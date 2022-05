Indiana Jones 5: Ο Χάρισον Φορντ επέστρεψε- Κυκλοφόρησε η πρώτη φωτογραφία

Κυκλοφόρησε η πρώτη φωτογραφία του Χάρισον Φορντ από το Indiana Jones 5.

Ο ηθοποιός έκανε μια εμφάνιση έκπληξη στο Star Wars Celebration χθες, αποκαλύπτοντας τη φωτογραφία ενώ δήλωσε ότι είναι «πολύ περήφανος για την ταινία που φτιάξαμε».

Βγήκε στη σκηνή υπό τους ήχους του κλασικού κομματιού του Τζον Γουίλιαμς και είπε πως «Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα που μπορώ να πω τις ευχές μου στον Τζον για τα 90α γενέθλιά του. Είπα στον John ότι η μουσική με ακολουθεί όπου κι αν πάω. Και ξέρετε τι, είμαι χαρούμενος γι' αυτό».

Μετά την παραίτηση του Στίβεν Σπίλμπεργκ από τη θέση του σκηνοθέτη το 2020, ο Τζέιμς Μάνγκολντ είναι υπεύθυνος για την πέμπτη ταινία του franchise. Τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν τον Φεβρουάριο.

Αυτή είναι η πρώτη ταινία του franchise, που δεν θα σκηνοθετήσει ο Σπίλμπεργκ, ο οποίος είναι όμως στην παραγωγή. Είναι επίσης η πρώτη φορά που ο Τζορτζ Λούκας δεν συνεισφέρει στην ιστορία, αν και ο Γουίλιαμς επιστρέφει για τη μουσική επένδυση της ταινίας.

Μαζί με τον Φορντ, στο Indiana Jones 5 θα πρωταγωνιστήσουν οι Φοίβη Γουόλερ- Μπριτζ, Μες Μίκελσεν, Τόμπι Τζόουνς, Αντόνιο Μπαντέρας κ.λπ.

Το Indiana Jones 5 αναμένεται να βγει στους κινηματογράφους στις 30 Ιουνίου 2023.

In 2023, Harrison Ford returns as the legendary #IndianaJones. Check out this first look of the new James Mangold-directed film. pic.twitter.com/ALs82tsmXw