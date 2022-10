Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ για τη νέα ταινία του Super Mario- Σύγχυση με τη φωνή του Κρις Πρατ

Κυκλοφόρησε το teaser της νέας ταινίας του Super Mario με τους φανς να έχουν ανάμεικτα συναισθήματα ακούγοντας τον Κρις Πρατ να δανείζει τη φωνή του στον πρωταγωνιστή.

Η ταινία της Universal Pictures και της Nintendo «The Super Mario Bros. Movie» κυκλοφόρησε το εντυπωσιακό, γεμάτο δράση και αστείο πρώτο teaser trailer, με τον ηθοποιό να λέει μόνο δύο ατάκες: «Τι είναι αυτό το μέρος;» και «Βασίλειο του Μανιταριού, σου ερχόμαστε!».

Ωστόσο οι ατάκες αυτές ήταν αρκετές για τους φανς να σπεύσουν στα social media και να σχολιάσουν.

Πολλοί χρήστες βρήκαν τη φωνή Mario πολύ ίδια με εκείνη του Πρατ προκαλώντας σύγχυση καθώς ο ηθοποιός είχε πολυδιαφημίσει τη φωνή του χαρακτήρα ως «τελείως αντίθετη με οτιδήποτε» είχαν ακούσει οι θαυμαστές στο παρελθόν.

«Δεν είναι live-action ταινία. Δεν θα φορέσω τη φόρμα του υδραυλικού και θα αρχίσω να τρέχω. Δανείζω τη φωνή μου σε έναν χαρακτήρα animation. Είναι πιο ανανεωμένος και δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε έχετε ακούσει στο παρελθόν για τον κόσμο του Mario» είχε πει ο ηθοποιός στο παρελθόν.

«Επιτέλους έφτασε το επίσημο teaser trailer για την ταινία The Super Mario Bros. Μετά από χρόνια που σας παραδίδω τον Μάριο! Απολαύστε!» έγραψε ο ηθοποιός στο Τwitter αναρτώντας το βίντεο.

Η ταινία κυκλοφορεί τον Απρίλιο του 2023.

The official teaser trailer for The Super Mario Bros. Movie is finally here!! 🍄 After playing the games for years as a kid (and adult) I'm excited to bring Mario to all of you! Enjoy! #SuperMarioMovie @supermariomovie pic.twitter.com/ubJZu8jCFO