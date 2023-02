Το μουσείο V&A θα στεγάσει 80.000 αντικείμενα του Ντέιβιντ Μπόουι

Πρόσβαση σε περισσότερα από 80.000 αντικείμενα, από χειρόγραφους στίχους μέχρι εξώφυλλα άλμπουμ, θα έχουν οι θαυμαστές του Ντέιβιντ Μπόουι.

Η κληρονομιά του θρυλικού μουσικού, που θα είναι διαθέσιμη στο V&A, συμπεριλαμβάνει χειρόγραφους στίχους, όργανα, κοστούμια, σκηνικά, επιστολές και εξώφυλλα άλμπουμ, που αφορούν περισσότερες από έξι δεκαετίες. Υπάρχουν χειρόγραφοι στίχοι για τραγούδια όπως το Fame, Heroes και Ashes to Ashes. Τα σκηνικά κοστούμια περιλαμβάνουν στολές του Ziggy Stardust, φανταχτερές δημιουργίες για την περιοδεία Aladdin Sane του 1973 και το παλτό Union Jack που σχεδίασαν ο Ντέιβιντ Μπόουι και ο Alexander McQueen για το εξώφυλλο του άλμπουμ Earthling του 1997.

Μεταξύ άλλων, υπάρχουν σημειωματάρια από κάθε εποχή της ζωής και της καριέρας του Ντέβιντ Μπάουι, τα περισσότερα εκ των οποίων δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Το αρχείο περιλαμβάνει, επίσης, φωτογραφικό κολάζ με κινηματογραφικά στιγμιότυπα από το The Man Who Fell to Earth, και δεκάδες χιλιάδες εκτυπώσεις, αρνητικά και slides που έχουν τραβηχτεί από κορυφαίους φωτογράφους όπως ο Τέρι Ο' Νιλ και ο Χέλμουτ Νιούτον.

Οι ριζοσπαστικές καινοτομίες του Bowie στη μουσική, το θέατρο, τον κινηματογράφο, τη μόδα και το στυλ - από το Βερολίνο μέχρι το Τόκιο και το Λονδίνο - συνεχίζουν να επηρεάζουν τον σχεδιασμό και την οπτική κουλτούρα και να εμπνέουν δημιουργούς από την Τζανέλ Μονά και τη Lady Gaga μέχρι την Τίλντα Σουίντον και τον Ραφ Σίμονς.

«Ο Ντέιβιντ Μπόουι ήταν ένας από τους μεγαλύτερους μουσικούς και ερμηνευτές όλων των εποχών», ανέφερε ο διευθυντής του V&A, Τρίσταν Χαντ. «Το V&A είναι ενθουσιασμένο που γίνεται θεματοφύλακας του απίστευτου αρχείου του και που είναι σε θέση να το ανοίξει για το κοινό», πρόσθεσε.

Κομμένοι στίχοι για το «Blackout» από το «Heroes», 1977 από τον David Bowie. © The David Bowie Archive Ριγέ ολόσωμη φόρμα για την περιοδεία του Aladdin Sane, 1973. Σχεδιασμένη από τον Kansai Yamamoto. Φωτογραφία από τον Masayoshi Sukita. © Sukita/The David Bowie Archive

Ο Ντέιβιντ Μπόουι ξεκίνησε από το νότιο Λονδίνο και έγινε ένας από τους κορυφαίους και πιο επιδραστικούς μουσικούς και ερμηνευτές του 20ού αιώνα. Εκτιμάται ότι έχει πουλήσει περισσότερους από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως.

Το 2013, το V&A διοργάνωσε μια έκθεση με αντικείμενα από το αρχείο του Ντέιβιντ Μπόουι, η οποία έγινε μια από τις πιο δημοφιλείς εκθέσεις του ιδρύματος όλων των εποχών. Την είδαν περισσότεροι από 2 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο όταν βγήκε σε περιοδεία. Ο Ντέιβιντ Μπόουι πέθανε από καρκίνο του ήπατος στη Νέα Υόρκη το 2016, δύο ημέρες μετά τα 69α γενέθλιά του και την κυκλοφορία του τελευταίου του άλμπουμ Blackstar, σοκάροντας θαυμαστές του, οι οποίοι δεν γνώριζαν για την ασθένειά του.

Η Κέιτ Μπέιλι, ανώτερη επιμελήτρια στο V&A, δήλωσε: «Ο Μπόουι είναι ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της εποχής: "Είχαμε άνευ προηγουμένου πρόσβαση στο αρχείο του για την έκθεση του 2013, αλλά αυτό μόνο άγγιξε την επιφάνεια του διαθέσιμου υλικού».

Η κληρονομιά του Ντέιβιντ Μπόουι θα στεγαστεί στο «David Bowie Center for the Study of Performing Arts», το οποίο θα βρίσκεται σε ένα νέο τμήμα του μουσείου που ονομάζεται V&A East Storehouse στο Ολυμπιακό Πάρκο Λονδίνου στο τμήμα Stratford, το οποίο θα ανοίξει το 2025.

Καπιτονέ κοστούμι, 1972. Σχεδιασμένο από τον Freddie Burretti για την περιοδεία Ziggy Stardust. © The David Bowie Archive

Αυτοπροσωπογραφία σε πόζα που υιοθετήθηκε και για το εξώφυλλο του άλμπουμ «Heroes», 1978 από τον David Bowie. © The David Bowie Archive

Το V&A θα αποκτήσει το The David Bowie Archive και θα δημιουργήσει το The David Bowie Centre for the Study of Performing Arts at V&A East Storehouse, που θα ανοίξει στο Queen Bowie του Στράτφορντ. Elizabeth Olympic Park το 2025.

Η απόκτηση και η δημιουργία του Κέντρου κατέστη δυνατή χάρη στο David Bowie Estate και μια γενναιόδωρη δωρεά ύψους 10 εκατομμυρίων λιρών από το Ίδρυμα της Οικογένειας Blavatnik και τη Warner Music Group.

