Μήνυση κατά του Netflix για δυσφήμιση από τη δημοσιογράφο που αποκάλυψε την ιστορία της Άννα Σορόκιν

Η Ρέιτσελ Γουίλιαμς, φίλη της Άννα Σορόκιν που τελικά βοήθησε τις αρχές να τη συλλάβουν, ισχυρίζεται ότι η μίνι σειρά "Inventing Anna" δεν είναι ακριβής και την αδικεί.

Η σειρά του Netflix Inventing Anna που έγινε πρωτοσέλιδο όταν έκανε πρεμιέρα τον περασμένο Φεβρουάριο με την ιστορία της απάτης που έστησε η Άννα Σορόκιν (γνωστή και ως Anna Delvey), βρίσκεται ξανά στην επικαιρότητα επειδή ένα από τα άτομα που απεικονίζει έθεσε ζήτημα με την απεικόνισή της.

Τη Δευτέρα η συγγραφέας Ρέιτσελ Γουίλιαμς, πρώην φίλη της Σορόκιν, κατέθεσε μήνυση για δυσφήμιση και ψευδή καταπάτηση της ιδιωτικής ζωής από το Netflix, σύμφωνα με έγγραφα που εξασφάλισε το Deadline, υποστηρίζοντας ότι η απεικόνιση της σειράς ήταν "καπέλωμα". Η αγωγή κατατέθηκε στο Δικαστήριο του Delaware, έδρα του Netflix.

Στην αγωγή, η Γουίλιαμς, πρώην photo editor στο Vanity Fair, ισχυρίζεται ότι η σειρά την παρουσίασε με μη κολακευτικό τρόπο. Ισχυρίζεται ότι σχεδόν κάθε λεπτομέρεια του χαρακτήρα που βασίζεται σε εκείνη είναι κατασκευασμένη. Στη σειρά, η οποία δημιουργήθηκε από τη Shonda Rhimes με βάση ρεπορτάζ της δημοσιογράφου Jessica Pressler για το περιοδικό New York, η Γουίλιαμς φαίνεται να δέχεται δώρα και να πηγαίνει σε ακριβά ταξίδια με την Σορόκιν -η οποία παρίστανε την ψεύτικη Γερμανίδα κληρονόμο Anna Delvey, με περιουσία αξίας 60 εκατ. δολαρίων και σχέδια να δημιουργήσει έναν αποκλειστικό χώρο σύγχρονης τέχνης και ένα ιδιωτικό κλαμπ στο Μανχάταν. Τελικά, μόλις συνειδητοποίησε ότι οι ιστορίες της Σορόκιν ήταν ψέματα, βοήθησε στην επιχείρηση παγίδευσης που οδήγησε στη σύλληψη της Σορόκιν το 2017 στο Λος Άντζελες.

Η Katie Lowes υποδύεται την Williams στο Inventing Anna του Netflix.

Η Γουίλιαμς έγραψε για τη φιλία της με τον Σορόκιν στο Vanity Fair και έχει εκδώσει ένα βιβλίο για την υπόθεση, My Friend Anna: The True Story of the Fake Heiress of New York City (2019). Τα γραπτά της για τη Σορόκιν μετατρέπονται σε ένα δράμα του HBO, από τη Lena Dunham.

Σε μια σκηνή από το Inventing Anna, η Σορόκιν αφήνει πίσω της την Γουίλιαμς σε ένα πολυτελές ταξίδι στο Μαρόκο, αφού η πιστωτική της κάρτα απορρίπτεται υποδηλώνοντας ότι η φιλία τους τερμάτισε μόλις συνειδητοποίησε ότι η Σορόκιν είχε οικονομικά προβλήματα.

"Η Γουίλιαμς δεν σταμάτησε να είναι φίλη με την Σορόκιν επειδή αντιμετώπιζε προβλήματα στο Μαρόκο", αναφέρεται στην καταγγελία, "αλλά μάλλον επειδή στη συνέχεια ανακάλυψε κατά την επιστροφή της στη Νέα Υόρκη ότι ήταν ψεύτρα και απατεώνισσα και επειδή η Γουίλιαμς είχε ξοδέψει το ποσό ύψους περίπου 62.000 δολαρίων για λογαριασμό της Σορόκιν και εκείνη της επέστρεψε μόνο 5.000 δολάρια.

Ένα άλλο σημείο της αγωγής αναφέρει ότι ο χαρακτήρας της Γουίλιαμς στο Inventing Anna είναι ο μόνος δευτερεύων χαρακτήρας του οποίου το όνομα και τα βιογραφικά στοιχεία -συμπεριλαμβανομένου του εργοδότη της, της εκπαίδευσής της και της γειτονιάς όπου ζούσε- δεν άλλαξαν. Αυτό, όπως ισχυρίζεται η αγωγή, ισοδυναμεί με ψευδή προσβολή της ιδιωτικής ζωής, που προκάλεσαν βλάβη στην Γουίλιαμς.

Μετά τη σύλληψή της, η Σορόκιν κρίθηκε ένοχη, διατάχθηκε να καταβάλει αποζημίωση ύψους 199.000 δολαρίων και της επιβλήθηκε πρόστιμο 24.000 δολαρίων. Εξέτισε δύο χρόνια στη φυλακή και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με αναστολή, μόνο και μόνο για να συλληφθεί ξανά για παράταση της βίζας της. Επί του παρόντος, η Σορόκιν στεγάζεται σε κέντρο κράτησης της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) στο Νιου Τζέρσεϊ, περιμένοντας την απέλασή της στη Γερμανία. Από τότε που βρίσκεται υπό κράτηση στο ICE ασχολείται με τη δημιουργία έργων τέχνης, τα οποία παρουσιάστηκαν σε μια έκθεση μιας βραδιάς στη Νέα Υόρκη τον Μάιο, σε NFT. Το Netflix φέρεται να της κατέβαλε 320.000 δολάρια για τα δικαιώματα της ιστορίας της.