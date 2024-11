Μουσείο Prado: Tα αληθινά χρώματα της γλυπτικής φωτίζουν την «χρυσή εποχή» της Ισπανίας

Σε μια σκοτεινή γωνιά του μουσείου Prado, όχι μακριά από μια υπερμεγέθη σταύρωση και το γλυπτό του ξαπλωμένου Χριστού με μάτια από γυαλί, δόντια από ελεφαντόδοντο και νύχια από κέρατο, υπάρχει μια άλλη απεικόνιση του Ιησού που είναι αξιοσημείωτη για τον πόνο που προκαλεί στους πιστούς, την ανθρωπιά της και την ιστορία της.

Η μικροσκοπική, ζωγραφισμένη σκηνή από τερακότα, με τίτλο Los primeros pasos de Jesús (Τα πρώτα βήματα του Ιησού), είναι μάλλον ανθρώπινη παρά θεϊκή και δείχνει ένα λαμπερό βρέφος να βαδίζει προς τον εξίσου λαμπερό πατέρα του. Δημιουργός της ήταν η Ισπανίδα καλλιτέχνης του μπαρόκ Luisa Roldán, η οποία, παρότι έγινε η πρώτη γυναίκα γλύπτρια της βασιλικής αυλής το 1692, μόλις τώρα κάνει το ντεμπούτο της στο μουσείο της Μαδρίτης.

Τα έργα της Roldán εκτίθενται μαζί με άλλων καλλιτεχνών, όπως ο Alonso Berruguete και ο Gregorio Fernández, στο πλαίσιο μιας νέας έκθεσης που έχει ως στόχο να διασώσει την πολύχρωμη γλυπτική - την επιδέξια εφαρμογή χρωμάτων σε αγάλματα - έπειτα από αιώνες αδιαφορίας.

«Διψώ», από τον Gregorio Fernández. Πολύχρωμο ξύλο ενισχυμένο με άλλα μέσα 1612-16 / Φωτ: Museo Nacional de Escultura

Στην βασιλική αυλή της Ισπανίας

Η Roldán, ευρέως γνωστή ως La Roldana, ήταν κόρη ενός άλλου διάσημου Ισπανού γλύπτη του μπαρόκ, του Pedro Roldán. Το ταλέντο της και η ικανότητά της να αποτυπώνει τη διάθεση και τα συναισθήματα στις δημιουργίες της, τράβηξε το ενδιαφέρον της βασιλικής αυλής. Η Roldán υπηρέτησε τον Κάρολο Β' και τον Φίλιππο Ε'.

Η έκθεση, «Hand in Hand: Sculpture and Colour in the Spanish Golden Age» , (σ.σ. Χέρι με χέρι: Γλυπτική και Χρώμα στην Ισπανική Χρυσή Εποχή), επιδιώκει να δείξει ότι ο δυτικός καλλιτεχνικός κανόνας δεν έκανε διακρίσεις σε βάρος ορισμένων καλλιτεχνών μόνο λόγω γεωγραφίας και φύλου, αλλά και λόγω των υλικών που χρησιμοποιούσαν.

«Για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι άνθρωποι πίστευαν ότι μόνο τα μαρμάρινα και χάλκινα γλυπτά ήταν υψηλή τέχνη και ότι τα ξύλινα ή τα πολύχρωμα ξύλινα γλυπτά ανήκαν σε μια κατώτερη κατηγορία», δήλωσε ο διευθυντής του Prado, Miguel Falomir. «Αυτή είναι μια άποψη για την αρχαία τέχνη, βασισμένη στην ιδέα ότι οι κλασικοί καλλιτέχνες χρησιμοποιούσαν μόνο μάρμαρο και χαλκό και ότι δεν χρησιμοποιούσαν χρώμα».

Για τον σκοπό αυτό, η έκθεση ξεκινά με ένα γλυπτό της Αφροδίτης του 1ου αιώνα μ.Χ., που βρέθηκε σε ένα σπίτι στην Πομπηία το 1873, το οποίο φέρει ακόμη ίχνη από το αρχικό του χρώμα.

Σύμφωνα με τον επιμελητή της έκθεσης, Manuel Arias, τα πολύχρωμα αγάλματα προορίζονταν ως ένα είδος οπτικού θεάτρου, όπως ακριβώς και οι κλασικοί πρόγονοί τους. «Αυτά τα γλυπτά προορίζονταν να πείσουν τους ανθρώπους», είπε. «Το θέμα είναι να δούμε ότι όλα αυτά αποτελούν μέρος μιας αλληλουχίας που διακόπηκε κατά την Αναγέννηση, όταν άρχισαν να γίνονται αρχαιολογικές ανακαλύψεις γλυπτών που είχαν χάσει την πολυχρωμία τους και που γέννησε την ιδέα ότι τα γλυπτά της αρχαιότητας ήταν λευκά».

Ο Arias, ο οποίος είναι επικεφαλής του τμήματος γλυπτικής στο Prado, δήλωσε ότι τα λατρευτικά αγάλματα είχαν σχεδιαστεί για να τρομάξουν και να ξεγελάσουν όσους τα έβλεπαν.

Στην περίπτωση του ξαπλωμένου, βασανισμένου Χριστού του Gregorio Fernández, τα συναισθήματα του θεατή θα ήταν οίκτος, τρόμος και δέος. Αλλά το μικρογλυπτό της αγίας οικογένειας της Roldán είναι πιο πιθανό να προκαλέσει πόνο και τρυφερότητα. «Νομίζω ότι η La Roldana ήταν σπουδαία γλύπτρια που ήταν σε θέση να μεταδώσει συναισθήματα μέσω μικρών αντικειμένων», δήλωσε ο Arias. «Αν και έφτιαχνε γλυπτά διαφόρων μεγεθών, αυτά τα μικρά κομμάτια αντικατοπτρίζουν πραγματικά τη σημασία της ως πομπού ενός πολύ συγκεκριμένου μηνύματος. Είναι πιο οικεία».

«Ο Άγιος Μιχαήλ πολεμά τον διάβολο» από την Luisa Roldán / Φωτ: Φωτ: Museo de Guadalajara

Η πρώτη έκθεση αφιερωμένη σε γλύπτρια

Σε λίγες ημέρες, το Εθνικό Μουσείο Γλυπτικής στο Βαγιαδολίδ θα εγκαινιάσει μια έκθεση προς τιμήν της καλλιτέχνιδας, η οποία πέθανε το 1706. Η έκθεση, Luisa Roldán: Escultora Real, θα είναι η πρώτη που το μουσείο αφιερώνει σε γλύπτρια.

«Υπάρχει ένα λογοπαίγνιο στον τίτλο», λέει ο επιμελητής της έκθεσης, Miguel Ángel Marcos. «Το Real στα ισπανικά έχει δύο σημασίες - βασιλική και πραγματική. Έτσι παίζει με το γεγονός ότι ήταν γλύπτρια του βασιλιά -που ήταν η ύψιστη τιμή στην οποία μπορούσε να προσβλέπει ένας καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια του ισπανικού μπαρόκ- και με το γεγονός ότι ήταν μια πραγματική γλύπτρια της οποίας η σημασία υποβαθμίστηκε επειδή ήταν γυναίκα».

Για τον Marcos -όπως και για τους συναδέλφους του στο Prado- το αξιοσημείωτο στην La Roldana ήταν το μείγμα τεχνικής ικανότητας και ανθρωπιάς, ένα μείγμα μοναδικό.

«Ένα από τα μοναδικά πράγματα στο ύφος της είναι το γεγονός ότι πολλές από τις μορφές της χαμογελούν και μερικές φορές γελούν ανοιχτά», είπε. «Εκείνη την εποχή, το χαμόγελο δεν θεωρούνταν κάτι καλό, οπότε αυτό δείχνει πόσο μοναδικό και ανεξάρτητο ήταν το στυλ της. Υπάρχει ένα ανθρώπινο άγγιγμα».

