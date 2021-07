Η Λουκία Αλαβάνου θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην 59η Μπιενάλε Βενετίας, που θα διεξαχθεί από τις 23 Απριλίου έως τις 27 Νοεμβρίου 2022.

Η επιλογή της 42χρονης εικαστικού έγινε κατά πλειοψηφία με ψήφους 5-2 από την επιτροπή που εξέτασε προσεκτικά τις περισσότερες από 30 προτάσεις που υποβλήθηκαν. Τη γνωμοδοτική επιτροπή αποτελούν οι Μαρία Τσαντσάνογλου, Μάγδα Τσίκουτα, Δάφνη Βιτάλη, Μανόλης Μαυρομμάτης, Αγγελική Αυγητίδου, Παντελεήμων Χανδρής και Αναστάσιος Χαλκίδης.

Το έργο της Λουκίας Αλαβάνου που θα εγκατασταθεί στο ελληνικό Περίπτερο έχει τίτλο «Στον δρόμo για τον Κολωνό» (“On the way to Kolonus”) και οι επιμελητές του είναι ο Γιάννης Αρβανίτης, επιμελητής τέχνης, (Goldsmiths, University of London) και αρχιτέκτων μηχανικός (τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), που η έρευνά του επισημαίνει και επεμβαίνει σε άυλα συστήματα που προβάλλονται στην παραγωγή τέχνης και χώρου, και Heinz Peter Shwerfel, κριτικός τέχνης που έχει στο ενεργητικό του ένα σημαντικό έργο με βιβλία για τη σύγχρονη τέχνη, ανάμεσα σε αυτά για τον Μπάζελιτς και τον Γιάννη Κουνέλλη, και κινηματογραφικό έργο από το 1985, που έχει προβληθεί στο National d' Art Moderne στο Παρίσι και στο MoMA στη Νέα Υόρκη.

Το έργο της Αλαβάνου είναι μια εικοσάλεπτη ταινία VR360 με θέμα ανάμεσα σε ντοκιμαντέρ και μυθοπλασία που αφορά τους Ρομά. Τα γυρίσματα θα γίνουν με ερασιτέχνες ηθοποιούς Ρομά στο Θριάσιο πεδίο, ενώ στην Μπιενάλε σχεδιάζεται να υπάρχουν περφόρμανς από Ρομά ερασιτέχνες καλλιτέχνες.

Η Λουκία Αλαβάνου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1979 και είναι εικαστικός και καλλιτέχνις κινούμενης εικόνας. Ζει και εργάζεται ανάμεσα στο Βέλγιο και την Αθήνα. Σπούδασε φωτογραφία το 2005 στο Royal College of Art στο Λονδίνο, με υποτροφία από το Ίδρυμα Ωνάση, υπό την επιτήρηση του Βρετανού εικαστικού John Stezaker. Κέρδισε το βραβείο ΔΕΣΤΕ το 2007, ενώ το 2008 προτάθηκε για το Paul Hamlyn Award για visual καλλιτέχνες.

Μετά από τη μακροχρόνια ενασχόλησή της με το artist’s film εν γένει, με εκθέσεις και βραβεύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, από το 2018 ασχολείται με τον τομέα της VR κινηματογραφικής παραγωγής, έχοντας ήδη ιδρύσει την πρώτη εταιρεία παραγωγής VR ταινιών στην Ελλάδα. Η VRS/Virtual Raw Synergy παρουσίασε ως πρώτη της παραγωγή το “On The Way To Colonus” (Powered από το Onassis Culture και με την υποστήριξη των PCAI and Eleusis2021), συγκεντρώνοντας συνεργάτες που πρωτοστατούν πλέον σε τεχνογνωσία στον τομέα του VR στην Ελλάδα.

Το συγκεκριμένο υβριδικό «αφήγημα» κάνει χρήση των ιδιαιτεροτήτων της τεχνολογίας VR ενσωματώνοντας περιθωριοποιημένες κοινότητες που ζουν κυρίως στη μεταβιομηχανική Δυτική Αττική, δίνοντας σε αυτές ενεργό ρόλο.

Το ‘’On The Way To Colonus’’ έγινε σε συνεργασία με την κοινότητα Ρομά της Νέας Ζωής Ασπροπύργου (πρόκειται ουσιαστικά για ένα σύγχρονο γκέτο), όχι όμως μετατρέποντάς την σε «αντικείμενο προς παρατήρηση» όπως γίνεται σε συμβατικά VR ντοκιμαντέρ, αλλά δίνοντας στα μέλη της ενεργούς δημιουργικούς ρόλους. Το καινοτόμο έργο έχει τη μορφή καλλιτεχνικού και κοινωνικού πειράματος και είναι η αρχή μιας σειράς VR παραγωγών που θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με «περιθωριοποιημένες» βαλκανικές κοινότητες.

Η Λουκία Αλαβάνου έχει παρουσιάσει ατομικές εκθέσεις διεθνώς, μεταξύ των οποίων: Rabbit Catcher, Ulap/ Upload Art Project - Trento (2012), Episodio 3, Λ. Κανελλόπουλος Πολιτιστικό Κέντρο - Ελευσίνα (2011), Next Door to Alice, Rodeo - Τουρκία (2010), Chop Chop, upstairs Βerlin gallery - Βερολίνο (2007), Loukia Alavanou, Haas & Fischer Gallery - Ζυρίχη (2007), Cactus, The Breeder - Αθήνα (2004). Στις πρόσφατες ομαδικές εκθέσεις της και συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς συμπεριλαμβάνονται: Paratoxic Paradoxes, Μουσείο Μπενάκη - Αθήνα (2017), Deste 2017, An anniversary Exhibition, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης - Αθήνα (2017), The Equilibrists, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα σε συνεργασία με το New Museum, NY (2016), ikob-Award, The ikob Museum of Contemporary Art - Eupen (2015), And no matter what the phone rings, Μπιενάλε Μόσχας (2015), No country for young men, Palais de Bozar - Βρυξέλλες (2014), Reverb: New Art from Greece, SMFA - Βοστώνη (2014), Hell as Pavillion, Palais de Tokyo - Παρίσι (2013).Τα φιλμ της Αλαβάνου έχουν προβληθεί σε διαγωνιστικά τμήματα και curated προγράμματα πολλαπλών φεστιβάλ για ταινίες καλλιτεχνών μεταξύ των οποίων το 62ο Oberhausen Film Festival (2016), Viennale (Βιέννη, 2015), KINO DER KUNST (Μόναχο, 2015), EMAF (2014).