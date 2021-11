Η γερμανόφωνη λογοτεχνία τιμώμενη φέτος στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης

Η γερμανόφωνη λογοτεχνία είναι τιμώμενη φέτος στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα 25-28 Νοεμβρίου 2021, στο εκθεσικακό και συνεδριακό κέντρο HELEXPO Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου της Φρανκφούρτης, το Goethe-Institut και το πρόγραμμα Litrix.de σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού έχουν ετοιμάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για τους εκπροσώπους του κλάδου του βιβλίου και τους λάτρεις της λογοτεχνίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αναγνώσεις, πάνελ, εργαστήρια, εκθέσεις, διαδικτυακό πρόγραμμα με παρουσιάσεις ειδικών καθώς και θεματικές συλλογές βιβλίων. Παράλληλα, στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης με τη σφύζουσα πολιτιστική ζωή, θα πραγματοποιηθούν λογοτεχνικά δρώμενα και θεματικοί περίπατοι.

Οι επισκέπτες της Έκθεσης θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εκδηλώσεις με τουςπροσκεκλημένους συγγραφείς γερμανόφωνης λογοτεχνίας: Margit Auer, Julia Friedrichs, Andreas Kossert, Bijan Moini, Eva von Redecker, Stefanie Sargnagel, Judith Schalansky και Bettina Wilpert.

Παράλληλα με τα έργα μυθοπλασίας, τα δοκιμιακά βιβλία θα προσφέρουν υλικό προς συζήτηση γύρω από ιδιαίτερα σημαντικά θέματα στο πρόγραμμα της τιμώμενης χώρας που έχει το μότο «Ας μιλήσουμε»: μετανάστευση και φυγή, εργασία και φτώχεια, νέες μορφές διαμαρτυρίας και πρωτοβουλίες πολιτών για έναν καλύτερο κόσμο.

Στο Γερμανικό Περίπτερο με θέμα “German Stories” h γερμανόφωνη λογοτεχνία θα παρουσιαστεί μέσα από τις συλλογές βιβλίων: «Τα ωραιότερα γερμανικά βιβλία», «Σπίτια καμωμένα από φως – Μια επιλογή σύγχρονης γερμανικής ποίησης», «Νέα βιβλία στα γερμανικά», «Στην ακτίνα του κορωνοϊού», «Πώς να κάνουμε καταπληκτικά πράγματα! – Βιβλία και ιδέες για μέσα και για έξω», αλλά και των ελληνικών εκδόσεων γερμανικών βιβλίων που μεταφράστηκαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων επιχορήγησης μεταφράσεων του Goethe-Institut.

Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να λάβουν μέρος σε εργαστήρια βιβλιοδεσίας (σε συνεργασία με τα ΕΒΓΕ) , ενώ οι εκθέσεις «Τα ωραιότερα γερμανικά και ελληνικά βιβλία», «Κυρία Αρχιτέκτων» και «Διχασμένες αναμνήσεις» ολοκληρώνουν με μια οπτική εμπειρία τη γερμανική συμμετοχή στην έκθεση βιβλίου.

Η Deutsche Welle και οι εκδοτικοί οίκοι Arena, Beltz &Gelberg, Carlsen, Cbj / Penguin Random House, Ellermann Verlag, Oetinger, Finken Verlag, Fischer Kinder- und Jugendbuchverlag, Jungbrunnen, Kosmos Verlag, Hanser, Loewe, Migo Verlag, Penguin Junior, Penguin Random House, Ravensburger, Sauerländer, Schweizerbart Bornträger, Suhrkamp, Tessloff αλλά και πάνω από 25 ανεξάρτητοι εκδότες του Ιδρύματος Kurt Wolff θα παρουσιάσουν τους τίτλους τους στο κοινό γερμανικό περίπτερο.

H συγγραφέας Judith Schalansky

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων

18:00-19:00 Αίθουσα «Λογοτεχνικό Καφενείο» / Περίπτερο 13

Παρουσίαση βιβλίου / Συζήτηση

H Judith Schalansky παρουσιάζει το βιβλίο της: «Κατάλογος Απολεσθέντων»

Ομιλητές : Judith Schalansky (συγγραφέας) Γιάννης Καλιφατίδης (συντονισμός)

Γλώσσα: Γερμανικά και ελληνικά με ταυτόχρονη μετάφραση

Οργάνωση: Τιμώμενη Γερμανόφωνη Λογοτεχνία, Εκδόσεις Αντίποδες

Παρασκευή 26.11.2021

18:00-19:00, Αίθουσα «Λογοτεχνικό Καφενείο» / Περίπτερο 13

Παρουσίαση βιβλίου / Συζήτηση

H Bettina Wilpert συζητά για το ντεμπούτο της με τη νουβέλα: «Αυτά δεν συμβαίνουν σ’ εμάς»

Ομιλητές: Bettina Wilpert (συγγραφέας), 'Ελενα Παλαντζά (μεταφράστρια λογοτεχνίας), Μαρίνα Αγαθαγγελίδου (συντονισμός)

Γλώσσα: Γερμανικά και ελληνικά με ταυτόχρονη μετάφραση

Οργάνωση: Τιμώμενη Γερμανόφωνη Λογοτεχνία

Παρασκευή 26.11.2021

19:00-20:00, Αίθουσα «Λογοτεχνικό Καφενείο» / Περίπτερο 13

Παρουσίαση βιβλίου / Συζήτηση

Η Stefanie Sargnagel μιλάει για το βιβλίο της: «Λιώμα. Σημειώσεις μιας αργόσχολης»

Ομιλητές: StefanieSargnagel (συγγραφέας), Βίβιαν Στεργίου (συντονισμός)

Γλώσσα: Γερμανικά και ελληνικά με ταυτόχρονη μετάφραση

Οργάνωση: Τιμώμενη Γερμανόφωνη Λογοτεχνία, Αυστριακή Πρεσβεία

Παρασκευή 26.11.2021

19:30-20:30 MOMus-Museum of Contemporary Art (TIF-Helexpo)

Παρουσίαση διαγωνισμού και πάνελ ειδικών

Best Greek Book Design: New Award for Young Greek Book Designers and Publishers / Presentation & Talk

Για τη στήριξη του ποιοτικού σχεδιασμού βιβλίων: Γερμανοί και Έλληνες συνεργάτες παρουσιάζουν ένα καινούργιο βραβείο για νέους Έλληνες σχεδιαστές βιβλίων / εκδοτικούς οίκους

Οργάνωση: Τιμώμενη Γερμανόφωνη Λογοτεχνία, ΕΒΓΕ, Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, StiftungBuchkunst, ΜΟΜus

H συγγραφέας Stefanie Sargnagel

Σάββατο 27.11.2021

12:00-13:00 Αίθουσα «Λογοτεχνικό Καφενείο» / Περίπτερο 13

Παρουσίαση βιβλίου / Συζήτηση

«Ο κύβος» Ο BijanMoini συζητά για το λογοτεχνικό ντεμπούτο του

Ομιλητές: BijanMoini (συγγραφέας), Prof. Νίκος Παναγιώτου (συντονισμός)

Γλώσσα: Γερμανικά και ελληνικά με ταυτόχρονη μετάφραση

Οργάνωση: Τιμώμενη Γερμανόφωνη Λογοτεχνία

13:00-15:00 Περίπτερο 13,StandGermanStories

Εργαστήριο

«Τα ομορφότερα βιβλία – Εργαστήριο Βιβλιοδεσίας »

Μόνο κατόπιν ηλεκτρονικής δήλωσης συμμετοχής: www.goethe.de/thessalonikibookfair21

Γλώσσα: Ελληνικά

Οργάνωση: Τιμώμενη Γερμανόφωνη Λογοτεχνία, ΕΒΓΕ

Σάββατο 27.11.2021

18:00-19:00 Αίθουσα «Λογοτεχνικό Καφενείο» / Περίπτερο 13

Παρουσίαση βιβλίου / Συζήτηση

«Επανάσταση για τη ζωή: Φιλοσοφία των νέων μορφών διαμαρτυρίας»

Ομιλητές: EvavonRedecker (συγγραφέας), Κώστας Αργυρός (συντονισμός)

Γλώσσα: Γερμανικά και ελληνικά με ταυτόχρονη μετάφραση

Οργάνωση: Τιμώμενη Γερμανόφωνη Λογοτεχνία

Σάββατο 27.11.2021

19:00-20:00Αίθουσα «Δ. Σολωμός» / Περίπτερο 13

Παρουσίαση βιβλίου / Συζήτηση

«Εργατική τάξη» Μια ελληνογερμανικήβιβλιοσυνάντηση για την πορεία, το παρόν και το μέλλον της Μεσαίας Τάξης

Ομιλητές: JuliaFriedrichs (συγγραφέας),Prof. Παναγής Παναγιωτόπουλος (συνομιλητής), Τάσος Τέλλογλου (συντονισμός)

Γλώσσα: Γερμανικά και ελληνικά με ταυτόχρονη μετάφραση

Οργάνωση: Τιμώμενη Γερμανόφωνη Λογοτεχνία, Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ, Εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

Κυριακή 28.11.2021

11:00-12:00Αίθουσα «Λογοτεχνικό Καφενείο» / Περίπτερο 13

Παρουσίαση βιβλίου / Συζήτηση

«Φυγή: Μια ιστορία της ανθρωπότητας» Συζήτηση με τον Andreas Kossert

Ομιλητές: Dr. AndreasKossert (συγγραφέας), Prof. Ευτυχία Βουτυρά (συνομιλήτρια και συγγραφέας), Βασιλική Καρτσιακλή (συντονισμός)

Γλώσσα: Γερμανικά και ελληνικά με ταυτόχρονη μετάφραση

Οργάνωση: Τιμώμενη Γερμανόφωνη Λογοτεχνία

Κυριακή 28.11.2021

12:00-14:00 Ιστορικό κέντρο Θεσσαλονίκης

Περιπατιτική διαδρομή στην πόλη

…Από και προς…Θεσσαλονίκη: Ας μιλήσουμε για ταξίδια μετακινήσεων

Μόνο κατόπιν ηλεκτρονικής δήλωσης συμμετοχής: www.goethe.de/thessalonikibookfair21

Γλώσσα: Eλληνικά

Οργάνωση: Τιμώμενη Γερμανόφωνη Λογοτεχνία, dot2dot

Κυριακή 28.11.2021

12:00-13:00 Παιδική γωνιά / Περίπτερο 13

Παρουσίαση βιβλίου / Εκδήλωση

«Το σχολείο των μαγικών ζώων» Μια συμμετοχική εκδήλωση ανάγνωσης για παιδιά με τη Margit Auer

Η εκδήλωση απευθύνεται σε παιδιά από 6 ετών και άνω.

Ομιλητές: Margit Auer (συγγραφέας)

Γλώσσα: Γερμανικά και ελληνικά με ταυτόχρονη μετάφραση

Οργάνωση: Τιμώμενη Γερμανόφωνη Λογοτεχνία

Κυριακή 28.11.2021

Αίθουσα «Λογοτεχνικό Καφενείο» / Περίπτερο 13

13:00-14:00 Σκηνή Σολωμός

Παρουσίαση

Διαιρεμένες Μνήμες - Κατάλογος και κόνσεπτ της έκθεσης

Ομιλητές: Dr. Ευάγγελος A. Χεκίμογλου,Dr. ΝτένηςΖαχαρόπουλος, ΘούληΜισιρλόγλου, ΠάνοςΒούλγαρης; Μαρία Μαλινδρέτου–Βήκα,PeterPanes

Γλώσσα: Γερμανικά και ελληνικά

Οργάνωση: Τιμώμενη Γερμανόφωνη Λογοτεχνία, Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης, MOMus, HolocaustMuseumCologne (NS-DokumentationszentrumKöln)