«Κανείς δεν επιστρέφει»: Το αντιπολεμικό ποίημα της Μάργκαρετ Άτγουντ κάνει ντεμπούτο στη Μπιενάλε Βενετίας 

Η Μάργκαρετ Άτγουντ έγραψε ένα νέο ποίημα - διαμαρτυρία ενάντια στις συνέπειες του πολέμου που θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στη Μπιενάλε της Βενετίας τη Δευτέρα.

Το ποίημα της Καναδής Μάργκαρετ Άτγουντ θα παρουσιαστεί παράλληλα με άλλα 200 έργα, συμπεριλαμβανομένων έργων τέχνης όπως αυτά του Γκόγια και του Ότι Ντιξ σε μια έκθεση σχεδιασμένη προκειμένου να αναδείξει τη ματαιότητα των ανθρώπινων συγκρούσεων. Το νέο έργο της διάσημης Καναδής δημιουργού του «The Handmaid’s Tale» ονομάζεται «The Disasters of War: A Sequel» και μιλά για τις δυνάμεις της καταστροφής και της βίας, σε μια γλώσσα που παρομοιάζει την εμπειρία της συναισθηματικής απώλειας με την υλική καταστροφή που προκαλεί ο πόλεμος. Μερικούς από τους στίχους του ποιήματος παρουσιάζει κατ΄αποκλειστικότητα ο βρετανικός Observer:

«Many have travelled far

to the place of fire and blackout,

the time without words.

Some have survived,

though not intact.

No one comes back».

Στο έργο της, η 84χρονη Άτγουντ λαμβάνει υπόψη τις ορατές και αόρατες συνέπειες της απώλειας και του τραύματος. Το ποίημά της, το οποίο θα αποκαλυφθεί ολόκληρο αύριο Δευτέρα, πήρε το όνομά του από τη διάσημη σειρά 80 χαρακτικών του Γκόγια, με τίτλο «Los Desastres de la Guerra» (μτφρ. Οι καταστροφές του πολέμου), που ολοκληρώθηκε μεταξύ 1810 και 1820. Στη Μπιενάλε επίσης παρουσιάζεται ένα έργο από τη σειρά του Γκόγια με τίτλο «Lo Mismo» (ή The Same).

Η έκθεση, «Beati pacifici», έχει περιγράφει από τον επιμελητή της, τον πλούσιο φιλάνθρωπο και συλλέκτη Μπρους Μπέιλι, ως μια αντιηρωική ιστορία της δυτικής πολεμικής τέχνης. Τα έργα που επιλέχθηκαν, ανιχνεύουν την αλυσίδα των συγκρούσεων μέσω της τέχνης από τον 17ο αιώνα μέχρι σήμερα, δείχνοντας τους τρόπους που έχουν βρει οι καλλιτέχνες για να επικοινωνήσουν τον τρόμο. Ο Γκόγια ξεκίνησε τη σειρά χαρακτικών του ως απάντηση στην εισβολή του Ναπολέοντα στην Ισπανία. Εκτός από ρεαλιστικές αναπαραστάσεις του πόνου, η λεζάντα ενός από τα έργα του λέει απλά: «Κανείς δεν ξέρει γιατί».

Η Μάργκαρετ Άτγουντ θέτει ένα παρόμοιο ζοφερό επιχείρημα σε μια από τις στροφές της του νέου ποιήματός της:

«Damaged people damage people,

and so on».

Mε πληροφορίες από Guardian