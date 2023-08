Η Ολλανδία επιστρέφει στη Σρι Λάνκα έξι θησαυρούς από την εποχή της αποικιοκρατίας

Τους τίτλους ιδιοκτησίας έξι θησαυρών της αποικιοκρατικής εποχής επέστρεψε η Ολλανδία στη Σρι Λάνκα.

Ανάμεσα στους θησαυρούς βρίσκει κανείς ένα μπρούτζινο κανόνι του 18ου αιώνα καλυμμένο με χρυσό και ασήμι, και διακοσμημένο με ρουμπίνια το οποίο βρισκόταν στο μουσείο Ρέικσμουζεουμ στο Άμστερνταμ.

Κατά τη διάρκεια τελετής που έγινε στο υπουργείο Πολιτισμού της Σρι Λάνκα στο Κολόμπο, η υφυπουργός Πολιτισμού της Ολλανδίας, Γκουνάι Ουσλού, υπέγραψε τα έγγραφα που πιστοποιούν την ιδιοκτησία της Σρι Λάνκα επί των αντικειμένων. Το Εθνικό Μουσείο της Σρι Λάνκα σε αντάλλαγμα παραχώρησε στο ολλανδικό εθνικό μουσείο Ρέικσμουζεουμ το δικαίωμα να κρατήσει τους θησαυρούς μέχρι να μεταφερθούν στο Κολόμπο τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη παρτίδα που έφτασε στη Σρι Λάνκα περιλαμβάνει το κανόνι Λέουκε, που λέγεται ότι ήταν δώρο από έναν αριστοκράτη της ασιατικής χώρας, τον Λέουκε Ντισάβα, στον βασιλιά του Καντί γύρω στο 1745-46. Ωστόσο, το κανόνι κατασχέθηκε από Ολλανδούς στρατιώτες το 1765. Αφού εκτέθηκε στην Ολλανδία, κατέληξε τελικά στο Ρέικσμουζεουμ.

Τα άλλα αντικείμενα, δύο χρυσά και ασημένια ξίφη, δύο όπλα και ένα μαχαίρι, χρονολογούνται από την περίοδο της ολλανδικής αποικιοκρατίας, από το 1658 έως το 1796.

