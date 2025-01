H νέα χρονιά μπαίνει με πολύ θέατρο

ΘΕΑΤΡΟ

Ου φονεύσεις

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει τη νέα παράσταση της Άντζελας Μπρούσκου «Ου Φονεύσεις», μια περφόρμανς σε σύλληψη και σκηνοθεσία της σημαντικής Ελληνίδας δημιουργού, που κινείται μεταξύ του θεάτρου-ντοκουμέντο και της μυθοπλασίας. Πρόκειται για κείμενα που έχουν γραφτεί από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και αφορούν την έντονη πατριαρχία και τη θέση της γυναίκας.

11/1-9/2, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Ηρώων Πολυτεχνείου & Βασ. Γεωργίου, Πειραιάς, Τετ., Κυρ. 19:00, Πέμ.-Σάβ. 20:30, είσοδος: 15 ευρώ

Αγαμέμνων: Ο κύκλος του αίματος

Μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του έργου «Αγαμέμνων: Ο κύκλος του αίματος» στις ΗΠΑ, η οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές, το ιστορικό θέατρο La MaMa της Νέας Υόρκης φέρνει την παράσταση και στην Ελλάδα. Το εντυπωσιακό πολυμεσικό show της Ραφίκα Σαουίς, βασισμένο στην ομώνυμη τραγωδία του Αισχύλου, ταξιδεύει στη χώρα μας, όπου θα μείνει για τρεις μόνο βραδιές.

13-27/1, 20:45, θέατρο Ακροπόλ, Ιπποκράτους 9-11, είσοδος: 12 ευρώ

Mein komplex

Μια ξεκαρδιστική κωμωδία για την επίσκεψη ενός άνδρα, που πρόκειται να γίνει διάσημος, σε έναν ήδη διάσημο ψυχίατρο, στη Βιέννη του 1920. Ζητάει τη βοήθειά του, μια και η σεξουαλική του ζωή δεν είναι αυτή που θα επιθυμούσε ο ίδιος. Το «Mein komplex» φέρνει τον Χίτλερ και τη φιλενάδα του, Κριστίν, στο ιατρείο του Σίγκμουντ Φρόιντ. Ο Φρόιντ αναλαμβάνει να βοηθήσει αυτό το ασυνήθιστο ζευγάρι κι έτσι ξεκινά μια σειρά από αναπάντεχες, «δυσάρεστες» αλλά και εξαιρετικά κωμικές καταστάσεις.

10/1-11/4, Από μηχανής θέατρο, Ακαδήμου 13, Μεταξουργείο, Παρ. 21:00, είσοδος: 5-16 ευρώ

Πάρανταϊζ - Η αίθουσα κλιματίζεται

Μετά τη μεγάλη επιτυχία της παράστασης «Το Μαράκι έκλασε» η ομάδα Seven Sisters επιλέγει και πάλι κείμενα της Λένας Κιτσοπούλου για τη νέα της παράσταση με τίτλο «Πάρανταϊζ - Η αίθουσα κλιματίζεται», σε σκηνοθεσία Γιώτας Σερεμέτη. Εφτά γυναίκες αφηγούνται πέντε αυτοτελείς ιστορίες έρωτα και σεξ. Το γυναικείο σώμα, η ερωτική επιθυμία, η ένοχη απόλαυση, η άνευ όρων παράδοση στη σαρωτική φύση του έρωτα, πάντα στην Ελλάδα και πάντα καλοκαίρι.

13/1-15/4, Θέατρο 104, Eυμολπιδών 41 (μετρό Κεραμεικός), Γκάζι, Δευτ.-Τρ. 21:00, είσοδος: 15 ευρώ

H αισθηματική αγωγή·- Ερευνώντας ένα αρχείο ρωγμών

Το μυθιστόρημα «Αισθηματική αγωγή» (1869) του Gustave Flaubert μεταφέρεται στο θέατρο για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τον σκηνοθέτη Παντελή Φλατσούση. Η παράσταση αναπλαισιώνει το κλασικό κείμενο και με όχημα την αφηγηματικότητα αλλά και τη χρήση βίντεο επιχειρεί πολλαπλούς παραλληλισμούς και διασταυρώσεις των ιστορικών συγκυριών που αναφέρει στο κείμενό του ο Γάλλος συγγραφέας με τη σημερινή εποχή.

15/1-2/2, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Αίθουσα Τριάντη, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Τετ., Κυρ. 19:00, Πέμ.-Σάβ. 20:00, είσοδος: 20-15 ευρώ

ΧΟΡΟΣ

Χλωμή πολυχρωμία

Μια χορευτική περφόρμανς από την Ομάδα ΣύνΧορδο απευθυνόμενη στα βιώματα και στο συναίσθημα πέρα από κάθε λογική.

Μια χορευτική περφόρμανς από την Ομάδα ΣύνΧορδο, κατά την οποία η ποίηση ερμηνεύεται από τη μουσική, τον χορό και τον θεατρικό λόγο, απευθυνόμενη στα βιώματα και στο συναίσθημα πέρα από κάθε λογική.

12/1-2/2, 17:30, θέατρο Ροές, Ιάκχου 16, Γκάζι, είσοδος: από 15 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Άγρια Κρήτη

Η καλλιτέχνις μάς μεταφέρει από τα άνθη και τα λουλούδια του κήπου της στην άγρια χλωρίδα της Κρήτης.

ΗJanet Λιοδάκη επιστρέφει μετά από δύο χρόνια με μια νέα έκθεση με θέμα την αγαπημένη της Κρήτη, αναδεικνύοντας την άγρια ομορφιά του νησιού με την πανέμορφη και πολυποίκιλη βλάστηση. Η καλλιτέχνις μάς μεταφέρει από τα άνθη και τα λουλούδια του κήπου της, βασική θεματική της προηγούμενης έκθεσής της, στην άγρια χλωρίδα της Κρήτης, χρησιμοποιώντας γήινους τόνους και σε συνδυασμό με τη σχεδιαστική της λιτότητα και την εντυπωσιακή της ευκρίνεια πετυχαίνει μια αίσθηση ζωντάνιας.

9/1-1/2, Τεχνοχώρος, Λεμπέση 4 & Μακρυγιάννη (μετρό Ακρόπολη), Τρ., Πέμ.-Παρ. 11:00-14:30 & 17:30-20:30, Τετ. 11:00-17:00, Σάβ. 11:00-16:00

«We fell in love in October…»

Tα έργα-πλάνα της Chrys Roboras πρόβαλουν την ιστορία ενός ανομολόγητου έρωτα!

Η νέα ενότητα έργων της Chrys Roboras υπό τον τίτλο «We fell in love in October…» έρχεται να συμπληρώσει την ιστορία που μας αφηγήθηκε πριν από μερικά χρόνια στην έκθεσή της «Stories I cannot tell…». Σαν συναρπαστική κινηματογραφική ταινία, το έργο της ξεχωριστής εικαστικού ξεκίνησε το 2021 με μια αφήγηση κάθε άλλο παρά γραμμική, όπως θα λέγαμε στη γλώσσα του κινηματογράφου. Με τα έργα-πλάνα που έφτιαξε πρόβαλε την ιστορία ενός ανομολόγητου την περίοδο εκείνη έρωτα!

9/1-1/2, Genesis Gallery, Ιπποκράτους 121, Τρ., Πέμ., Παρ. 12:00-21:00, Σάβ. 12:00-15:00

ΠΑΡΤΙ

Velocity Clubnights w/ VENDEX

Η raw industrial techno του Vendex θολώνει τα όρια μεταξύ φυσικού και υπερφυσικού.

Τα Velocity Clubnights αναφλέγονται με τη raw industrial techno του Vendex που θολώνει τα όρια μεταξύ φυσικού και υπερφυσικού. Μαζί του οι local heroes, Cirkle, ATÉ και Salin ενισχύουν τη σκοτεινή και ηλεκτρισμένη ενέργεια της βραδιάς.

11/1, 23:00, Oddity Club, Ηρακλειδών 61, Θησείο, είσοδος: από 15 ευρώ

CoMA x palicavonzvreca

Το πρώτο πάρτι των Coma υποδέχεται δυο θρύλους της techno σκηνής της Σλοβενίας, τους DJ Boss και Loktibrada, μέλη του PVC label/project. Μαζί τους oι Fragedis και Jerm.

11/1, 23:00, Astron, λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 121, είσοδος: 15 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Fide Köksal

Η Fide Köksal παρουσιάζει μια συναρπαστική παράσταση-γέφυρα με εκλεκτούς καλεσμένους.

Η Fide Köksal, μια ξεχωριστή φωνή από τη Σμύρνη που εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες συνδέεται στενά με την Ελλάδα και τη μουσική της, παρουσιάζει μια συναρπαστική παράσταση-γέφυρα με εκλεκτούς καλεσμένους: Ελένη Τσαλιγοπούλου (12/01), Αντώνης Μιτζέλος (13/01), Γιάννης Κυριμκυρίδης (11/01) και Πάνος Δημητρακόπουλος (10/01).

10-13/1, 21:00, Half Note Jazz Club, Τριβωνιανού 17, Μετς