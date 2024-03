LEGO: Μεγάλη έκθεση με έργα τέχνης από τουβλάκια κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο

Το Λονδίνο πρόκειται να φιλοξενήσει μια τεράστια έκθεση έργων από τουβλάκια LEGO που ανοίγει τις πόρτες της αυτή την εβδομάδα.

Χάρη στο Exhibition Hub και την εταιρεία εκδηλώσεων Fever, μια τεράστια περιπέτεια θα κάνει το παγκόσμιο ντεμπούτο της στο Λονδίνο. Η έκθεση με τίτλο «The Art of the Brick», θα βρίσκεται στο Brick Lane και θα περιλαμβάνει 90 έργα του Nathan Sawaya, ενός καλλιτέχνη που δημιουργεί γλυπτά και ψηφιδωτά εξ ολοκλήρου από τούβλα LEGO.

Το κοινό θα μπορεί να απολαύσει διάσημους πίνακες όπως τον «Δαβίδ» του Μικελάντζελο Μιχαήλ Άγγελου ή την «Έναστρη Νύχτα» του Βαν Γκογκ δημιουργημένους ξανά από μικρά τουβλάκια LEGO. Η έκθεση θα είναι διαθέσιμη για το κοινό από την Τετάρτη 6 Μαρτίου μέχρι και τον Μάιο ενώ τα εισητήρια ξεκινάνε από την τιμή των 21 ευρώ.

Facebook Twitter Lego, φωτ.: Youtube

An immersive Lego exhibition has opened in east London, with the Mona Lisa, Michelangelo’s David – and even a six-metre T-rex built out of bricks on display.



The Art of the Brick by Nathan Sawaya can be found at the Boiler House gallery on Brick Lane.#Lego #London #BrickLane pic.twitter.com/E1q52uRXOX