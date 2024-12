Moana 2: Ένας νέος θρίαμβος για τη Disney με στόχο το 1 δισ. δολάρια

Η ταινία Moana 2 φαίνεται να ακολουθεί τον δρόμο της πρωτοφανούς επιτυχίας, με έσοδα 400 εκατομμυρίων δολαρίων την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας της και προβλέψεις να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο παγκοσμίως.

Η επιτυχία της δεν είναι τυχαία: η πρώτη ταινία Moana του 2016 συνεχίζει να είναι η πιο πολυ-streamαρισμένη ταινία της Disney, κατακτώντας την κορυφή στις λίστες των streaming υπηρεσιών για χρόνια.

Παρά το γεγονός ότι η Moana δεν είχε την εισπρακτική επιτυχία του Frozen όταν πρωτοκυκλοφόρησε, η ταινία απέκτησε θρυλική διαχρονικότητα. Το soundtrack της, με την υπογραφή του Λιν-Μανουέλ Μιράντα, και η ιστορία της γενναίας, ανεξάρτητης ηρωίδας που ψάχνει τη θέση της στον κόσμο, συνέβαλαν στη συνεχή της δημοτικότητα. Οι θεατές, μικροί και μεγάλοι, ταυτίστηκαν με την εσωτερική και εξωτερική περιπέτεια της Moana, που δεν περιλαμβάνει τη συνηθισμένη αναζήτηση για ρομαντική ολοκλήρωση.

Το φαινόμενο της Moana

Η ταινία ενσαρκώνει την επιθυμία για ελευθερία και εξερεύνηση, χωρίς να χάνει την παραδοσιακή γοητεία των παραμυθιών. Από τη χαρακτηριστική φράση του τραγουδιού "How Far I’ll Go" μέχρι τις καθηλωτικές στιγμές της με τον θρυλικό ημίθεο Maui, η Moana έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της παιδικής κουλτούρας.

Αν και το Moana 2 δεν κατάφερε να προκαλέσει την ίδια συναισθηματική ένταση όπως η πρώτη ταινία, παραμένει ένας τεχνικός και αφηγηματικός θρίαμβος. Ενώ οι συνέχειες, όπως το Frozen II, συχνά χάνουν την αρχική τους λάμψη με τον χρόνο, η πρωτότυπη Moana φαίνεται να διατηρεί τη θέση της ως μία από τις πιο διαχρονικές οικογενειακές ταινίες της Disney.

Η επιτυχία της Moana 2 αποτελεί φόρο τιμής στην πρωτότυπη ταινία και αποδεικνύει ότι η Moana παραμένει η ηρωίδα που τόσο τα παιδιά όσο και οι γονείς χρειάζονται για να κοιτάξουν τον ορίζοντα και να ονειρευτούν μαζί.

Με πληροφορίες από Guardian