Ντάνιελ Ντέι Λιούις: Nέο τρέιλερ για την ταινία «Anemone» - Η υπόθεση, πότε κάνει πρεμιέρα

Συνυπογράφει το σενάριο με τον γιο του

Στη δημοσιότητα δόθηκε το νέο, άκρως ατμοσφαιρικό τρέιλερ της ταινίας «Anemone», με πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Ντέι Λιούις.

Ο τριπλά βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη μετά από οκτώ χρόνια απουσίας, ενώνοντας τις δυνάμεις του με τον γιο του, Ρόναν Ντέι Λιούις ο οποίος υπογράφει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο, ενώ οι δυο τους συνυπογράφουν το σενάριο.

Στο πλευρό του συμπρωταγωνιστεί ο Σον Μπιν ενώ το καστ συμπληρώνουν οι Σαμάνθα Μόρτον, Σάμιουελ Μπότομλι και Σάφια Όκλεϊ Γκριν.

Ντάνιελ Ντέι Λιούις: Η υπόθεση της ταινίας «Anemone» - Πότε κάνει πρεμιέρα

Πρόκειται για ένα οικογενειακό δράμα «όπου ένας μεσήλικας οικογενειάρχης (Σον Μπιν) ξεκινά ένα ταξίδι στα δάση της βόρειας Αγγλίας με σκοπό να επανενωθεί με τον ερημίτη αδελφό του (Ντάνιελ Ντέι Λιούις). Δεμένοι από ένα μυστηριώδες, περίπλοκο παρελθόν, οι δύο άντρες μοιράζονται μια τεταμένη, αλλά και περιστασιακά τρυφερή σχέση η οποία άλλαξε για πάντα μετά από συγκλονιστικά γεγονότα που συνέβησαν δεκαετίες πριν», σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στο Μάντσεστερ, με διευθυντή φωτογραφίας τον Μπεν Φόντερσμαν.

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένους αμερικανικούς κινηματογράφους από την Focus Features, στις 3 Οκτωβρίου.

