσε στο Μπρούκλιν και σε ηλικία μόλις 14 ετών εγκατέλειψε το σχολείο ενώ ήταν ήδη μέλος δύο συμμοριών, στους «Μαχαιροβγάλτες» του Μπρούκλιν και στους «Σαράντα κλέφτες Τζούνιορς». Άρχισε να δουλεύει σε διάφορα μαγαζιά και σύντομα έγινε μέλος της συμμορίας του Μανχάταν «Five Points». Τότε ήταν που έπιασε δουλειά στο πανδοχείο Χάρβαρντ του Φράνκι Γαίηλ. Εκεί απέκτησε και τις ουλές στο αριστερό του μάγουλο, που του χάρισαν το προσωνύμιο «Scarface».

Ως ενήλικας, έχτισε την αυτοκρατορία του πουλώντας ποτά κατά την εποχή της Απαγόρευσης, την περίοδο μεταξύ 1920 και 1933 όταν τα αλκοολούχα ποτά απαγορεύτηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έβγαζε περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, σύμφωνα με τους ερευνητές του Harvard Business School, οι οποίοι δήλωσαν ότι οι στρατηγικές του αντανακλούσαν τις «καταστροφικές μορφές της αμερικανικής επιχειρηματικότητας στις αρχές του 20ού αιώνα».

Ο Καπόνε πιστεύεται ότι ήταν πίσω από περισσότερους από 200 θανάτους, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου ενός εισαγγελέα. Το αποκορύφωμα των πολέμων συμμοριών στο Σικάγο μεταξύ του Καπόνε και του κύριου αντιπάλου του, Τζορτζ Μόραν, γνωστού και ως Μπαγκς, συνέβη στις 14 Φεβρουαρίου 1929, την περίφημη Σφαγή του Αγίου Βαλεντίνου.

Το πλατινένιο και διακοσμημένο με 90 διαμάντια μονής κοπής ρολόι τσέπης Patek Philippe του Αλ Καπόνε. Οι προσφορές ξεκινούν από τα 12.500 δολάρια. Φωτο: Witherell's

Καταδικάστηκε το 1931 για φοροδιαφυγή και εξέτισε επτάμισι χρόνια στην ομοσπονδιακή φυλακή. Κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού του, η υγεία του επιδεινώθηκε σημαντικά λόγω μιας μερικής παράλυσης που προέκυψε από τη σύφιλη, σύμφωνα με το F.B.I. όταν αποφυλακίστηκε ήταν ψυχικά ανίκανος να συνεχίσει τη ζωή του ως γκάνγκστερ, σύμφωνα με το F.B.I.

Όταν πέθανε, ο Σονι Καπόνε εγκατέλειψε το επώνυμό του και μετακόμισε στην Καλιφόρνια. Όλες οι κόρες του ακολούθησαν καριέρα στις επιχειρήσεις ή την εκπαίδευση, παντρεύτηκαν και απέκτησαν παιδιά, εγκαταλείποντας το όνομα Καπόνε υπέρ των επωνύμων των συζύγων τους.

«Δεν ήταν ότι προσπαθούσαμε να ζήσουμε μυστικές ζωές», είπε η Καπόνε. «Απλά ζήσαμε ήσυχες ζωές». Η ίδια η εγγονή του δημοσίευσε ένα βιβλίο για τον παππού της βασισμένο στις αναμνήσεις της χήρας του, Mae Capone.

Είπε ακόμα ότι σχεδιάζει να δώσει μέρος των εσόδων της από τη δημοπρασία σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, όπως η τοπική τράπεζα τροφίμων.