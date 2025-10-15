ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Η Ανάσταση του Χριστού: Οι ηθοποιοί που θα υποδυθούν τον Ιησού και τη Μαρία τη Μαγδαληνή

Το καστ που στελεχώνει την πολυαναμενόμενη ταινία του Μελ Γκίμπσον

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η Ανάσταση του Χριστού: Οι ηθοποιοί που θα υποδυθούν τον Ιησού και τη Μαρία τη Μαγδαληνή Facebook Twitter
Η φωτογραφία της επίσημης αφίσας από την πρώτη ταινία «Τα Πάθη του Χριστού» με τον Jim Caviezel
0

Το καστ για την ταινία του Μελ Γκίμπσον «Η Ανάσταση του Χριστού», την πολυαναμενόμενη συνέχεια της ταινίας του 2004 «Τα Πάθη του Ιησού», αποκαλύπτεται.

Τα γυρίσματα ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα στα στούντιο Cinecittà της Ρώμης, με το βασικό καστ να έχει ανανεωθεί πλήρως, σύμφωνα με πληροφορίες του Variety. Περισσότερο από 20 χρόνια πριν, ο Γκίμπσον γύρισε την αρχική ταινία, η οποία γνώρισε μεγάλη επιτυχία με εισπράξεις άνω των 610 εκατομμυρίων δολαρίων. Όπως είχε ανακοινωθεί προηγουμένως, η ταινία «Η Ανάσταση του Χριστού» θα χωριστεί σε δύο μέρη, με το κάθε μέρος να κυκλοφορεί το 2027.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Variety, η παραγωγή επιλέξει τον φινλανδό ηθοποιό, Jaakko Ohtonen, («The Last Kingdom») για τον ρόλο του Ιησού, αντικαθιστώντας τον αρχικό πρωταγωνιστή, Jim Caviezel.

Η Ανάσταση του Χριστού: Οι ηθοποιοί που θα υποδυθούν τον Ιησού και τη Μαρία τη Μαγδαληνή Facebook Twitter
Ο Jaakko Ohtonen στον πρωταγωνιστικό ρόλο της νέας ταινίας «Η Ανάσταση του Χριστού» από τον Μελ Γκίμπσον / Φωτ.: Instagram

Τη Μαρία Μαγδαληνή, την οποία στα «Πάθη» υποδύθηκε η Μόνικα Μπελούτσι, αναλαμβάνει η Κουβανή ηθοποιός, Mariela Garriga, η οποία πρωταγωνίστησε στις ταινίες «Mission Impossible: Dead Reckoning» ως Μαρί.

Η πολωνικής καταγωγής ηθοποιός Kasia Smutniak («Domina») αντικαθιστά τη Μάια Μόργκενστερν ως Μαρία. Τον Πέτρο θα υποδυθεί ο Ιταλός Pier Luigi Pasino, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην ιταλική σειρά «The Law According to Lidia Poët» του Netflix, ενώ ο Πόντιος Πιλάτος ανατίθεται στον Ιταλό Riccardo Scamarcio, ο οποίος πρόσφατα πρωταγωνίστησε στην βιογραφική ταινία «Modì» σε σκηνοθεσία Johnny Depp. Ο Rupert Everett θα εμφανιστεί σε έναν μικρό αλλά σημαντικό ρόλο, ο οποίος δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Η Ανάσταση του Χριστού: Οι ηθοποιοί που θα υποδυθούν τον Ιησού και τη Μαρία τη Μαγδαληνή Facebook Twitter
Η Mariela Garriga αναλαμβάνει τον ρόλο της Μαρίας της Μαγδαληνής στη νέα ταινία του Μελ Γκίμπσον / Φωτ.: Instagram

Τα Πάθη του Χριστού: Η επιτυχία και τα αντικρουόμενα σχόλια

Το 2004, ο Μελ Γκίμπσον είχε γνωρίσει τεράστια επιτυχία με το φιλμ «Τα Πάθη του Χριστού» το οποίο απεικόνιζε τις τελευταίες μέρες της ζωής του Ιησού. Για πολλούς θεωρείται μια καθηλωτική κινηματογραφική εμπειρία, ενώ για άλλους ένα έργο που ισορροπεί οριακά ανάμεσα στη θρησκευτική ευλάβεια και την υπερβολή. Το φιλμ είχε σαρώσει εισπρακτικά και την ίδια ώρα είχε εγείρει αντιδράσεις και πολλές διαμαρτυρίες για τη σκληρότητα και τη βία σε σκηνές από τα βασανιστήρια του Ιησού πριν τη σταύρωση.

Με σύνολο 612 εκατ. δολάρια στο παγκόσμιο box-office, το φιλμ κατάφερε να επαναφέρει στο επίκεντρο το ενδιαφέρον για τις ιστορίες ταινίες θρησκευτικού περιεχομένου. Δώδεκα χρόνια μετά, ο σεναριογράφος Randall Wallace επιβεβαίωσε πως ο ίδιος και ο Gibson εργάζονται για τη συνέχεια της ιστορίας που είναι η Ανάσταση του Ιησού. 

Με πληροφορίες από Variety

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Τζούλια Ρόμπερτς, ο αγγελικός Κιάνου Ριβς και ο δαιμονικός Ίθαν Χοκ από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Η Τζούλια Ρόμπερτς, ο αγγελικός Κιάνου Ριβς και ο δαιμονικός Ίθαν Χοκ από αύριο στους κινηματογράφους

Η προκλητική δημιουργία του Λούκα Γκουντανίνο «After the Hunt», ο Χρυσός Φοίνικας του Παναχί, το «Good Fortune», το «Black Phone 2» και 4 ακόμα ταινίες στο κινηματογραφικό πρόγραμμα της εβδομάδας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Εβδομάδα μόδας στο Ριάντ: «Καρφιά» από την εγγονή της Vivienne Westwood για τη συμμετοχή του οίκου

Πολιτισμός / Εβδομάδα μόδας στο Ριάντ: «Καρφιά» από την εγγονή της Vivienne Westwood για τη συμμετοχή του οίκου

Ο οίκος Vivienne Westwood υπερασπίστηκε την παρουσία του στη Σαουδική Αραβία, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «ευκαιρία πολιτισμικού διαλόγου και αμοιβαίας κατανόησης»
LIFO NEWSROOM
«Τιτανικός»: Πώς ένα τρέιλερ τεσσάρων λεπτών βοήθησε την ταινία να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα blockbusters

Πολιτισμός / «Τιτανικός»: Πώς ένα τρέιλερ τεσσάρων λεπτών βοήθησε την ταινία να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα blockbusters

«Τα διακυβεύματα ήταν τεράστια. Όλοι ήμασταν σε ένταση. Είχαμε ξοδέψει πέντε χρόνια και 200 εκατομμύρια δολάρια» - Ο παραγωγός του «Τιτανικού» γράφει για την εποχή δημιουργίας της ταινίας που «έσπασε» ταμεία και απέσπασε 11 βραβεία Όσκαρ
LIFO NEWSROOM
Πορτρέτο της Μαρίας Αντουανέτας πιστεύεται πως απεικονίζει την αδερφή της

Πολιτισμός / Πορτρέτο της Μαρίας Αντουανέτας πιστεύεται πως απεικονίζει την αδελφή της

«Αν και αυτά τα εντυπωσιακά πορτρέτα έχουν εκτεθεί πολλές φορές τα τελευταία 250 χρόνια, θα είναι πραγματικά ξεχωριστό να βλέπουμε επιτέλους τη Μαρία Αντουανέτα όπως ήταν πραγματικά, και όχι να τη συγχέουμε με την αδελφή της», δήλωσε ο διευθυντής του Μουσείου Τέχνης και Ιστορίας στη Γενεύη
LIFO NEWSROOM
Μουσείο Βίλα Γκέτι: Παρουσίαση για την παραγωγή αρώματος στην Πύλο στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού

Πολιτισμός / Μια αρχαιολόγος έχει βρει πώς μύριζαν τα αρώματα στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού. Θα μιλήσει για αυτό σε μια διάλεξη

Η εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο - Βίλα Γκέτυ και αποτελεί μέρος της περιοδικής έκθεσης «The Kingdom of Pylos», την πρώτη μεγάλη έκθεση στη Βόρεια Αμερική αφιερωμένη στον Μυκηναϊκό πολιτισμό.
LIFO NEWSROOM
Ο Γούντι Άλεν θυμάται τη Νταϊάν Κίτον

Πολιτισμός / Ο Γούντι Άλεν αποχαιρετά τη Νταϊάν Κίτον

«Με την πάροδο του χρόνου έκανα ταινίες για ένα μόνο κοινό, τη Νταϊάν Κίτον. Δεν διάβασα ποτέ καμία κριτική για τη δουλειά μου και με ενδιέφερε μόνο η γνώμη της Κίτον», γράφει ο Άλεν σε κείμενό του, αφιερωμένο στην Αμερικανίδα ηθοποιό
LIFO NEWSROOM
 
 