Η Ανάσταση του Χριστού: Οι ηθοποιοί που θα υποδυθούν τον Ιησού και τη Μαρία τη Μαγδαληνή

Το καστ για την ταινία του Μελ Γκίμπσον «Η Ανάσταση του Χριστού», την πολυαναμενόμενη συνέχεια της ταινίας του 2004 «Τα Πάθη του Ιησού», αποκαλύπτεται.

Τα γυρίσματα ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα στα στούντιο Cinecittà της Ρώμης, με το βασικό καστ να έχει ανανεωθεί πλήρως, σύμφωνα με πληροφορίες του Variety. Περισσότερο από 20 χρόνια πριν, ο Γκίμπσον γύρισε την αρχική ταινία, η οποία γνώρισε μεγάλη επιτυχία με εισπράξεις άνω των 610 εκατομμυρίων δολαρίων. Όπως είχε ανακοινωθεί προηγουμένως, η ταινία «Η Ανάσταση του Χριστού» θα χωριστεί σε δύο μέρη, με το κάθε μέρος να κυκλοφορεί το 2027.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Variety, η παραγωγή επιλέξει τον φινλανδό ηθοποιό, Jaakko Ohtonen, («The Last Kingdom») για τον ρόλο του Ιησού, αντικαθιστώντας τον αρχικό πρωταγωνιστή, Jim Caviezel.

Facebook Twitter Ο Jaakko Ohtonen στον πρωταγωνιστικό ρόλο της νέας ταινίας «Η Ανάσταση του Χριστού» από τον Μελ Γκίμπσον / Φωτ.: Instagram

Τη Μαρία Μαγδαληνή, την οποία στα «Πάθη» υποδύθηκε η Μόνικα Μπελούτσι, αναλαμβάνει η Κουβανή ηθοποιός, Mariela Garriga, η οποία πρωταγωνίστησε στις ταινίες «Mission Impossible: Dead Reckoning» ως Μαρί.

Η πολωνικής καταγωγής ηθοποιός Kasia Smutniak («Domina») αντικαθιστά τη Μάια Μόργκενστερν ως Μαρία. Τον Πέτρο θα υποδυθεί ο Ιταλός Pier Luigi Pasino, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην ιταλική σειρά «The Law According to Lidia Poët» του Netflix, ενώ ο Πόντιος Πιλάτος ανατίθεται στον Ιταλό Riccardo Scamarcio, ο οποίος πρόσφατα πρωταγωνίστησε στην βιογραφική ταινία «Modì» σε σκηνοθεσία Johnny Depp. Ο Rupert Everett θα εμφανιστεί σε έναν μικρό αλλά σημαντικό ρόλο, ο οποίος δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Facebook Twitter Η Mariela Garriga αναλαμβάνει τον ρόλο της Μαρίας της Μαγδαληνής στη νέα ταινία του Μελ Γκίμπσον / Φωτ.: Instagram

Τα Πάθη του Χριστού: Η επιτυχία και τα αντικρουόμενα σχόλια

Το 2004, ο Μελ Γκίμπσον είχε γνωρίσει τεράστια επιτυχία με το φιλμ «Τα Πάθη του Χριστού» το οποίο απεικόνιζε τις τελευταίες μέρες της ζωής του Ιησού. Για πολλούς θεωρείται μια καθηλωτική κινηματογραφική εμπειρία, ενώ για άλλους ένα έργο που ισορροπεί οριακά ανάμεσα στη θρησκευτική ευλάβεια και την υπερβολή. Το φιλμ είχε σαρώσει εισπρακτικά και την ίδια ώρα είχε εγείρει αντιδράσεις και πολλές διαμαρτυρίες για τη σκληρότητα και τη βία σε σκηνές από τα βασανιστήρια του Ιησού πριν τη σταύρωση.

Με σύνολο 612 εκατ. δολάρια στο παγκόσμιο box-office, το φιλμ κατάφερε να επαναφέρει στο επίκεντρο το ενδιαφέρον για τις ιστορίες ταινίες θρησκευτικού περιεχομένου. Δώδεκα χρόνια μετά, ο σεναριογράφος Randall Wallace επιβεβαίωσε πως ο ίδιος και ο Gibson εργάζονται για τη συνέχεια της ιστορίας που είναι η Ανάσταση του Ιησού.

Με πληροφορίες από Variety