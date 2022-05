Η Άντζελα Λάνσμπερι θα λάβει το Βραβείο Τόνι για την συνολική της προσφορά στην τέχνη

Η 96χρονη Άντζελα Λάνσμπερι, μια καταξιωμένη και αγαπημένη σταρ της σκηνής, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, θα τιμηθεί φέτος με ειδικό βραβείο Τόνι για τη συνολική της προσφορά στο χώρο του θεάματος. Η φετινή τελετή θα πραγματοποιηθεί στο Radio City Music Hall και θα μεταδοθεί από το CBS.

Η Λάνσμπερι εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Μπρόντγουεϊ το 1957, σε μια φάρσα με τίτλο "Hotel Paradiso", και το 1964 πρωταγωνίστησε στο πρώτο της μιούζικαλ στο Μπρόντγουεϊ, το "Anyone Can Whistle", με στιχουργό τον Στίβεν Σόντχαϊμ που ήταν αποτυχία.

Η Λάνσμπερι γεννήθηκε το 1925 στο Λονδίνο και ήταν γόνος μεσοαστικής οικογένειας και κόρη του Άγγλου πολιτικού Έντγκαρ Λάνσμπερι. Το 1940 έφυγε στις ΗΠΑ, μακριά από τον πόλεμο, όπου σπούδασε υποκριτική στη Νέα Υόρκη. Το 1942 υπέγραψε συμβόλαιο με την Metro-Goldwyn-Mayer και ανέλαβε τον πρώτο της ρόλο στην ταινία του Τζορτζ Κιούκορ Εφιάλτης (Gaslight, 1944). Η ερμηνεία της στην ταινία, όπου υποδυόταν την αδίστακτη υπηρέτρια της Ίνγκριντ Μπέργκμαν επαινέθηκε από τους κριτικούς και της χάρισε την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου. Συνέχισε να εμφανίζεται σε ταινίες της M-G-M, αλλά σε δευτερεύοντες ρόλους και το συμβόλαιό της έληξε το 1952. Από 'κει κι έπειτα η καριέρα της άνθισε τόσο στον κινηματογράφο όσο και στο θέατρο.

Η ερμηνεία της στην ταινία Ο άνθρωπος της Μαντζουρίας (The Manchurian Candidate, 1962) χαρακτηρίστηκε ως μια από τις καλύτερες στην καριέρα της, ενώ η ενασχόλησή της με το μιούζικαλ την καθιέρωσε κατά τα μέσα της δεκαετίας του 1960. Το 1966 η ερμηνεία της στο μιούζικαλ των Τζερόμ Λόρενς, Ρόμπερτ Έντγουν Λι και Τζέρι Χέρμαν «Mame» της χάρισε πολλά βραβεία και την έκανε Gay icon. Για την ερμηνεία αυτή κέρδισε το πρώτο της βραβείο Tόνι.

Πρωταγωνίστησε σε πολλά μιούζικαλ του Σόντχαϊμ, κερδίζοντας βραβεία Τόνι για τον ρόλο της πιο διάσημης θεατρικής μητέρας, της Μαμά Ρόουζ, στο "Gypsy", καθώς και για τον ρόλο της ραδιούργας ιδιοκτήτριας του ζαχαροπλαστείου κας Λόβετ στο "Sweeney Todd". Η πιο πρόσφατη υποψηφιότητά της για Τόνι, το 2010, ήταν για τη δουλειά της στην αναβίωση ενός ακόμη μιούζικαλ του Σόντχαϊμ, το "A Little Night Music". Η πιο πρόσφατη εμφάνισή της στο Μπρόντγουεϊ ήταν στην αναβίωση του έργου "The Best Man" του Γκορ Βιντάλ το 2012.

Κατά τη δεκαετία του 1980 μεταπήδησε στο χώρο της τηλεόρασης αναλαμβάνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά «Η συγγραφέας ντετέκτιβ» (Murder She Wrote, 1984) που προβαλλόταν για 12 χρόνια και τις χάρισε 18 υποψηφιότητες για Βραβείο Έμμι. Το 1991 χάρισε τη φωνή της στην ταινία κινουμένων σχεδίων της Ντίσνεϊ «Η πεντάμορφη και το τέρας» κι έκτοτε κάνει σποραδικές κινηματογραφικές εμφανίσεις.