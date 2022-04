Naomi Judd: Πέθανε η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια των Judds

Η Ναόμι Τζαντ, η τραγουδίστρια από το Κεντάκι, βραβευμένη με Γκράμι για το ντουέτο των Judds και μητέρα των Γουινόνα και Άσλεϊ Τζαντ, πέθανε σε ηλικία 76 ετών.

Οι κόρες της γνωστοποίησαν το θάνατό της το Σάββατο, με ανακοίνωσή τους στο Associated Press.

«Σήμερα βιώσαμε μια τραγωδία. Χάσαμε την υπέροχη μητέρα μας από ψυχική ασθένεια. Είμαστε συντετριμμένες. Βιώνουμε βαθιά θλίψη και γνωρίζουμε πως όσο την αγαπούσαμε, την αγαπούσε και το κοινό της. Βρισκόμαστε σε αχαρτογράφητα εδάφη» ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους.

Η Ναόμι Τζαντ δούλευε ως νοσοκόμα στο Νάσβιλ όταν εκείνη και η Γουινόνα άρχισαν να τραγουδούν μαζί επαγγελματικά. Ξεχώρισαν τις δεκαετίες του 1980 και '90 με τις μοναδικές αρμονίες τους και τους ήχους κάντρι και μπλουζ.

Οι Judds θα έμπαιναν στο Hall of Fame της κάντρι μουσικής την Κυριακή και είχαν μόλις ανακοινώσει νέα περιοδεία από το φθινόπωρο, την πρώτη κοινή τους μετά από μία δεκαετία.

Μεταξύ των επιτυχιών τους ήταν τα “Love Can Build a Bridge” τοου 1990, “Mama He’s Crazy” το 1984, “Why Not Me” το 1984,“Turn It Loose” το 1988, “Girls Night Out” το 1985, “Grandpa” το 1986.



Οι Judds τραγούδησαν για την οικογένεια, την πίστη στο γάμο και την αξία της αφοσίωσης. Επειδή η Ναόμι μικροέδειχνε, πολλές φορές στην καριέρα τους τις περνούσαν για αδερφές, κι όχι για μητέρα και κόρη.

Οι Judds κυκλοφόρησαν έξι άλμπουμ μεταξύ 1984 και 1991 και κέρδισαν πλήθος βραβείων κάντρι. Συνολικά κέρδισαν πέντε Γκράμι για επιτυχίες όπως τα “Why Not Me” και “Give A Little Love.”

«Είχαμε τη σφραγίδα αυθεντικότητας σ' αυτό που προσπαθούσαμε να κάνουμε» είχε πει η Ναόμι Τζαντ στο ΑΡ όταν ανακοινώθηκε πως θα έμπαιναν στο Country Music Hall of Fame.

Με πληροφορίες από Associated Press