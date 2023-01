Κομισιόν για Ελευσίνα: «Θα σειστεί από χρώμα και φως ως πολιτιστική πρωτεύουσα» - Η ανάρτηση στο Twitter

Η Ελευσίνα θα είναι για το 2023 μία από τις τρεις Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης που θα βάλει την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη με όχημα τον πολιτισμό και την τέχνη.

Εκτός από την Ελευσίνα, πολιτιστικές πρωτεύουσες θα είναι η Τιμισοάρα στη Ρουμανία και το Βεσζπρέμ στην Ουγγαρία.

Με αφορμή αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πόσταρε στο λογαριασμό της στο Twitter τις τρεις πρωτεύουσες: «Το 2023 έφτασε και μαζί με αυτό οι νέες ευρωπαϊκές πόλεις έρχονται στο επίκεντρο. Ποιες είναι όμως; Ανακαλύψτε μαζί μας τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες του 2023 που πρωταγωνιστούν στο πράσινο, την πρόσβαση ή την προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς» γράφει στην ανάρτηση, καταλήγοντας: «Η Ελευσίνα, η Τιμισοάρα και το Βεσζπρέμ θα σειστούν με χρώματα και φως ως Πολιτιστικές μας Πρωτεύουσες».

Elefsina 🇬🇷, @timisoara2021 🇷🇴 and @VEB2023 🇭🇺 will vibrate with colours and lights as our Capitals of Culture.



