Πλησιάζουμε προς τον χειμώνα κι έτσι ο χορός των φετινών κινηματογραφικών βραβείων θα αρχίσει να φουντώνει σιγά σιγά. Το ποδαρικό έγινε με τις υποψηφιότητες των βραβείων της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Ο οσκαρικός Πατέρας έχει τέσσερις υποψηφιότητες και θα κονταροχτυπηθεί για το βραβείο Καλύτερης Ταινίας με τον φετινό Χρυσό Φοίνικα, το Titane, αλλά και το Quo Vadis, Aida, τα οποία επίσης έχουν από τέσσερις υποψηφιότητες έκαστο. Την πεντάδα των υποψηφιοτήτων για το βραβείο συμπληρώνουν το Χέρι του Θεού του Πάολο Σορεντίνο, που θα δούμε στις ελληνικές αίθουσες στις 2 Δεκεμβρίου, και το Βαγόνι Νο.6 το οποίο έχει βρει επίσης διανομή κι αναμένεται να προβληθεί μέσα στο 2022.

Στις υποψηφιότητες για καλύτερη σκηνοθεσία τη θέση του Γιούχο Κουοσμάνεν του Βαγονιού νο. 6 παίρνει ο Ράντου Ζούντε του Ατυχούς Πηδήματος ή Παλαβού Πορνό, που προέκυψε sleeper hit στο εγχώριο box-office, ενώ στα ερμηνευτικά βραβεία ο Άντονι Χόπκινς συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες να επαναλάβει τον οσκαρικό του θρίαμβο για τον Πατέρα και η Κόρεϊ Μαλιγκαν να παρηγορηθεί για την αντίστοιχη ήττα της εκείνη την βραδιά. Για το βραβείο καλύτερης κωμωδίας το Ninjababy, που άφησε θετικότατες εντυπώσεις στις περασμένες Νύχτες Πρεμιέρας, θα αναμετρηθεί με τους Γείτονες από Πάνω του Σεσκ Γκάι, μια ταινία που στη χώρα μας προβάλλεται μέσω της πλατφόρμας του Cinobo.

Οι φετινές υποψηφιότητες έχουν και ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς το Bella της Θέλγιας Πετράκη, η ταινία που είχε πάρει το μεγάλο βραβείο του 43ου Φεστιβάλ Δράμας, βρίσκεται ανάμεσα στις υποψήφιες για το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους.

Τα βραβεία θα δοθούν στις 11 Δεκεμβρίου σε μια τελετή που θα διεξαχθεί στο Βερολίνο.

Ακολουθεί η λίστα των υποψηφιοτήτων

Καλύτερο Ευρωπαϊκό Φιλμ

COMPARTMENT NO. 6

QUO VADIS, AIDA?

THE FATHER

THE HAND OF GOD

TITANE

Καλύτερη Ευρωπαϊκή Κωμωδία

NINJABABY

THE MORNING AFTER

THE PEOPLE UPSTAIRS

Καλύτερο Ευρωπαϊκό Ντοκιμαντέρ

BABI YAR. CONTEXT

FLEE

MR BACHMANN AND HIS CLASS

TAMING THE GARDEN

THE MOST BEAUTIFUL BOY IN THE WORLD

Καλύτερο Ευρωπαϊκό Animation

EVEN MICE BELONG IN HEAVEN

FLEE

THE APE STAR

WHERE IS ANNE FRANK

WOLFWALKERS

Καλύτερος Ευρωπαίος Σκηνοθέτης

Julia Ducornau (TITANE)

Radu Jude (BAD LUCK BANGING OR LOONY PORN)

Paolo Sorrentino (THE HAND OF GOD)

Jasmila Žbanić (QUO VADIS, AIDA?)

Florian Zeller (THE FATHER)

Καλύτερη Ευρωπαία Ηθοποιός

Jasna Đuričić (QUO VADIS, AIDA?)

Seidi Haarla (COMPARTMENT NO. 6)

Carey Mulligan (PROMISING YOUNG WOMAN)

Renate Reinsve (THE WORST PERSON IN THE WORLD)

Agathe Rousselle (TITANE)

Καλύτερος Ευρωπαίος Ηθοποιός

Yuriy Borisov (COMPARTMENT NO. 6)

Anthony Hopkins (THE FATHER)

Vincent Lindon (TITANE)

Tahar Rahim (THE MAURITANIAN)

Franz Rogowski (GREAT FREEDOM)

Καλύτερο Ευρωπαϊκό Σενάριο

BAD LUCK BANGING OR LOONY PORN

THE HAND OF GOD

THE WORST PERSON IN THE WORLD

QUO VADIS, AIDA?

THE FATHER

Καλύτερη Ευρωπαική Ταινία Μικρού Μήκους

BELLA

DISPLACED

EASTER EGGS

IN FLOW OF WORDS

MY UNCLE TUDOR