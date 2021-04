Η Μπίλι Άιλις αποκάλυψε πως ο νέος της δίσκος θα έχει τίτλο «Happier Than Ever» και θα κυκλοφορήσει επίσημα στις 30 Ιουλίου, με μία ανάρτηση στο Instagram.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια έκανε ακόμα γνωστό πως ένα νέο της κομμάτι θα κυκλοφορήσει αυτή την Πέμπτη, 29 Απριλίου. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα η Άιλις, με δημοσιεύσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είχε προϊδεάσει για τον νέο δίσκο.

Από το 2019, όπου πραγματοποίησε το δισκογραφικό της ντεμπούτο με τον δίσκο «When we all fall asleep, where do we go?», η Άιλις κυκλοφόρησε τα σινγκλς «Everything I wanted», «No Time to Die», «My future», «Therefore I Am», and «Lo Vas a Olvidar».

Τον Φεβρουάριο, μιλώντας στον Στίβεν Κολμπέρ η Άιλις είχε δηλώσει ότι δεν πιστεύει πως ο δίσκος της θα ήταν ο ίδιος, η θα είχε ηχογραφηθεί, αν δεν είχε ξεσπάσει η πανδημία.

«Αυτό δεν σημαίνει πως αφορά τον COVID, απλά, όταν τα πράγματα είναι διαφορετικά στη ζωή σου, είσαι διαφορετικός. Έτσι είναι. Λοιπόν, πρέπει να ευχαριστώ τον COVID γι’ αυτό, και περί αυτού πρόκειται.»