Η Νάνα Μούσχουρη λέει «αντίο» στη μουσική λίγο πριν τα 90: Δεν έχω το δικαίωμα να ανέβω στη σκηνή και να μην τραγουδήσω καλά

Την απόφασή της να αποχαιρετήσει τη σκηνή ανακοίνωσε λίγες μέρες πριν από τα 90ά γενέθλιά της η κορυφαία Ελληνίδα τραγουδίστρια με διεθνή καριέρα, Νάνα Μούσχουρη.

Η μεγάλη ερμηνεύτρια σε συνέντευξη που παραχώρησε την Πέμπτη στο γερμανικό περιοδικό Der Spiegel ανακοίνωσε πως ήρθε η ώρα να σταματήσει το τραγούδι για να μην ρισκάρει «να τραγουδήσει άσχημα». «Θα δώσω μερικές ακόμα παραστάσεις και μετά αυτό θα είναι όλο. Νομίζω πως έχω κάνει αρκετά. Δεν μπορώ να προσποιούμαι τη νέα γυναίκα. Δεν θέλω να στεναχωρήσω τους ανθρώπους. Δεν έχω το δικαίωμα να ανέβω στη σκηνή και να μην τραγουδήσω καλά, ακόμη κι αν το κοινό με χειροκροτήσει γι΄αυτό», δήλωσε η διεθνούς φήμης καλλιτέχνιδα.

Το 2008 η Νάνα Μούσχουρη, που έχει ηχογραφήσει περισσότερα από 1.500 τραγούδια, είχε αποχαιρετήσει τη σκηνή με μια συναυλία στην Αθήνα. Όμως, την επόμενη χρονιά επέστρεψε στη μουσική επειδή όπως είχε πει δεν μπορούσε να ζήσει μακριά από το κοινό της. Σε συνέντευξή της το 2014 η μεγάλη ερμηνεύτρια είχε δηλώσει για την επιστροφή της στη σκηνή: «Θέλω να το ξεκαθαρίσω: Πριν από έξι χρόνια, στο Ηρώδειο, είπα αντίο. Ήταν μια εποχή που ένιωθα ότι μεγάλωνα, ότι δεν ήμουν πλέον σ’ ένα κόσμο όπου ανήκα. Σταμάτησα, γιατί είπα δεν είναι πια της ηλικίας μου, οι νέοι έπρεπε να προχωρήσουν. Η απόφαση ήταν σωστή, αλλά μου κόστισε πολύ. Ήμουν κάθε μέρα στο γιατρό, ένιωθα ότι δεν αξίζω τίποτα, ότι κανείς δεν με αγαπάει... Ένιωθα απελπισία. Όσο πλησίαζε, όμως, το 2014, έλεγα, να η ευκαιρία να τραγουδήσω πάλι: τον Οκτώβριο γίνομαι 80 χρονών!».



