Ο εξαιρετικά σπάνιος Α' τόμος του Ερρίκου Δ' του Σαίξπηρ θα σπάσει το ρεκόρ λογοτεχνικού έργου ξανά;

Ένα «υπερβολικά σπάνιο» απόσπασμα από τον πρώτο τόμο του Σαίξπηρ, που περιλαμβάνει ολόκληρο το έργο Ερρίκος Δ’, Μέρος Α’ πρόκειται να δημοπρατηθεί αυτή την εβδομάδα.

Το έργο έχει επικυρωθεί ως πρωτότυπο απόσπασμα από τον πρώτο τόμο του Σαίξπηρ από τον μελετητή του Σαίξπηρ Έρικ Ράσμουσεν. Ο πρώτος τόμος δημοσιεύθηκε το 1623 και είναι η παλαιότερη έκδοση συλλογής των έργων του Σαίξπηρ. Όταν πέθανε ο Σαίξπηρ, το 1616, είχαν τυπωθεί μόνο 17 από τα έργα του. Χωρίς τον πρώτο τόμο, ο οποίος συγκεντρώνει 36 θεατρικά έργα, 18 από τα έργα του, συμπεριλαμβανομένων των Μακμπέθ και Η Τρικυμία, δεν θα μπορούσαν ποτέ να έχουν φτάσει μέχρι τις μέρες μας. Τα έργα συγκεντρώθηκαν και επιμελήθηκαν οι Τζον Χέμινγκς και Χένρι Κοντέλ, δύο ηθοποιοί και φίλοι του Σέξπιρ και τυπώθηκαν περίπου 750 πρώτοι τόμοι. Διακόσια τριάντα τρία από αυτά είναι γνωστό ότι υπάρχουν μέχρι τις μέρες μας.

Το κομμάτι έχει αποτιμηθεί στα 50.000- 100.000 δολάρια από τη Holabird Western Americana Collections, η οποία θα το δημοπρατήσει στις 29 Οκτωβρίου. Με επίσημο τίτλο The First Part of Henry the Fourth, with the Life and Death of Henry Sirnamed Hot-Spurre, αποτελείται από 13 τυπωμένες σελίδες από χαρτί και είναι ένα ολοκληρωμένο θεατρικό έργο.

Το κομμάτι έχει αποτιμηθεί στα 50.000- 100.000 δολάρια από τη Holabird Western Americana Collections. Φωτο: Holabird Western Americana Collections

Πέρυσι, ένα πλήρες αντίγραφο του πρώτου τόμου πωλήθηκε σε δημοπρασία για 9.978.000 δολάρια σημειώνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ για ένα λογοτεχνικό έργο. Αγοραστής ήταν ο σπάνιος συλλέκτης βιβλίων Stephan Loewentheil, ο οποίος είπε τότε: «Ο πρώτος τόμος είναι η πιο σημαντική συλλογή θεατρικών έργων που έχει εκδοθεί ποτέ και έχει γίνει σεβαστός σε όλο τον κόσμο.»

Ο Ερρίκος Δ', Μέρος A’, είναι ένα ιστορικό έργο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, που πιστεύεται ότι γράφτηκε το αργότερο το 1597. Είναι το δεύτερο έργο στην τετραλογία του Σαίξπηρ που πραγματεύεται τη διαδοχική βασιλεία του Ριχάρδου Β', από τον Ερρίκο Δ' (υπάρχουν δύο θεατρικά έργα, συμπεριλαμβανομένου του Ερρίκου Δ', Μέρος Β’) και του Ερρίκου Ε’. Στο πρώτο μέρος του Ερρίκου Δ’ η ιστορία ξεκινά με τη μάχη του Hotspur στο Homildon στο Northumberland εναντίον του Douglas στα τέλη του 1402 και τελειώνει με την ήττα των επαναστατών στο Shrewsbury στα μέσα του 1403. Από την πρώτη κιόλας παράσταση υπήρξε ένα εξαιρετικά δημοφιλές έργο τόσο στο κοινό όσο και στους κριτικούς.